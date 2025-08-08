Thứ Sáu, 8/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Tài chính - Thị trường

Giá lúa gạo hôm nay 8/8: Gạo trong nước giảm, xuất khẩu tăng mạnh

PHỐ HỘI 08/08/2025 10:10

Giá lúa gạo hôm nay trong nước giảm nhẹ, OM 380 và CL 555 còn 8.200 - 8.800 đồng/kg, lúa tươi ổn định 5.700 - 6.200 đồng/kg.

Xem thêm tin tức giá lúa gạo trong 24 giờ qua

Giá lúa gạo hôm nay 7/8: Giá gạo giảm nhẹ
Giá lúa gạo hôm nay 7/8: Giá gạo giảm nhẹ

Giá lúa gạo trong nước

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa ổn định: IR 50404, OM 18, Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8 dao động 5.700 - 6.200 đồng/kg. Gạo nguyên liệu OM 380 và CL 555 giảm 100 đồng/kg, còn 8.200 - 8.800 đồng/kg; OM 5451 9.500 - 9.650 đồng/kg; IR 504 8.400 - 8.600 đồng/kg; OM 18 9.600 - 9.700 đồng/kg.

GIỐNG LÚAGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Lúa IR 50404 (tươi)5.700 – 5.800
Lúa OM 54515.900 – 6.000
Lúa Đài thơm 8 (tươi)6.100 – 6.200
Lúa OM 18 (tươi)6.100 – 6.200
Lúa Nhật7.800 – 8.000
Lúa Nàng Nhen (khô)20.000
Lúa Nàng Hoa 96.100 – 6.200
Lúa OM 54515.900 – 6.000

Gạo bán lẻ không đổi: Nàng Nhen 28.000 đồng/kg, Hương Lài 22.000 đồng/kg, gạo thường 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thơm Thái, Nàng Hoa, Đài Loan 20.000 - 22.000 đồng/kg.

GIỐNG GẠOGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Nàng Nhen28.000
Gạo thường14.000 – 15.000
Gạo thơm17.000 – 22.000
Gạo thơm Jasmine17.000 – 18.000
Gạo Nàng hoa21.000
Gạo tẻ thường13.000 – 14.000
Gạo thơm thái hạt dài18.000 – 20.000
Gạo Hương Lài22.000
Gạo thơm Đài Loan20.000
Gạo Nhật22.000
Gạo Sóc thường17.500
Gạo nguyên liệu OM 3807.950 – 8.050
Gạo nguyên liệu CL 5558.800 – 8.900
Gạo thành phẩm IR 5048.800 – 8.900
Gạo nguyên liệu OM 54519.500 – 9.650
Gạo nguyên liệu IR 5048.200 – 8.300
Gạo nguyên liệu OM 189.600 – 9.700

Phụ phẩm

Giá cám khô giảm 150 đồng/kg, còn 6.600 - 6.700 đồng/kg. Tấm thơm OM 5451 7.500 - 7.650 đồng/kg, trấu 1.000 - 1.150 đồng/kg.

Mặt hàngGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Tấm thơm7.400 – 7.500
Cám6.600 – 6.700- 150
Trấu1.000 – 1.150

Thị trường giao dịch trầm lắng

Nguồn cung lúa gạo tại An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ giảm, giao dịch chậm. Thương lái mua cầm chừng, giá ít biến động. Tại Sa Đéc và An Cư, lượng gạo về ít, thị trường trầm lắng.

GIỐNG NẾPGIÁ (đồng/kg)Tăng/giảm (đồng)
Nếp IR 4625 (khô)9.500 – 9.700
Nếp 3 tháng (khô)9.600 – 9.700
Nếp IR 4625 (tươi)7.300 – 7.500

Giá gạo xuất khẩu

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh: gạo 5% tấm 391 USD/tấn (+9 USD), 25% tấm 370 USD/tấn (+12 USD), 100% tấm 335 USD/tấn (+10 USD). Việt Nam chiếm 77% thị phần gạo tại Philippines, xuất 2,1 triệu tấn trong 6 tháng đầu 2025, nhưng kim ngạch giảm 13,5% do giá thấp. Philippines tạm ngừng nhập khẩu từ 1/9 gây áp lực giảm giá toàn cầu.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Giá vàng hôm nay 8/8/2025: Vàng SJC tăng, DOJI giảm, chạm đỉnh 124 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 8/8/2025: Vàng SJC tăng, DOJI giảm, chạm đỉnh 124 triệu đồng/lượng

Giá heo hơi hôm nay 8/8: 3 miền bình ổn, khoảng cách lên đến 8.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 8/8: 3 miền bình ổn, khoảng cách lên đến 8.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 8/8: Phá băng, tăng khủng, lập đỉnh mới ở Đắk Lắk

Giá tiêu hôm nay 8/8: Phá băng, tăng khủng, lập đỉnh mới ở Đắk Lắk

Giá cà phê hôm nay 8/8/2025: Sàn chìm sắc xanh, vườn ngập sắc đỏ

Giá cà phê hôm nay 8/8/2025: Sàn chìm sắc xanh, vườn ngập sắc đỏ

Giá vàng ngày mai 8/8/2025: Liệu đổ đèo sau khi tạo kỷ lục mới

Giá vàng ngày mai 8/8/2025: Liệu đổ đèo sau khi tạo kỷ lục mới

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Giá vàng hôm nay 8/8/2025: Vàng SJC tăng, DOJI giảm, chạm đỉnh 124 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 8/8/2025: Vàng SJC tăng, DOJI giảm, chạm đỉnh 124 triệu đồng/lượng

Giá heo hơi hôm nay 8/8: 3 miền bình ổn, khoảng cách lên đến 8.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 8/8: 3 miền bình ổn, khoảng cách lên đến 8.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 8/8: Phá băng, tăng khủng, lập đỉnh mới ở Đắk Lắk

Giá tiêu hôm nay 8/8: Phá băng, tăng khủng, lập đỉnh mới ở Đắk Lắk

Giá cà phê hôm nay 8/8/2025: Sàn chìm sắc xanh, vườn ngập sắc đỏ

Giá cà phê hôm nay 8/8/2025: Sàn chìm sắc xanh, vườn ngập sắc đỏ

Giá vàng ngày mai 8/8/2025: Liệu đổ đèo sau khi tạo kỷ lục mới

Giá vàng ngày mai 8/8/2025: Liệu đổ đèo sau khi tạo kỷ lục mới

Xem thêm Tài chính - Thị trường
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Tài chính - Thị trường
      Giá lúa gạo hôm nay 8/8: Gạo trong nước giảm, xuất khẩu tăng mạnh

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO