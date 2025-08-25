Tài chính - Thị trường Giá vàng trưa nay 25/8/2025: Giá vàng SJC giữ vững đỉnh 126,9 triệu đồng lượng, vàng thế giới chưa phục hồi Giá vàng SJC đạt đỉnh 126,9 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng. Vàng thế giới giảm còn 111,92 triệu đồng/lượng, thấp hơn SJC 14,98 triệu.

Giá vàng SJC hôm nay tăng mạnh, lập kỷ lục sát đỉnh 127 triệu

Giá vàng SJC, DOJI có thêm đợt tăng mới

Tính đến trưa nay 25/8/2025, giá vàng miếng của SJC tại Hà Nội đã chính thức phá vỡ đỉnh giá, được niêm yết ở mức 125,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 126,9 triệu đồng/lượng (bán ra). So với phiên giao dịch trước, mức giá này đã tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Cùng chung xu hướng, Tập đoàn DOJI cũng ghi nhận sự tăng giá mạnh mẽ. Giá vàng miếng DOJI niêm yết tương đương SJC, với mức 125,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 126,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Cả hai chiều mua và bán đều tăng 300.000 đồng/lượng.

Giá vàng tại các thương hiệu khác đồng loạt đạt kỷ lục mới

Đáng chú ý, tại thương hiệu Mi Hồng, giá vàng miếng cũng có sự điều chỉnh đáng kể. Mức mua vào được niêm yết cao hơn, đạt 126,4 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán ra của Mi Hồng là 126,9 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Tại PNJ, giá vàng miếng cũng không nằm ngoài đà tăng chung. Thương hiệu này niêm yết giá ở mức 125,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 126,9 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ghi nhận giá mua vào ở mức 124,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn một chút so với các thương hiệu lớn khác, nhưng vẫn tăng 300.000 đồng/lượng. Giá bán ra của Phú Quý đạt 126,9 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng niêm yết ở mức 125,9 triệu đồng/lượng (mua vào) và 126,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Cả hai chiều đều tăng 300.000 đồng/lượng.

Vietinbank Gold niêm yết giá bán ra ở mức 126,9 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 25/8/2025 đi ngang

Vào 12h30 ngày 25/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 118,8 triệu đồng/lượng (mua) và 121,8 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 25/8/2025 tăng ở Phú Quý

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 119,0 triệu đồng/lượng (mua) và 122,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 118,6 triệu đồng/lượng (mua) và 121,6 triệu đồng/lượng (bán), tăng nhẹ 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 25/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 25/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 125,9

