Văn hóa - Văn nghệ Duyên Quỳnh hóa thân thành chiến sĩ công an trong MV “Nguyện thề vì bình yên” Sau “Viết tiếp câu chuyện hòa bình,” ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh lại có một màn phối hợp ăn ý với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong ca khúc “Nguyện thề vì bình yên”.

Thông tấn xã Việt Nam vừa giới thiệu video ca nhạc (MV) “Nguyện thề vì bình yên” - sản phẩm âm nhạc có ý nghĩa kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025), hướng tới 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh thể hiện. MV do đạo diễn Đặng Xuân Trường thực hiện. Tác phẩm là lời tri ân giản dị, trang trọng gửi đến lực lượng Công an nhân dân, khắc họa vẻ đẹp bền bỉ, kỷ luật và tinh thần vì dân phục vụ của người chiến sĩ trong thời bình.

Đạo diễn Đặng Xuân Trường chia sẻ ngắn gọn về tinh thần sáng tạo: “Chúng tôi không dựng lại sự hào hùng bằng phông nền, mà để sự kiên định hiện lên từ ánh mắt, nhịp bước và giọt mồ hôi”.

Đằng sau hình ảnh trọn vẹn của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh trong MV là sự hỗ trợ âm thầm mà quyết liệt của các cán bộ, giảng viên và học viên Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I. Họ không xuất hiện chỉ như “diễn viên” mà thật sự là những cố vấn nghiệp vụ, là người “giữ nhịp” cho tính chính xác chuyên môn, đồng thời là “đồng đội” trên trường quay.