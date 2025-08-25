Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 25/8/2025: Giá vàng SJC cán kỷ lục mới, lên 127,1 triệu đồng/lượng Giá vàng SJC chiều 25/8/2025 lập kỷ lục mới, đạt 127,1 triệu đồng/lượng. DOJI, PNJ cũng tăng mạnh, trong khi vàng nhẫn trơn ổn định.

Giá vàng SJC hôm nay chưa dừng lại, lập tiếp kỷ lục mới. vượt đỉnh 127 triệu

Giá vàng SJC, DOJI và PNJ tăng lên 127,1 triệu đồng/lượng

Mở đầu phiên giao dịch chiều nay, giá vàng chiều nay 25/8/2025 tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) ghi nhận diễn biến bất ngờ. Sau nhiều phiên tăng liên tiếp, giá vàng SJC tại Hà Nội lại đi ngang ở chiều mua vào, niêm yết mức 125,6 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, ở chiều bán ra, giá vàng SJC lại bật tăng 500.000 đồng/lượng, chạm mốc 127,1 triệu đồng/lượng.

Không nằm ngoài xu hướng chung, Tập đoàn DOJI cũng chứng kiến mức giá đi ngang ở chiều mua vào với 125,6 triệu đồng/lượng, trong khi chiều bán ra tăng 500.000 đồng/lượng, lên 127,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại các thương hiệu giữ mức 126,9 triệu

Tại Mi Hồng, giá vàng hôm nay 25/8/2025 mới nhất ghi nhận đà tăng ở cả hai chiều. Cụ thể, giá mua vào tăng 400.000 đồng/lượng lên 126,4 triệu đồng/lượng, và giá bán ra tăng 300.000 đồng/lượng lên 126,9 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu cũng có những động thái tăng giá đáng chú ý. Cả hai chiều mua vào và bán ra đều tăng 300.000 đồng/lượng, lần lượt đạt mức 125,9 triệu đồng/lượng và 126,9 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ghi nhận mức tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, với giá mua vào là 124,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 126,9 triệu đồng/lượng.

Riêng Vietinbank Gold, niêm yết giá bán ra lại tăng 500.000 đồng/lượng, lên mức 127,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 25/8/2025 đi ngang

Vào 15h00 ngày 25/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 118,8 triệu đồng/lượng (mua) và 121,8 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 25/8/2025 tăng ở Phú Quý

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 119,0 triệu đồng/lượng (mua) và 122,0 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 118,7 triệu đồng/lượng (mua) và 121,7 triệu đồng/lượng (bán), tăng nhẹ 400 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 25/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 25/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 125,6