▲300K 126,9

▲300K Tập đoàn DOJI 125,9

▲300K 126,9

▲300K Mi Hồng 126,4

▲4 00K 126,9

▲300K PNJ 125,9

▲300K 126,9

▲300K Vietinbank Gold 126,9

▲300K Bảo Tín Minh Châu 125,9

▲300K 126,9

▲300K Phú Quý 124,9

▲300K 126,9

▲300K

1. DOJI - Cập nhật: 25/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 125.900

▲300K 126.900

▲300K AVPL/SJC HCM 125.900

▲300K 126.900

▲300K AVPL/SJC ĐN 125.900

▲300K 126.900

▲300K Nguyên liệu 9999 - HN 111.00

- 112.000

- Nguyên liệu 999 - HN 110.900

- 111.900

-

2. PNJ - Cập nhật: 25/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 125.900

▲300K 126.900

▲300K Hà Nội - PNJ 125.900

▲300K 126.900

▲300K Đà Nẵng - PNJ 125.900

▲300K 126.900

▲300K Miền Tây - PNJ 125.900

▲300K 126.900

▲300K Tây Nguyên - PNJ 125.900

▲300K 126.900

▲300K Đông Nam Bộ - PNJ 125.900

▲300K 126.900

▲300K

3. AJC - Cập nhật: 25/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,650

▲40K 12,100

▲40K Trang sức 99.91 1,640

▲40K 12,090

▲40K NL 99.99 10,970

▲30K -

Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,970

▲30K -

N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,860

▲40K 12,160

▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,860

▲40K 12,160

▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,860

▲40K 12,160

▲40K Miếng SJC Thái Bình 12,590

▲30K 12,690

▲30K Miếng SJC Nghệ An 12,590

▲30K 12,690

▲30K Miếng SJC Hà Nội 12,590

▲30K 12,690

▲30K

4. SJC - Cập nhật: 25/08/2025 12:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 125.900

▲300K 126.900

▲300K Vàng SJC 5 chỉ 125.900

▲300K 126.920

▲300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 125.900

▲300K 126.930

▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 118.800

▲300K 121.300

▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 118.800

▲300K 121.400

▲300K Nữ trang 99,99% 118.400

▲100K 121.400

▲300K Nữ trang 99% 114.207

▼202K 119.207

▲297K Nữ trang 68% 74.530

▲204K 82.030

▲204K Nữ trang 41,7% 42.861

▲125K 50.361

▲125K

Cập nhật giá vàng thế giới trưa nay vẫn chưa phục hồi

Giá vàng thế giới, lúc 12h30 ngày 25/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3363,8 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 9,7 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.480 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,92 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (125,6-126,6 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,98 triệu.

Giá vàng giao ngay đã giảm nhẹ sau khi chạm mức cao nhất gần hai tuần vào thứ Hai, do đồng đô la Mỹ tăng trở lại. Tuy nhiên, kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất ở Mỹ sau những tín hiệu ôn hòa từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell vào tuần trước đã giúp kìm hãm đà giảm của kim loại quý.

Tính đến 04:40 GMT, giá vàng giao ngay đã giảm 0,2% xuống còn 3.365,83 USD/ounce, sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 11 tháng 8 vào thứ Sáu. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 12 cũng giảm 0,2% xuống 3.410,20 USD.

Đồng đô la Mỹ đã tăng 0,2% so với các đồng tiền chủ chốt khác sau khi chạm mức thấp nhất trong bốn tuần, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nước ngoài.

Theo nhà phân tích cấp cao Matt Simpson của City Index, "có một mức hỗ trợ khá tốt cho vàng quanh mức 3.350 USD trong ngắn hạn. Những tín hiệu ôn hòa của ông Powell đã giúp vàng tạo ra một đáy quan trọng vào thứ Sáu."

Ông Simpson cho biết thêm: "Một đợt tăng giá bền vững có lẽ sẽ cần dữ liệu lạm phát PCE mềm hơn và dữ liệu việc làm yếu hơn trong tương lai. Nhưng với việc lạm phát có khả năng vẫn ở mức cao, đà tăng của vàng có thể bị giới hạn sau đợt phục hồi ban đầu như kỳ vọng."

Vào thứ Sáu, ông Powell đã phát tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới của ngân hàng trung ương Mỹ, nói rằng rủi ro đối với thị trường việc làm đang gia tăng mặc dù lạm phát vẫn là một mối đe dọa. Ông nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Dựa trên công cụ CME FedWatch, các thị trường hiện đang dự báo 87% khả năng sẽ có một đợt cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp chính sách vào ngày 17 tháng 9, và tổng cộng 48 điểm cơ bản được cắt giảm vào cuối năm nay.

Giá vàng thường có xu hướng tăng trong môi trường lãi suất thấp, vì điều này làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Trong bối cảnh đó, các thị trường chứng khoán châu Á đã phục hồi mạnh mẽ vào thứ Hai, khi nhà đầu tư ăn mừng khả năng nối lại chu kỳ cắt giảm lãi suất ở Mỹ.

Giới đầu tư đang chờ đợi dữ liệu về chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vào thứ Sáu, được dự kiến sẽ cho thấy lạm phát cốt lõi tăng lên 2,9%, mức cao nhất kể từ cuối năm 2023.

Đối với các kim loại quý khác, bạc giao ngay không thay đổi ở mức 38,81 USD/ounce, bạch kim giảm 0,4% xuống 1.355,47 USD, và palađi giảm 0,8% xuống 1.116,82 USD.