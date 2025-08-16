Tài chính - Thị trường Giá vàng ngày mai 17/8/2025: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt đi ngang Giá vàng ngày 17/8 đi ngang, vàng SJC và nhẫn trơn 9999 ổn định ở mức 123,5-124,5 triệu đồng/lượng và 116,5-119,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 16/8/2025 mới nhất

Giá vàng SJC, DOJI đi ngang

Sáng nay, giá vàng SJC tại Hà Nội được niêm yết ở mức 123,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,5 triệu đồng/lượng (bán ra), giữ nguyên so với phiên trước.

Tương tự SJC, Tập đoàn DOJI cũng niêm yết giá vàng ở mức 123,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,5 triệu đồng/lượng (bán ra). PNJ cũng tiếp tục giữ nguyên giá ở mức 123,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt chững giá

Trong khi các thương hiệu khác giữ nguyên, Mi Hồng có một chút khác biệt. Giá vàng tại đây được niêm yết ở mức 123,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Vietinbank Gold niêm yết giá bán ra ở mức 124,5 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá mua vào ở mức 122,7 triệu đồng/lượng và bán ra 124,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 123,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 16/8/2025 không ghi nhận thay đổi mới so với hôm qua

Vào 10h30 ngày 16/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 116,5 triệu đồng/lượng (mua) và 119,5 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 16/8/2025 tăng nhẹ tại Phú Quý

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 116,8 triệu đồng/lượng (mua) và 119,8 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,5 triệu đồng/lượng (mua) và 119,5 triệu đồng/lượng (bán), bình ổn ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 16/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 16/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,5

- 124,5

- Tập đoàn DOJI 123,5

- 124,5

- Mi Hồng 123,8

- 124,5

- PNJ 123,5

- 124,5

- Vietinbank Gold - 124,5

- Bảo Tín Minh Châu 123,5

- 124,5

- Phú Quý 122,7

- 124,5

-

1. DOJI - Cập nhật: 16/08/2025 18:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 123.500

- 124.500

- AVPL/SJC HCM 123.500

- 124.500

- AVPL/SJC ĐN 123.500

- 124.500

- Nguyên liệu 9999 - HN 109.300

- 110.300

- Nguyên liệu 999 - HN 109.200

- 110.200

-

2. PNJ - Cập nhật: 16/08/2025 18:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 123.500

- 124.500

- Hà Nội - PNJ 123.500

- 124.500

- Đà Nẵng - PNJ 123.500

- 124.500

- Miền Tây - PNJ 123.500

- 124.500

- Tây Nguyên - PNJ 123.500

- 124.500

- Đông Nam Bộ - PNJ 123.500

-

124.500

-

3. AJC - Cập nhật: 16/08/2025 18:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,440

- 11,890

- Trang sức 99.9 11,430

- 11,880

- NL 99.99 10,840

- - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,840

- - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,650

- 11,950

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,650

- 11,950

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,650

- 11,950

- Miếng SJC Thái Bình 12,370

- 12,470

- Miếng SJC Nghệ An 12,370

- 12,470

- Miếng SJC Hà Nội 12,370

- 12,470

-

4. SJC - Cập nhật: 16/08/2025 18:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123.500

- 124.500

- Vàng SJC 5 chỉ 123.500

- 124.520

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123.500

- 124.530

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116.600

- 119.100

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116.600

- 119.200

- Nữ trang 99,99% 116.600

- 118.200

- Nữ trang 99% 112.529

- 117.029

- Nữ trang 68% 73.334

- 80.534

- Nữ trang 41,7% 42.244

- 49.444

-

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 16/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 18h30 ngày 16/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3334,1 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 0,3 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,64 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (123,5-124,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,82 triệu.

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 16/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới hôm nay giữ vững ngưỡng ổn định, nhưng vẫn không thể thoát khỏi mức giảm mạnh trong cả tuần, sau khi dữ liệu lạm phát "nóng" của Mỹ đã làm lung lay các dự đoán về việc cắt giảm lãi suất. Tâm điểm của thị trường hiện đang hướng về cuộc hội đàm "nóng" giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Vàng giao ngay ít có sự thay đổi, neo ở mức 3.336,66 USD/ounce vào lúc 1:40 chiều EDT (1740 GMT), đánh dấu mức giảm 1,8% trong tuần này. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ cũng gần như đi ngang, chốt phiên ở mức 3.382,6 USD. Đồng USD suy yếu đã giúp các mặt hàng được định giá bằng đồng tiền này trở nên dễ tiếp cận hơn với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Dữ liệu công bố hôm thứ Năm cho thấy giá sản xuất của Mỹ đã tăng mạnh nhất trong ba năm vào tháng Bảy. Ngay lập tức, giới giao dịch đã điều chỉnh lại kỳ vọng, giảm tỷ lệ Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 9 xuống còn 89,1%, từ mức xấp xỉ 95% trước khi dữ liệu được công bố. Kim loại quý này, vốn không mang lại lợi suất, đã nhanh chóng giảm giá ngay sau khi thông tin được công bố, với vàng giao ngay kết thúc phiên giảm 0,6%.

