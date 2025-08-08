Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 8/8/2025: Giá vàng trong nước ngập sắc xanh, tăng cả triệu, làm tiếp kỷ lục mới Giá vàng chiều 8/8/2025 tăng mạnh, SJC và PNJ bứt phá 600.000-800.000 đồng/lượng, Phú Quý tăng cả triệu, lập kỷ lục mới. DOJI và Mi Hồng trái chiều.

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 8/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Giá vàng hôm nay Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,2 ▲800K 124,4 ▲600K Tập đoàn DOJI 122,6 ▼100K 124,0 ▼100K Mi Hồng 122,8 ▼200K 124,0 ▲200K PNJ 123,2 ▲800K 124,4 ▲600K Vietinbank Gold

124,4 ▲600K Bảo Tín Minh Châu 122,6 ▲200K 124,0 ▲200K Phú Quý 122,2 ▲1000K 124,4 ▲600K

Giá vàng SJC và PNJ bứt phá mạnh mẽ

Tính đến 16h00 ngày 8/8/2025, giá vàng hôm nay ghi nhận một cú hích đáng kể tại các chi nhánh SJC. Cụ thể, giá vàng miếng SJC đã tăng tới 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, niêm yết ở mức 123,2 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra cũng không kém cạnh khi tăng 600.000 đồng/lượng, chạm mốc 124,4 triệu đồng/lượng.

Cùng chung nhịp tăng, PNJ niêm yết giá mua vào tăng 800.000 đồng/lượng, lên 123,2 triệu đồng/lượng, và giá bán ra cũng tăng 600.000 đồng/lượng, đạt 124,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại các thương hiệu khác phản ứng trái chiều, Phú Quý tăng cả triệu

Trong khi SJC và PNJ tăng tốc, Tập đoàn DOJI lại có một phiên đi xuống. Giá vàng DOJI giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, đưa mức giá xuống còn 122,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,0 triệu đồng/lượng (bán ra).

Mi Hồngcó giá mua vào giảm 200.000 đồng/lượng, niêm yết ở mức 122,8 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra lại tăng 200.000 đồng/lượng, lên 124,0 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, có giá mua vào và bán ra cùng tăng 200.000 đồng/lượng, đưa mức giá lên 122,6 triệu đồng/lượng và 124,0 triệu đồng/lượng tương ứng.

Trong khi đó, Phú Quý tạo dấu ấn mạnh mẽ nhất ở chiều mua vào khi điều chỉnh tăng tới 1.000.000 đồng/lượng, đạt 122,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá bán ra của thương hiệu này chỉ tăng 600.000 đồng/lượng, lên 124,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 8/8/2025 đi ngang so với hôm qua

Vào 16h00 ngày 8/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,5 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 8/8/2025 tăng nhẹ tại Phú Quý

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,8 triệu đồng/lượng (mua) và 120,8 triệu đồng/lượng (bán), chưa có thay đổi mới so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng chiều nay 8/8/2025 ở trong nước chi tiết

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 8/8/2025 mới nhất trên thị trường thế giới

Giá vàng thế giới, lúc 16h00 ngày 8/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3395,9 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 1 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.400 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 112,48 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (123,2-124,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 11,92 triệu.

Hôm nay, ngày 8 tháng 8 năm 2025, thị trường vàng thế giới có những diễn biến đáng chú ý, đặc biệt là tại Mỹ. Giá vàng kỳ hạn tại Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục, trong khi giá vàng giao ngay cũng trên đà tăng tuần thứ hai liên tiếp.

Nguyên nhân chính của sự biến động này đến từ hai yếu tố lớn: những bất ổn về chính sách thuế quan và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Giá vàng tương lai của Mỹ, loại vàng được giao dịch để nhận hàng vào tháng 12, đã tăng mạnh và chạm mức cao nhất từ trước đến nay. Điều này xảy ra sau khi có thông tin Mỹ áp thuế lên loại vàng miếng 1 kg nhập khẩu. Việc này khiến chi phí nhập vàng vào Mỹ từ các nước khác, đặc biệt là Thụy Sĩ (trung tâm tinh chế vàng lớn nhất thế giới), trở nên đắt đỏ hơn.

Hậu quả là giá vàng tại Mỹ cao hơn đáng kể so với giá vàng trên thị trường London, nơi thường được dùng làm tham chiếu. Chênh lệch giá này chính là khoản chi phí thuế nhập khẩu mà các nhà buôn phải gánh chịu.

Bên cạnh yếu tố thuế quan, một yếu tố khác cũng đang hỗ trợ giá vàng là kỳ vọng về việc Fed sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Dữ liệu việc làm yếu kém của Mỹ trong tuần trước đã củng cố niềm tin rằng Fed sẽ hạ lãi suất để kích thích nền kinh tế.

Khi lãi suất giảm, chi phí cơ hội của việc giữ vàng (một tài sản không sinh lời) cũng giảm theo, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Vàng từ lâu đã được coi là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ kinh tế và chính trị bất ổn, và những diễn biến hiện tại đang làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý này.