Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 17/8/2025: Tiếp chuỗi tăng mạnh, Robusta vượt mốc 4.200 USD Giá cà phê hôm nay 17/8/2025 tăng mạnh, Robusta vượt 4.200 USD/tấn, Arabica lên 341.65 cent/lb. Trong nước, giá đạt 116.800-117.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới

Giá cà phê robusta trên Sàn London trong phiên giao dịch ngày 17/8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2025 hiện ở mức 4.201 USD/tấn, tăng 117 USD/tấn (tương đương 2.86%). Giá giao tháng 11/2025 đạt 4.067 USD/tấn, tăng 115 USD/tấn (tương đương 2.91%). Giá giao tháng 1/2026 đạt 3.943 USD/tấn, tăng 129 USD/tấn (tương đương 3.38%). Giá các kỳ hạn khác cũng có sự biến động, với kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 139 USD/tấn (3.73%) và kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 140 USD/tấn (3.80%).

Giá cà phê arabica trên Sàn New York trong phiên giao dịch ngày 17/8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2025 hiện ở mức 341.65 cent/lb, tăng 15.15 cent/lb (tương đương 4.64%). Giá giao tháng 12/2025 ở mức 334.20 cent/lb, tăng 15.50 cent/lb (tương đương 4.86%). Giá giao tháng 3/2026 ở mức 322.95 cent/lb, tăng 14.05 cent/lb (tương đương 4.55%). Các kỳ hạn tiếp theo có sự biến động, với kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 12.80 cent/lb (4.24%) và kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 11.80 cent/lb (3.99%).

Đà tăng mạnh mẽ của giá cà phê trên thị trường thế giới tuần qua được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố tích cực. Tổng kết tuần, cà phê Arabica tăng 10.4% và cà phê Robusta tăng 18%.

Thông tin về đợt sương giá đầu tuần tại Brazil đã làm dấy lên lo ngại về nguồn cung, dù thiệt hại ban đầu được đánh giá là thấp. Bên cạnh đó, số liệu xuất khẩu cà phê của Brazil trong tháng 7 giảm mạnh, đặc biệt là Robusta giảm tới 49% so với cùng kỳ, đã gây ra tâm lý lo ngại về nguồn cung thiếu hụt. Tại Việt Nam, nguồn cung cũng đang thắt chặt trước khi bước vào vụ thu hoạch mới.

Hoạt động mua bù vị thế bán khống sau đợt bán tháo mạnh trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 đã góp phần đẩy giá Robusta tăng vọt. Ngoài ra, việc tồn kho cà phê Arabica và Robusta tại kho ICE giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng cũng tạo áp lực tăng giá.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 17/8/2025

Sáng 17/8, thị trường cà phê trong nước tiếp tục tăng cao. Tại khu vực Tây Nguyên, giá thu mua phổ biến từ 116.800 - 117.500 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng ngày thứ sáu liên tiếp, với mức tăng thêm 2.500 - 2.800 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 116.800 - 117.500 đồng/kg.

Trong đó, giá cà phê tại Đắk Nông ghi nhận mức tăng 2.500 đồng/kg, lên 117.500 đồng/kg – cao nhất trong khu vực.

Tại Đắk Lắk, giá giao dịch tăng 2.500 đồng/kg, hiện đang được giao dịch ở mức 117.300 đồng/kg.

Tiếp đến là giá cà phê tại Gia Lai đứng ở mức 117.200 đồng/kg, tăng 2.600 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng là địa phương có giá tăng đến 2.800 đồng/kg, giao dịch ở mức 116.800 đồng/kg.

Đồng điệu với đà tăng của thị trường thế giới, giá cà phê trong nước sáng nay tiếp tục tăng cao. Tại khu vực Tây Nguyên, giá thu mua phổ biến dao động từ 116.800 - 117.500 đồng/kg.

Thị trường đang dõi theo các diễn biến trong cuộc đàm phán thuế quan giữa Mỹ và Brazil. Nếu chính phủ Brazil bắt đầu can thiệp vào thị trường bằng cách mua vào cà phê, điều này có thể tác động đến chênh lệch giá giữa các thị trường. Đặc biệt, tín hiệu về khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) hạ lãi suất trong tháng 9/2025 đã làm tăng sự hấp dẫn của các loại tài sản rủi ro như cà phê, do chi phí vốn rẻ hơn.

Với các yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ từ cả cung cầu, hoạt động đầu cơ và chính sách kinh tế vĩ mô, giá cà phê được dự báo sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trong thời gian tới, mặc dù có thể xuất hiện những đợt điều chỉnh ngắn hạn. Các nhà đầu tư và doanh nghiệp cần theo dõi sát sao diễn biến thị trường để đưa ra các quyết định phù hợp.