"Mặc dù giá vàng đã ổn định vào thứ Sáu, nhưng những bất ổn mới có thể đang chờ đợi phía trước tùy thuộc vào kết quả của hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Putin ở Alaska," ông Lukman Otunuga, nhà phân tích nghiên cứu cấp cao tại FXTM, nhận định. Tổng thống Trump đã bay đến Alaska để tham dự cuộc gặp mà ông mô tả là "thượng đỉnh đầy rủi ro" với ông Putin nhằm thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn cho Ukraine. Sự bất ổn địa chính trị và môi trường lãi suất thấp thường là động lực mạnh mẽ thúc đẩy nhu cầu đối với vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Các nhà phân tích tại ANZ cho biết những rủi ro vĩ mô và địa chính trị sẽ gia tăng trong nửa cuối năm nay, củng cố thêm sức hấp dẫn của vàng. "Triển vọng tăng giá của vàng vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, được hỗ trợ bởi viễn cảnh tăng thuế, nền kinh tế toàn cầu chậm lại, chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ và sự suy yếu dai dẳng của đồng USD," ANZ nhận định. Dữ liệu gần đây cho thấy doanh số bán lẻ của Mỹ tăng mạnh trong tháng 7, mặc dù thị trường lao động suy yếu dần và giá cả hàng hóa leo thang có thể kìm hãm chi tiêu tiêu dùng trong quý 3.

Ở các kim loại quý khác, bạc giao ngay giảm 0,1% xuống 37,96 USD/ounce, giảm 1% trong tuần. Bạch kim mất 1,5% xuống 1.336,80 USD, và palladium giảm 2,6% xuống 1.116,52 USD.

Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 17/8/2025

Ngày mai, Giá vàng ngày 17/8/2025 sẽ không có thay đổi. Vì ngày Chủ nhật, các cửa hàng vàng trong nước và thị trường thế giới đều tạm nghỉ, nên mọi thông tin cập nhật sẽ đứng yên. Tuy nhiên, nếu bạn đang quan tâm đến giá vàng, đây là lúc tốt nhất để nhìn lại những gì đã xảy ra trong tuần này và chuẩn bị cho tuần tới.

Trong tuần vừa qua, giá vàng trong nước, bao gồm cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn, gần như không thay đổi. Vàng SJC duy trì ở mức khoảng 123,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Điều này giống như một người đang đi bộ trên một con đường bằng phẳng, không có nhiều sự thay đổi.

Giá vàng nhẫn cũng ổn định tương tự, với giá mua vào và bán ra không thay đổi nhiều. Điều này cho thấy thị trường trong nước đang ở trạng thái chờ đợi. Giống như mọi người đều đang nín thở và nhìn xem liệu có điều gì lớn sắp xảy ra không.

Trong khi giá vàng trong nước khá yên ắng, thị trường thế giới lại có nhiều biến động. Đầu tuần, giá vàng giảm mạnh vì một tin tức về thuế quan. Giống như khi bạn nghe một tin tức xấu, giá vàng cũng phản ứng ngay lập tức bằng cách giảm xuống.

Tuy nhiên, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi có tin tức về lạm phát ở Mỹ. Khi lạm phát tăng chậm hơn dự kiến, nhiều người nghĩ rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm giảm lãi suất. Hãy tưởng tượng khi lãi suất ngân hàng giảm, tiền gửi sẽ ít sinh lời hơn, và vàng bỗng nhiên trở nên hấp dẫn hơn nhiều.

Nhưng rồi đến thứ Năm, một chỉ số khác về lạm phát lại cho thấy áp lực giá cả đang nóng lên. Tin tức này lại làm giá vàng giảm trở lại. Điều này cho thấy thị trường vàng thế giới rất nhạy cảm, chỉ cần một thông tin kinh tế mới là giá có thể thay đổi ngay lập tức.

Với việc giá vàng trong nước và thế giới đang có khoảng cách lớn, và thị trường quốc tế có nhiều biến động, giá vàng trong nước có thể sẽ phản ứng khi thị trường mở cửa trở lại vào thứ Hai. Những gì đang diễn ra trên thế giới có thể khiến giá vàng tiếp tục dao động.