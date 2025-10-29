Thứ Tư, 29/10/2025
090.505.5367/090.515.8286
Xã hội

Dừng hoạt động bến phà Tam Hải - Tam Quang do sóng to, gió lớn

HOÀNG ĐẠO 29/10/2025 11:17

ĐNO - Sáng 29/10, UBND xã Tam Hải quyết định dừng hoạt động bến phà Tam Hải - Tam Quang do nước sông Trường Giang dâng cao, có sóng lớn và gió mạnh.

do go
Phà gỗ QNa-0886 tạm dừng hoạt động do có gió lớn, sóng cao trên sông Trường Giang. Ảnh: HOÀNG ĐẠO

Ông Huỳnh Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Tam Hải cho biết, lúc 6 giờ 30 phút cùng ngày, trước tình hình thời tiết nguy hiểm, UBND xã ra thông báo khẩn về việc dừng hoạt động bến phà Tam Hải - Tam Quang và các bến khách ngang sông.

Theo đó, phà gỗ QNa-0886 tạm dừng hoạt động đưa đón khách, phương tiện qua lại, do mưa lớn hạn chế tầm nhìn, sóng cao và gió lớn gây mất an toàn.

“Nhiều người bị ảnh hưởng, sinh hoạt bị xáo trộn do phà dừng hoạt động, nhưng an toàn về tính mạng, tài sản của nhân dân là ưu tiên trên hết.

UBND xã đã liên hệ Hải đội Biên phòng 2 (Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng) hỗ trợ phương tiện, lực lượng. Hải đội Biên phòng 2 sẽ đánh giá thực địa, nếu đảm bảo an toàn, đơn vị sẽ hỗ trợ vận chuyển người qua sông”, ông Huỳnh Văn Cường thông tin.

[VIDEO] - Phà QNa-0886 hoạt động không đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết nguy hiểm nên tạm dừng vào sáng 29/10:

Bài liên quan
Đọc tiếp
Nỗ lực cấp cứu, điều trị người bệnh trong lũ lụt

Nỗ lực cấp cứu, điều trị người bệnh trong lũ lụt

Mưa lớn gây sạt lở nhiều khu vực tại miền núi Đà Nẵng

Mưa lớn gây sạt lở nhiều khu vực tại miền núi Đà Nẵng

Hơn 176.000 khách hàng tại Đà Nẵng mất điện do mưa lớn, lũ lụt

Hơn 176.000 khách hàng tại Đà Nẵng mất điện do mưa lớn, lũ lụt

Xã Duy Xuyên dốc toàn lực ứng phó lũ lụt

Xã Duy Xuyên dốc toàn lực ứng phó lũ lụt

(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Nỗ lực cấp cứu, điều trị người bệnh trong lũ lụt

Nỗ lực cấp cứu, điều trị người bệnh trong lũ lụt

Mưa lớn gây sạt lở nhiều khu vực tại miền núi Đà Nẵng

Mưa lớn gây sạt lở nhiều khu vực tại miền núi Đà Nẵng

Hơn 176.000 khách hàng tại Đà Nẵng mất điện do mưa lớn, lũ lụt

Hơn 176.000 khách hàng tại Đà Nẵng mất điện do mưa lớn, lũ lụt

Xã Duy Xuyên dốc toàn lực ứng phó lũ lụt

Xã Duy Xuyên dốc toàn lực ứng phó lũ lụt

Xem thêm Xã hội
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Xã hội
      Dừng hoạt động bến phà Tam Hải - Tam Quang do sóng to, gió lớn

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      [email protected]

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO