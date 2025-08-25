Tài chính - Thị trường Dự báo giá vàng ngày mai 26/8/2025: Vàng miếng SJC có "vượt rào" 127,5 triệu đồng/lượng? Giá vàng SJC vọt lên 127,1 triệu đồng/lượng, cao hơn vàng thế giới 15,3 triệu. Ngày 26/8, vàng có vượt 127,5 triệu đồng/lượng khi Fed sắp giảm lãi suất?

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 25/8/2025 mới nhất

Theo ghi nhận, giá vàng chiều nay 25/8/2025 tiếp tục xu hướng tăng, đồng loạt phá vỡ các ngưỡng cản quan trọng. Đây là những diễn biến mới nhất của giá vàng hôm nay 25/8/2025 mới nhất.

Giá mua vào của vàng SJC hiện đang đi ngang, giữ ở mức 125,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá bán ra đã tăng mạnh 500 nghìn đồng/lượng, vọt lên mức 127,1 triệu đồng/lượng.

Tương tự SJC, Tập đoàn DOJI cũng chứng kiến mức tăng mạnh mẽ trong phiên giao dịch chiều nay. Giá mua vào của DOJI đi ngang ở mức 125,6 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra đã bật tăng 500 nghìn đồng/lượng, chạm mốc 127,1 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng có một động thái mạnh mẽ hơn cả khi điều chỉnh giá mua vào tăng tới 600 nghìn đồng/lượng, đạt 126,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán ra cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng, lên mức 127,1 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng không nằm ngoài xu hướng chung. Mặc dù giá mua vào đi ngang, giữ ở 125,6 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra đã tăng 500 nghìn đồng/lượng, lên 127,1 triệu đồng/lượng.

Giá mua vào của Bảo Tín Minh Châu đi ngang, giữ nguyên ở mức 125,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá bán ra đã tăng 500 nghìn đồng/lượng, lên mức 127,1 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá vàng có sự điều chỉnh khác biệt. Giá mua vào tăng 500 nghìn đồng/lượng, lên 125,1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng, đạt 127,1 triệu đồng/lượng.

Giá bán ra của Vietinbank Gold tăng 500 nghìn đồng/lượng, đạt 127,1 triệu đồng/lượng.

Vào 17h00 ngày 25/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 118,8 triệu đồng/lượng (mua) và 121,8 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 119,2 triệu đồng/lượng (mua) và 122,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 118,8 triệu đồng/lượng (mua) và 121,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 25/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 25/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 125,6

- 127,1

▲500K Tập đoàn DOJI 125,6

- 127,1

▲500K Mi Hồng 126,6

▲6 00K 127,1

▲500K PNJ 125,6

- 127,1

▲500K Vietinbank Gold 127,1

▲500K Bảo Tín Minh Châu 125,6

- 127,1

▲500K Phú Quý 125,1

▲500K 127,1

▲500K

1. DOJI - Cập nhật: 25/08/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 125.600

- 127.100

▲500K AVPL/SJC HCM 125.600

- 127.100

▲500K AVPL/SJC ĐN 125.600

- 127.100

▲500K Nguyên liệu 9999 - HN 111.000

- 112.000

- Nguyên liệu 999 - HN 110.900

- 111.900

-

2. PNJ - Cập nhật: 25/08/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 125.600

- 127.100

▲500K Hà Nội - PNJ 125.600

- 127.100

▲500K Đà Nẵng - PNJ 125.600

- 127.100

▲500K Miền Tây - PNJ 125.600

- 127.100

▲500K Tây Nguyên - PNJ 125.600

- 127.100

▲500K Đông Nam Bộ - PNJ 125.600

- 127.100

▲500K

3. AJC - Cập nhật: 25/08/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,650

▲40K 12,100

▲40K Trang sức 99.91 1,640

▲40K 12,090

▲40K NL 99.99 10,970

▲30K -

Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,970

▲30K -

N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,860

▲40K 12,160

▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,860

▲40K 12,160

▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,860

▲40K 12,160

▲40K Miếng SJC Thái Bình 12,590

▲30K 12,690

▲30K Miếng SJC Nghệ An 12,590

▲30K 12,690

▲30K Miếng SJC Hà Nội 12,590

▲30K 12,690

▲30K

4. SJC - Cập nhật: 25/08/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 125.600

- 127.100

▲500K Vàng SJC 5 chỉ 125.600

- 127.120

▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 125.600

- 127.130

▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 119.100

▲600K 121.600

▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 119.100

▲600K 121.700

▲600K Nữ trang 99,99% 118.700

▲400K 120.700

▲600K Nữ trang 99% 114.504

▲94K 119.504

▲597K Nữ trang 68% 74.734

▲408K 82.234

▲408K Nữ trang 41,7% 42.986

▲250K 50.486

▲250K

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay vẫn đỏ chót

Giá vàng thế giới, lúc 17h00 ngày 25/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3366,4 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 3,9 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.480 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (125,6-127,1 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,3 triệu.

