Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 14/8: Đảo chiều ngoạn mục trong nước và thế giới Giá cà phê 14/8 tăng mạnh, Robusta đạt 3.990 USD/tấn, Arabica 323,85 cent/lb. Trong nước, giá Tây Nguyên 107.300-108.200 đồng/kg, tăng 700-800 đồng.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2025 hiện ở mức 3.990 USD/tấn, tăng 263 USD/tấn (tương đương 7.06%). Giá giao tháng 11/2025 đạt 3.840 USD/tấn, tăng 212 USD/tấn (tương đương 5.84%). Giá giao tháng 1/2026 đạt 3.728 USD/tấn, tăng 172 USD/tấn (tương đương 4.84%). Giá các kỳ hạn khác cũng đồng loạt tăng mạnh.

Giá cà phê Robusta hôm nay ngày 14/8/2025

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2025 hiện ở mức 323,85 cent/lb, tăng 8,70 cent/lb (tương đương 2,76%). Giá giao tháng 12/2025 ở mức 316,80 cent/lb, tăng 8,50 cent/lb (tương đương 2,76%). Các kỳ hạn tiếp theo cũng đồng loạt tăng mạnh, phản ánh xu hướng tích cực trên thị trường.

Giá cà phê Arabica hôm nay ngày 14/8/2025

Lượng tồn kho cà phê Robusta và Arabica tại ICE đang giảm, đây là yếu tố hỗ trợ cho giá. Việc xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 7 giảm mạnh cũng tạo ra áp lực nguồn cung, đẩy giá lên cao.

Mặc dù thị trường đang tăng, nhưng vẫn tồn tại rủi ro. Chính sách thuế quan của Mỹ đối với hàng xuất khẩu từ Brazil vẫn chưa rõ ràng, có thể gây ảnh hưởng đến doanh số bán hàng và làm tăng lượng tồn kho tại Brazil. Ngoài ra, lượng mưa cao hơn mức trung bình ở Brazil giúp giảm bớt lo ngại về khô hạn, đây là yếu tố bất lợi cho giá cà phê.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 14/8/2025

Sáng 14.8, thị trường cà phê trong nước tiếp tục tăng giá. Tại khu vực Tây Nguyên, giá thu mua phổ biến từ 107.300 – 108.200 đồng/kg.

Cụ thể, Lâm Đồng ghi nhận mức 107.300 đồng/kg, tăng 800 đồng; Gia Lai 107.800 đồng/kg (tăng 800 đồng); Đắk Lắk 108.000 đồng/kg, tăng 700 đồng.

Đắk Nông đạt mức 108.200 đồng/kg, tăng 700 đồng.

So với thời điểm đầu năm 2025 khi giá dao động từ 119.000 – 119.800 đồng/kg, hiện mức giá đã thấp hơn khoảng 11.000 – 11.600 đồng/kg.

Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm ngoái (khoảng 103.800 đồng/kg), giá cà phê hiện vẫn cao hơn từ 3.500 – 4.400 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 14/8/2025

Kiến nghị của Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA) về việc bỏ thuế GTGT đối với cà phê nhân xanh có thể giúp giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp, từ đó tác động tích cực đến thị trường. Tuy nhiên, nếu kiến nghị không được chấp thuận, việc phải tạm ứng thuế sẽ là một thách thức lớn, ảnh hưởng đến dòng tiền và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cà phê.

Nhìn chung, giá cà phê đang có xu hướng tăng trở lại nhờ các yếu tố cung cầu và tình hình xuất khẩu. Tuy nhiên, thị trường vẫn cần theo dõi sát sao những diễn biến về chính sách thương mại và thời tiết để có thể đưa ra nhận định chính xác hơn về triển vọng dài hạn.