- 127,1

▲500K Tập đoàn DOJI 125,6

- 127,1

▲500K Mi Hồng 126,4

▲4 00K 126,9

▲300K PNJ 125,6

- 127,1

▲500K Vietinbank Gold 127,1

▲500K Bảo Tín Minh Châu 125,9

▲300K 126,9

▲300K Phú Quý 124,9

▲300K 126,9

▲300K

1. DOJI - Cập nhật: 25/08/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 125.600

- 127.100

▲500K AVPL/SJC HCM 125.600

- 127.100

▲500K AVPL/SJC ĐN 125.600

- 127.100

▲500K Nguyên liệu 9999 - HN 111.000

- 112.000

- Nguyên liệu 999 - HN 110.900

- 111.900

-

2. PNJ - Cập nhật: 25/08/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 125.600

- 127.100

▲500K Hà Nội - PNJ 125.600

- 127.100

▲500K Đà Nẵng - PNJ 125.600

- 127.100

▲500K Miền Tây - PNJ 125.600

- 127.100

▲500K Tây Nguyên - PNJ 125.600

- 127.100

▲500K Đông Nam Bộ - PNJ 125.600

- 127.100

▲500K

3. AJC - Cập nhật: 25/08/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,650

▲40K 12,100

▲40K Trang sức 99.91 1,640

▲40K 12,090

▲40K NL 99.99 10,970

▲30K -

Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,970

▲30K -

N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,860

▲40K 12,160

▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,860

▲40K 12,160

▲40K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,860

▲40K 12,160

▲40K Miếng SJC Thái Bình 12,590

▲30K 12,690

▲30K Miếng SJC Nghệ An 12,590

▲30K 12,690

▲30K Miếng SJC Hà Nội 12,590

▲30K 12,690

▲30K

4. SJC - Cập nhật: 25/08/2025 15:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 125.600

- 127.100

▲500K Vàng SJC 5 chỉ 125.600

- 127.120

▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 125.600

- 127.130

▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 119.100

▲600K 121.600

▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 119.100

▲600K 121.700

▲600K Nữ trang 99,99% 118.700

▲400K 120.700

▲600K Nữ trang 99% 114.504

▲94K 119.504

▲597K Nữ trang 68% 74.734

▲408K 82.234

▲408K Nữ trang 41,7% 42.986

▲250K 50.486

▲250K

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay vẫn đỏ chót

Giá vàng thế giới, lúc 15h00 ngày 25/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3364,9 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 5,4 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.480 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,65 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (125,6-127,1 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,45 triệu.

Giá vàng thế giới đã trượt khỏi mức cao nhất trong gần hai tuần vào thứ Hai, khi đồng USD phục hồi trở lại. Tuy nhiên, kỳ vọng ngày càng lớn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, sau tín hiệu "ôn hòa" của Chủ tịch Jerome Powell vào tuần trước, đã tạo lực đẩy hỗ trợ cho kim loại quý này.

Vào lúc 06:32 GMT, giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống còn 3.367,86 USD/ounce, sau khi đạt đỉnh cao nhất kể từ ngày 11/8 vào thứ Sáu tuần trước. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai của Mỹ giao tháng 12 cũng giảm 0,2% xuống 3.412,50 USD.

Sự phục hồi 0,1% của chỉ số USD so với các đồng tiền chủ chốt khác, sau khi chạm đáy bốn tuần, đã khiến vàng trở nên kém hấp dẫn hơn đối với người mua nước ngoài.

Ông Matt Simpson, nhà phân tích cấp cao tại City Index, nhận định: "Có một mức hỗ trợ tốt cho vàng quanh mốc 3.350 USD trong ngắn hạn, khi những gợi ý ôn hòa của ông Powell đã giúp vàng tạo ra một điểm đáy đáng chú ý vào thứ Sáu. Một đợt tăng giá bền vững có thể sẽ cần dữ liệu lạm phát PCE và việc làm yếu hơn trong tương lai. Nhưng với lạm phát có khả năng vẫn ở mức cao, đà tăng của vàng có thể bị giới hạn sau cú bật tăng ban đầu."

Tuần trước, Chủ tịch Powell đã phát đi tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp của Fed vào tháng tới, cho rằng rủi ro đối với thị trường việc làm đang gia tăng mặc dù lạm phát vẫn là một mối đe dọa. Ông nhấn mạnh rằng quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang đặt cược 87% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9, và tổng mức cắt giảm sẽ là 48 điểm cơ bản vào cuối năm nay.

Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp, vì điều này làm giảm chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại không mang lại lợi suất. Cùng lúc đó, các thị trường chứng khoán châu Á cũng đồng loạt tăng điểm vào thứ Hai, khi các nhà đầu tư ăn mừng khả năng Fed sẽ nối lại chính sách cắt giảm lãi suất.

Giới đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ vào thứ Sáu tới, với dự báo lạm phát lõi có thể nhích lên mức cao nhất kể từ cuối năm 2023, đạt 2,9%.

Trên các thị trường kim loại quý khác, bạc giao ngay tăng 0,3% lên 38,94 USD/ounce, bạch kim giảm 0,2% xuống 1.359,66 USD, và palladium đi ngang ở 1.126,41 USD.