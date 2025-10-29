Xã hội Dừng hoạt động bến phà Tam Hải - Tam Quang do sóng to, gió lớn ĐNO - Sáng 29/10, UBND xã Tam Hải quyết định dừng hoạt động bến phà Tam Hải - Tam Quang do nước sông Trường Giang dâng cao, có sóng lớn và gió mạnh.

Phà gỗ QNa-0886 tạm dừng hoạt động do có gió lớn, sóng cao trên sông Trường Giang. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Ông Huỳnh Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày, trước tình hình thời tiết nguy hiểm, UBND xã ra thông báo khẩn về việc dừng hoạt động bến phà Tam Hải - Tam Quang và các bến khách ngang sông.

Theo đó, phà gỗ QNa-0886 tạm dừng hoạt động đưa đón khách, phương tiện qua lại, do mưa lớn hạn chế tầm nhìn, sóng cao và gió lớn gây mất an toàn.

“Nhiều người bị ảnh hưởng, sinh hoạt bị xáo trộn do phà dừng hoạt động, nhưng an toàn về tính mạng, tài sản của nhân dân là ưu tiên trên hết.

UBND xã đã liên hệ Hải đội Biên phòng 2 (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) hỗ trợ phương tiện, lực lượng. Hải đội Biên phòng 2 sẽ đánh giá thực địa, nếu đảm bảo an toàn, đơn vị sẽ hỗ trợ vận chuyển người qua sông”, ông Huỳnh Văn Cường thông tin.

[VIDEO] - Phà QNa-0886 hoạt động không đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm nên tạm dừng vào sáng 29/10: