Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 8/8: Gạo trong nước giảm, xuất khẩu tăng mạnh Giá lúa gạo hôm nay trong nước giảm nhẹ, OM 380 và CL 555 còn 8.200 - 8.800 đồng/kg, lúa tươi ổn định 5.700 - 6.200 đồng/kg.

Xem thêm tin tức giá lúa gạo trong 24 giờ qua

Giá lúa gạo trong nước



Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa ổn định: IR 50404, OM 18, Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8 dao động 5.700 - 6.200 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 380 và CL 555 giảm 100 đồng/kg, còn 8.200 - 8.800 đồng/kg; OM 5451 9.500 - 9.650 đồng/kg; IR 504 8.400 - 8.600 đồng/kg; OM 18 9.600 - 9.700 đồng/kg.

GIỐNG LÚA GIÁ (đồng/kg) Tăng/giảm (đồng)

Lúa IR 50404 (tươi) 5.700 – 5.800 Lúa OM 5451 5.900 – 6.000 Lúa Đài thơm 8 (tươi) 6.100 – 6.200 Lúa OM 18 (tươi) 6.100 – 6.200 Lúa Nhật 7.800 – 8.000 Lúa Nàng Nhen (khô) 20.000 Lúa Nàng Hoa 9 6.100 – 6.200 Lúa OM 5451 5.900 – 6.000

Gạo bán lẻ không đổi: Nàng Nhen 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thường 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thơm Thái, Nàng Hoa, Đài Loan 20.000 - 22.000 đồng/kg.



GIỐNG GẠO GIÁ (đồng/kg) Tăng/giảm (đồng)

Nàng Nhen 28.000 Gạo thường 14.000 – 15.000 Gạo thơm 17.000 – 22.000 Gạo thơm Jasmine 17.000 – 18.000 Gạo Nàng hoa 21.000 Gạo tẻ thường 13.000 – 14.000 Gạo thơm thái hạt dài 18.000 – 20.000 Gạo Hương Lài 22.000 Gạo thơm Đài Loan 20.000 Gạo Nhật 22.000 Gạo Sóc thường 17.500 Gạo nguyên liệu OM 380 7.950 – 8.050 Gạo nguyên liệu CL 555 8.800 – 8.900 Gạo thành phẩm IR 504 8.800 – 8.900 Gạo nguyên liệu OM 5451 9.500 – 9.650 Gạo nguyên liệu IR 504 8.200 – 8.300 Gạo nguyên liệu OM 18 9.600 – 9.700

Phụ phẩm



Giá cám khô giảm 150 đồng/kg, còn 6.600 - 6.700 đồng/kg. Tấm thơm OM 5451 7.500 - 7.650 đồng/kg, trấu 1.000 - 1.150 đồng/kg.



Mặt hàng GIÁ (đồng/kg) Tăng/giảm (đồng)

Tấm thơm 7.400 – 7.500 Cám 6.600 – 6.700 - 150 Trấu 1.000 – 1.150

Thị trường giao dịch trầm lắng



Nguồn cung lúa gạo tại An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ giảm, giao dịch chậm. Thương lái mua cầm chừng, giá ít biến động. Tại Sa Đéc và An Cư, lượng gạo về ít, thị trường trầm lắng.



GIỐNG NẾP GIÁ (đồng/kg) Tăng/giảm (đồng)

Nếp IR 4625 (khô) 9.500 – 9.700 Nếp 3 tháng (khô) 9.600 – 9.700 Nếp IR 4625 (tươi) 7.300 – 7.500

Giá gạo xuất khẩu



Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh: gạo 5% tấm 391 USD/tấn (+9 USD), 25% tấm 370 USD/tấn (+12 USD), 100% tấm 335 USD/tấn (+10 USD). Việt Nam chiếm 77% thị phần gạo tại Philippines, xuất 2,1 triệu tấn trong 6 tháng đầu 2025, nhưng kim ngạch giảm 13,5% do giá thấp. Philippines tạm ngừng nhập khẩu từ 1/9 gây áp lực giảm giá toàn cầu.