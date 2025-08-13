Tài chính - Thị trường Giá vàng ngày mai 14/8/2025: Đồng USD mất giá, liệu SJC có thêm kỷ lục mới Giá vàng ngày 14/8/2025 có thể lập kỷ lục mới khi đồng USD suy yếu, lạm phát Mỹ hạ nhiệt và Fed dự kiến giảm lãi suất, thúc đẩy nhu cầu vàng SJC tăng cao.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 13/8/2025 mới nhất

Với những biến động mới nhất trên thị trường, giá vàng hôm nay 13/8/2025 đang cho thấy một xu hướng tăng mạnh mẽ tại nhiều thương hiệu lớn. Từ vàng miếng SJC cho đến các loại vàng của PNJ, Mi Hồng hay Bảo Tín Minh Châu...

Giá vàng SJC và PNJ đồng loạt tăng trở lại

Cụ thể, SJC niêm yết ở mức 123,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Tương tự, PNJ cũng ghi nhận một đợt tăng giá mạnh, với giá vàng miếng được điều chỉnh tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Giá niêm yết của PNJ hiện ở mức 123,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,2 triệu đồng/lượng (bán ra), bằng với mức giá của SJC.

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt tăng tại hầu hết các thương hiệu

Tại Mi Hồng, giá vàng điều chỉnh tăng 200 nghìn đồng/lượng, lên 123,4 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng mạnh hơn, đạt mức 124,2 triệu đồng/lượng sau khi tăng 300 nghìn đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu cũng có động thái tương tự, với giá mua vào và bán ra đồng loạt tăng 300 nghìn đồng/lượng. Giá vàng của thương hiệu này được niêm yết ở mức 123,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trái ngược với đà tăng của các thương hiệu trên, Tập đoàn DOJI lại chọn cách tạm thời giữ giá. Giá vàng DOJI đi ngang ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 123,9 triệu đồng/lượng (bán ra), chưa có sự thay đổi so với phiên giao dịch trước.

Vietinbank Gold chỉ niêm yết giá bán ra ở mức 124,2 triệu đồng/lượng, tăng 300 nghìn đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý cũng tham gia vào cuộc đua tăng giá với việc điều chỉnh cả hai chiều mua vào và bán ra. Giá vàng Phú Quý hiện niêm yết ở mức 122,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,2 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 13/8/2025 tăng nhẹ

Vào 17h30 ngày 13/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 116,5 triệu đồng/lượng (mua) và 119,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 13/8/2025 đi ngang

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), không đổi ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,5 triệu đồng/lượng (mua) và 119,5 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng trưa nay 13/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 13/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,0

▲300K 124,2

▲300K Tập đoàn DOJI 122,7

- 123,9

- Mi Hồng 123,4

▲200K 124,2

▲300K PNJ 123,0

▲300K 124,2

▲300K Vietinbank Gold - 124,2

▲300K Bảo Tín Minh Châu 123,0

▲300K 124,2

▲300K Phú Quý 122,2

▲300K 124,2

▲300K

1. DOJI - Cập nhật: 13/08/2025 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 122.700

- 123.900

- AVPL/SJC HCM 122.700

- 123.900

- AVPL/SJC ĐN 122.700

- 123.900

- Nguyên liệu 9999 - HN 122.700

- 123.900

- Nguyên liệu 999 - HN 122.700

- 123.900

-

2. PNJ - Cập nhật: 13/08/2025 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 123,000

▲300K 124,200

▲300K Hà Nội - PNJ 123,000

▲300K 124,200

▲300K Đà Nẵng - PNJ 123,000

▲300K 124,200

▲300K Miền Tây - PNJ 123,000

▲300K 124,200

▲300K Tây Nguyên - PNJ 123,000

▲300K 124,200

▲300K Đông Nam Bộ - PNJ 123,000

▲300K 124,200

▲300K

3. AJC - Cập nhật: 13/08/2025 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,440 11,890 Trang sức 99.9 11,430 11,880 NL 99.99 10,840 - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,840 - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,650 11,950 N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,650 11,950 N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,650 11,950 Miếng SJC Thái Bình 12,300

▲30K 12,420

▲30K Miếng SJC Nghệ An 12,300

▲30K 12,420

▲30K Miếng SJC Hà Nội 12,300

▲30K 12,420

▲30K

4. SJC - Cập nhật: 13/08/2025 17:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123.000

▲300K 124.200

▲300K Vàng SJC 5 chỉ 123.000

▲300K 124.220

▲300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123.000

▲300K 124.230

▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116.800

▲300K 119.300

▲300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116.800

▲300K 119.400

▲300K Nữ trang 99,99% 116.600

▲500K 118.600

▲500K Nữ trang 99% 112.925

▲495K 117.425

▲495K Nữ trang 68% 73.606

▲340 K 80.806

▲340 K Nữ trang 41,7% 42.411

▲208K 49.611

▲208K

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 13/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 17h30 ngày 13/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3360,2 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 12,9 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,61 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (122,7-123,9 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 12,29 triệu.

Chiều nay, giá vàng trên thị trường quốc tế đã tăng nhẹ. Nguyên nhân chính là do có nhiều dấu hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ngân hàng trung ương của Mỹ, có thể sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Lãi suất thấp hơn thường làm cho vàng trở nên hấp dẫn hơn. Cụ thể, các dữ liệu cho thấy lạm phát ở Mỹ gần đây không quá cao, khiến nhiều người kỳ vọng Fed sẽ sớm giảm lãi suất để kích thích kinh tế.

Khi Fed giảm lãi suất, sức mạnh của đồng đô la Mỹ thường sẽ yếu đi. Điều này khiến vàng, vốn được định giá bằng đô la, trở nên rẻ hơn đối với những người mua từ các quốc gia khác. Sự suy yếu của đồng đô la Mỹ cũng là một yếu tố quan trọng giúp giá vàng tăng lên trong phiên giao dịch hôm nay. Nhiều nhà đầu tư tin rằng Fed có thể sẽ cắt giảm lãi suất tới 0.5% ngay trong tháng 9 tới.

Vàng từ lâu đã được coi là một tài sản "trú ẩn an toàn" trong bối cảnh kinh tế hoặc chính trị bất ổn. Do đó, khi lãi suất giảm và kinh tế có những dấu hiệu không chắc chắn, các nhà đầu tư thường tìm đến vàng để bảo vệ tài sản của mình. Mặc dù các sự kiện chính trị như cuộc họp giữa các lãnh đạo châu Âu, Ukraine, và Tổng thống Mỹ Donald Trump hay việc Mỹ và Trung Quốc gia hạn thỏa thuận thuế quan đều diễn ra, nhưng các chuyên gia nhận định rằng những sự kiện này chưa ảnh hưởng nhiều đến giá vàng. Giá vàng có thể sẽ đi ngang trong thời gian tới, chờ đợi thêm các dữ liệu kinh tế khác của Mỹ để xác nhận việc Fed sẽ giảm lãi suất nhanh hay chậm.

Ngoài ra, các kim loại quý khác như bạc, bạch kim và palađi cũng đều tăng giá trong phiên giao dịch hôm nay, cho thấy xu hướng chung của thị trường hàng hóa đang hướng về các tài sản kim loại.

Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 14/8/2025

Sau một ngày giao dịch sôi động, giá vàng thế giới đã có dấu hiệu khởi sắc. Nhiều chuyên gia dự báo, xu hướng này có thể sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến giá vàng ngày 14/8/2025 tại thị trường Việt Nam.



Tại Mỹ, một số dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt. Điều này làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm hạ lãi suất. Khi lãi suất giảm, việc giữ tiền gửi ngân hàng không còn hấp dẫn bằng, khiến nhiều nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn và sinh lời.

Đồng USD suy yếu cũng là một nguyên nhân quan trọng. Khi đồng USD xuống giá, vàng (thường được giao dịch bằng USD) trở nên rẻ hơn đối với người mua ở các quốc gia khác, từ đó thúc đẩy nhu cầu và đẩy giá vàng lên. Bên cạnh đó, những căng thẳng giữa các cường quốc như Mỹ, châu Âu và Nga cũng khiến giới đầu tư lo lắng, càng làm cho vàng trở thành lựa chọn ưu tiên.

Nhà phân tích Giovanni Staunovo từ UBS cho rằng thị trường đang rất kỳ vọng vào việc Fed sẽ giảm lãi suất mạnh mẽ trong cuộc họp tháng 9 sắp tới. Thực tế, công cụ FedWatch cho thấy có đến hơn 90% khả năng điều này sẽ xảy ra.

Tóm lại, với những diễn biến tích cực từ thị trường thế giới, giá vàng ngày 14/8/2025 tại Việt Nam, đặc biệt là vàng SJC, nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch sáng.