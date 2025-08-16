Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 16/8: Tăng 1.000 VNĐ/kg, giá tiêu Việt Nam nhảy vọt Giá tiêu trong nước tăng 1.000 VNĐ, đạt 141.800 VNĐ/kg, với Đắk Lắk, Đắk Nông dẫn đầu ở 143.000 VNĐ/kg, nhờ nhu cầu mạnh từ Trung Quốc.

Giá tiêu hôm nay ngày 16/8/2025 trên thế giới

Giá hồ tiêu đen Indonesia hiện đạt 7.208 USD/tấn, giảm 0,33 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng Indonesia ghi nhận ở mức 10.076 USD/tấn, giảm 0,33 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện vẫn ở mức 9.400 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của Malaysia ở mức 12.700 USD/tấn.

Tại thị trường Brazil, giá thu mua hồ tiêu đen ASTA 570 ở mức 5.850 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá hồ tiêu đen loại 500 g/l, hiện ở mức 6.240 USD/tấn và loại 550 g/l, hiện đang ở mức 6.370 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng, hiện đang ở mức 8.950 USD/tấn.

Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến triển vọng này là nhu cầu từ thị trường Trung Quốc. Theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, trong 6 tháng đầu năm 2025, nước này đã tăng nhập khẩu hồ tiêu, trong đó Việt Nam là nguồn cung lớn thứ hai. Đáng chú ý, giá tiêu xuất khẩu bình quân của Việt Nam vào Trung Quốc đạt 7.164 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với Indonesia và Brazil, cho thấy vị thế cạnh tranh về chất lượng của hồ tiêu Việt Nam trên thị trường này.

Giá tiêu hôm nay ngày 16/8/2025 ở trong nước

Giá tiêu trung bình hôm nay 16/8 là 141,800 VNĐ/kg, tăng 1,000 VNĐ so với ngày hôm trước. Điều này cho thấy thị trường hạt tiêu đang có xu hướng tăng giá.

Giá tiêu hôm nay tăng giá đồng loạt là +1,000 VNĐ, cho thấy sự biến động giá này là một xu hướng chung trên toàn thị trường, không chỉ riêng một vùng nào.

Cụ thể, các tỉnh như Đắk Lắk và Đắk Nông có giá cao hơn, ở mức 143,000 VNĐ/kg. Trong khi Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Phước có giá thấp hơn, ở mức 141,000 VNĐ/kg.

Ngày 16/8/2025, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục xu hướng tăng giá tích cực. Giá tiêu trung bình hôm nay đạt 141,800 VNĐ/kg, tăng 1,000 VNĐ so với ngày hôm trước. Đáng chú ý, mức tăng này diễn ra đồng loạt tại tất cả các vùng trồng tiêu trọng điểm, cho thấy một xu hướng tăng giá chung và bền vững trên toàn thị trường, không chỉ riêng một khu vực nào.

Triển vọng giá tiêu trong thời gian tới được đánh giá là khá tích cực, đặc biệt là với thị trường Việt Nam. Mặc dù giá tiêu thế giới có sự phân hóa, nhưng giá trong nước đang cho thấy dấu hiệu tăng trưởng ổn định.

Tuy nhiên, Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA) nhận định, mặc dù xuất khẩu sang Trung Quốc có cải thiện nhưng chưa có sự bùng nổ rõ rệt. Dự kiến 6 tháng cuối năm, Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng nhập khẩu, nhưng khó có thể lặp lại mức độ mua ồ ạt như năm 2023 do sự cạnh tranh về giá từ Indonesia. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần có chiến lược giá linh hoạt và điều chỉnh kế hoạch giao hàng phù hợp với biến động nhu cầu để duy trì thị phần.