Giá vàng thế giới đã trượt khỏi mức cao nhất trong gần hai tuần vào thứ Hai, khi đồng USD phục hồi trở lại. Tuy nhiên, kỳ vọng ngày càng lớn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, sau tín hiệu "ôn hòa" của Chủ tịch Jerome Powell vào tuần trước, đã tạo lực đẩy hỗ trợ cho kim loại quý này.

Vào lúc 06:32 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống còn 3.367,86 USD/ounce, sau khi đạt đỉnh cao nhất kể từ ngày 11/8 vào thứ Sáu tuần trước. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 12 cũng giảm 0,2% xuống 3.412,50 USD.

Sự phục hồi 0,1% của chỉ số USD so với các đồng tiền chủ chốt khác, sau khi chạm đáy bốn tuần, đã khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua nước ngoài.

Ông Matt Simpson, nhà phân tích cấp cao tại City Index, nhận định: "Có một mức hỗ trợ tốt cho vàng quanh mốc 3.350 USD trong ngắn hạn, khi những gợi ý ôn hòa của ông Powell đã giúp vàng tạo ra một điểm đáy đáng chú ý vào thứ Sáu. Một đợt tăng giá bền vững có thể sẽ cần dữ liệu lạm phát PCE và việc làm yếu hơn trong tương lai. Nhưng với lạm phát có khả năng vẫn ở mức cao, đà tăng của vàng có thể bị giới hạn sau cú bật tăng ban đầu."

Tuần trước, Chủ tịch Powell đã phát đi tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp của Fed vào tháng tới, cho rằng rủi ro đối với thị trường việc làm đang gia tăng mặc dù lạm phát vẫn là một mối đe dọa. Ông nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang đặt cược 87% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9, và tổng mức cắt giảm sẽ là 48 điểm cơ bản vào cuối năm nay.

Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp, vì điều này làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại không mang lại lợi suất. Cùng lúc đó, các thị trường chứng khoán châu Á cũng đồng loạt tăng điểm vào thứ Hai, khi các nhà đầu tư ăn mừng khả năng Fed sẽ nối lại chính sách cắt giảm lãi suất.

Giới đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vào thứ Sáu tới, với dự báo lạm phát lõi có thể nhích lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2023, đạt 2,9%.

Trên các thị trường kim loại quý khác, bạc giao ngay tăng 0,3% lên 38,94 USD/ounce, bạch kim giảm 0,2% xuống 1.359,66 USD, và palladium đi ngang ở 1.126,41 USD.

Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 26/8/2025

Hiện tại, giá vàng thế giới đang ở mức 3.366,4 USD/ounce, giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Khi đổi sang tiền Việt, mức giá này tương đương khoảng 111,8 triệu đồng/lượng. Một điều đáng chú ý là giá vàng SJC trong nước đang cao hơn vàng quốc tế tới 15,3 triệu đồng/lượng, cho thấy thị trường trong nước có những diễn biến rất đặc biệt.

Sự biến động của giá vàng thế giới chịu ảnh hưởng rất lớn từ chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Hiện tại, nhiều người dự đoán Fed sẽ sớm giảm lãi suất ngay trong tháng 9. Điều này khiến giá vàng có khả năng tăng mạnh vì khi lãi suất giảm, đồng đô la Mỹ sẽ yếu đi. Vàng, với tư cách là một tài sản an toàn, sẽ trở nên hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư.

Không ai trong số 13 chuyên gia từ các ngân hàng lớn trên thế giới dự đoán giá vàng sẽ giảm trong tuần tới. Đa số họ đều rất lạc quan, cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Trong khi đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng có cái nhìn tương tự, với 59% dự đoán vàng sẽ đi lên.

Các chuyên gia hàng đầu như Ole Hansen từ Ngân hàng Saxo và Christopher Vecchio từ Tastylive đều cho rằng việc Fed cắt giảm lãi suất sẽ tạo ra một môi trường cực kỳ thuận lợi cho vàng. Họ dự đoán vàng có thể vượt qua ngưỡng 3.450 USD/ounce và thậm chí sớm đạt lại mức kỷ lục 3.500 USD đã thiết lập trước đó.

Một yếu tố khác khiến vàng có thể tăng giá là áp lực chính trị từ Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông liên tục thúc đẩy Fed giảm lãi suất, điều này có thể làm ảnh hưởng đến sự độc lập của chính sách tiền tệ. Khi đó, các nhà đầu tư sẽ tìm đến những tài sản an toàn như vàng để bảo vệ tài sản của mình, giúp giá vàng đi lên.