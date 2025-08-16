Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 16/8: Việt Nam vượt mặt Thái Lan, leo ngôi á quân xuất khẩu Giá lúa gạo 16/8 tại ĐBSCL ổn định, giao dịch chậm. Việt Nam vượt Thái Lan, xếp thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo, giá 395 USD/tấn cao nhất toàn cầu.

Hôm nay 16/8/2025, thị trường lúa gạo trong nước giữ vững bình ổn, nhưng sân chơi quốc tế chứng kiến bước ngoặt lớn: Việt Nam vượt Thái Lan, vươn lên vị trí thứ hai toàn cầu về xuất khẩu gạo, kèm mức giá "đắt xắt ra miếng" khiến đối thủ phải dè chừng. Sự phục hồi mạnh mẽ này mang lại bất ngờ lớn giữa bối cảnh giá gạo thế giới lao dốc.

Giá lúa trong nước giữ bình ổn

Tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), giá lúa hôm nay duy trì mức cũ, không có biến động đáng kể. Nguồn lúa cuối vụ khan hiếm, dẫn đến giao dịch chậm chạp ở nhiều địa phương. Thương lái giảm mua lúa thơm, khiến giá loại này nhích nhẹ xuống.

Tại một số địa phương như Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, giao dịch mua bán lúa và gạo khá chậm. Tại Cà Mau, thương lái mua lựa đồng. Nhìn chung, thị trường nội địa không có biến động lớn, giá các loại lúa và gạo thành phẩm vẫn duy trì ở ngưỡng cũ.

Giống lúa

Giá (đồng/ kg)

OM 18 (tươi)

6.000 - 6.200

Đài Thơm 8 (tươi)

6.000 - 6.200

OM 380 (tươi)

5.700 - 5.900

IR 50404 (tươi)

5.600 - 5.800

OM 5451 (tươi)

5.900 - 6.000

Nàng Hoa 9 (tươi)

5.800 - 6.000

OM 504 (tươi)

5.400 - 5.500



Bảng giá lúa hôm nay 16/8/2025 tại một số tỉnh khu vực ĐBSCL

Giống lúa

Giá (đồng/ kg)

OM 18

6.400 - 6.700

Đài Thơm 8

6.400 - 6.700

OM 34

5.700 - 6.000

OM 380

5.700 - 6.000

OM 5451

5.900 - 6.200

Nàng Hoa

6.200 - 6.500

Japonica

7.900 - 8.200

ST24 - ST25

8.200 - 8.500

Lúa Nhật

7.400 - 7.700

RVT

7.700 - 8.000

IR 504

5.900 - 6.200



Bên cạnh đó, thị trường nếp không ghi nhận biến động, ổn định so với ngày hôm qua 15/8, thị trường đi ngang.

Giống nếp

Giá (đồng/ kg)

Nếp IR 4625 (tươi)

7.300 - 7.500

Nếp IR 4625 (khô)

9.500 - 9.700

Nếp 3 tháng (tươi)

8.100 - 8.200

Nếp 3 tháng (khô)

9.600 - 9.700



Giá gạo nội địa duy trì mức cũ

Giá gạo nguyên liệu tại ĐBSCL hôm nay tiếp tục ổn định. Nguồn cung IR50404/OM380 giảm, nhưng kho vẫn hỏi mua, giữ giá bình ổn.

Gạo thành phẩm OM 380: 8.800 - 9.000 đồng/kg.

Gạo thành phẩm IR 504: 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các địa phương:

An Giang: Kho mua chậm, giá ít thay đổi.

Lấp Vò (Đồng Tháp): Lượng về lẻ tẻ, sức mua yếu, giá ổn.

Sa Đéc (Đồng Tháp): Gạo về vắng vẻ, ít biến động.

Kênh chợ Sa Đéc: Lượng ít, giao dịch chậm, giá bình ổn.

An Cư - Đồng Tháp mới (Cái Bè, Tiền Giang cũ): Lượng về thưa thớt, mua bán cầm chừng, giá vững.

Ở chợ lẻ, giá gạo đứng yên. Gạo Nàng Nhen dẫn đầu với 28.000 đồng/kg, gạo thường ở 13.000 - 14.000 đồng/kg.

Giống gạo

Giá (đồng/ kg)

Nàng Nhen

28.000

Gạo Trắng

16.000 - 17.000

Gạo Thường

14.000 – 15.000

Gạo Thơm

17.000 - 22.000

Gạo Jasmine

16.000 - 18.000

Gạo Nàng Hoa

21.000

Gạo Tẻ thường

13.000 - 14.000

Gạo Thơm Thái hạt dài

20.000 - 22.000

Gạo Hương Lài

22.000

Gạo Thơm Đài Loan

20.000

Gạo Nhật

22.000

Gạo Sóc thường

16.000 - 17.000

Gạo Sóc Thái

20.000



Phụ phẩm giữ giá cũ

Phụ phẩm không biến động, dao động 7.500 - 9.000 đồng/kg. Tấm thơm OM 504: 7.500 - 7.700 đồng/kg. Cám: 6.200 - 6.300 đồng/kg. Trấu ổn định ở 1.000 - 1.150 đồng/kg.

Thị trường xuất khẩu của Việt Nam tỏa sáng

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giữ nguyên so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA):

Gạo 25% tấm: 371 USD/tấn.

Gạo 100% tấm: 339 USD/tấn.

Gạo tiêu chuẩn 5% tấm: 395 USD/tấn – cao nhất các nước xuất khẩu lớn.

Việt Nam vượt Thái Lan, xếp thứ hai thế giới, với giá đắt đỏ nhất. Nước ta còn giới thiệu gạo đặc biệt độc quyền, được Nhật Bản đặt mua lớn với giá cao.

Trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu đạt 5,5 triệu tấn, thu 2,81 tỷ USD – tăng 3,1% khối lượng nhưng giảm 15,9% giá trị so với 2024, do giá bình quân chỉ 514 USD/tấn (thấp hơn 18,4%).

Đầu tháng 8, giá gạo Việt Nam đảo chiều tăng vọt, dù thế giới giảm. Ngày 7/8, gạo 5% tấm lên 395 USD/tấn, tăng 17 USD từ đáy 378 USD/tấn ngày 23/7. Điều đáng chú ý: Giá Việt Nam cao hơn Thái Lan (362 USD), Pakistan (365 USD), và Ấn Độ (379 USD), bất chấp Ấn Độ dự định xả 20 triệu tấn gạo giá rẻ.

Sự bứt phá này hứa hẹn động lực mới cho ngành lúa gạo Việt Nam, giữa biến động toàn cầu.