Giá sầu riêng hôm nay 16/8/2025: Ri6 'chạm đáy', Musang King lại lập đỉnh

AN HỘI 16/08/2025 11:54

Giá sầu riêng Ri6 "chạm đáy" 40.000 đồng/kg do nguồn cung dư thừa, trong khi Musang King lập đỉnh 80.000 đồng/kg tại Đắk Lắk, thị trường nội địa biến động mạnh.

Giá sầu riêng Ri6 'chạm đáy', Musang King lại lập đỉnh

Giá sầu riêng bất ngờ 'hạ nhiệt' trên diện rộng, Ri6 chỉ còn 40.000 đồng/kg, thấp nhất từ đầu vụ. Cùng lúc đó, một loại sầu riêng 'nữ hoàng' lại đạt mức giá 'khủng', lập kỷ lục mới tại Đắk Lắk.

Thị trường sầu riêng nội địa đang chứng kiến những diễn biến trái chiều. Theo khảo sát giá sầu riêng hôm nay 16/8, giá sầu riêng Ri6 đang sụt giảm mạnh, chỉ còn 40.000 - 42.000 đồng/kg cho loại A. Mức giá này được áp dụng tại nhiều tỉnh như Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Gia Lai và Đắk Lắk. Đây là mức giá thấp kỷ lục trong thời gian gần đây, phản ánh sự dư thừa nguồn cung trên thị trường.

Nguyên nhân chính là vụ thu hoạch sầu riêng tại Tây Nguyên đang vào giai đoạn cao điểm, khiến sản lượng tăng đến 20%. Mưa nhiều cũng làm giảm chất lượng trái, tạo nên lượng tồn kho lớn trong nước.

Giá sầu riêng Thái và Musang King lại tăng "nóng"

Trong khi Ri6 hạ nhiệt, sầu riêng Thái và đặc biệt là Musang King lại có sự bứt phá. Tại Đắk Lắk, giá sầu riêng Thái loại A đạt mức 75.000 - 80.000 đồng/kg. Đáng chú ý, loại sầu riêng cao cấp Musang King đã cán mốc 80.000 đồng/kg cho loại A, dẫn đầu thị trường về giá.

Tại các khu vực khác như Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh, Gia Lai, giá sầu riêng Thái loại A cũng duy trì ở mức cao 75.000 - 77.000 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá có phần thấp hơn, dao động từ 70.000 - 75.000 đồng/kg.

Bảng giá sầu riêng một số vùng trọng điểm (16/8):

Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh:

Sầu riêng Thái: A: 75.000 - 77.000 đồng/kg; B: 55.000 - 57.000 đồng/kg; C: 40.000 - 43.000 đồng/kg.

Sầu riêng Ri6: A: 40.000 - 42.000 đồng/kg; B: 25.000 - 28.000 đồng/kg.

Đắk Lắk (giá cao nhất):

Sầu riêng Thái: A: 75.000 - 80.000 đồng/kg; B: 55.000 - 60.000 đồng/kg; C: 43.000 - 45.000 đồng/kg.

Sầu riêng Musang King: A: 80.000 đồng/kg; B: 60.000 đồng/kg.

Dự báo nào cho giá sầu riêng cuối vụ?

Dù nguồn cung trong nước dồi dào, giá xuất khẩu vẫn được hỗ trợ nhờ chính sách siết chặt tiêu chuẩn tại các địa phương và nhu cầu chế biến ổn định. Tuy nhiên, rủi ro vẫn còn đó từ sự cạnh tranh với sầu riêng của Thái Lan, Malaysia và chi phí sản xuất đầu vào liên tục tăng.

Vậy với mức giá biến động như thế này, liệu giá sầu riêng sẽ tiếp tục "giảm sốc" hay "tăng nóng" trong thời gian tới?

