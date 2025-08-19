Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 19/8/2025: Robusta và Arabica đồng loạt hạ cánh Giá cà phê hôm nay 19/8 ở Robusta và Arabica thế giới giảm nhẹ, trong khi trong nước tăng lên 117.100-117.800 đồng/kg do khan hiếm nguồn cung.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới

Giá cà phê robusta trên Sàn London trong phiên giao dịch ngày 19/8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2025 hiện ở mức 4.158 USD/tấn, giảm 43 USD/tấn (tương đương 1.02%). Giá giao tháng 11/2025 đạt 4.042 USD/tấn, giảm 25 USD/tấn (tương đương 0.61%). Giá giao tháng 1/2026 đạt 3.919 USD/tấn, giảm 24 USD/tấn (tương đương 0.61%). Giá các kỳ hạn khác cũng có sự biến động, với kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 27 USD/tấn (0.70%) và kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 28 USD/tấn (0.73%).

Giá cà phê arabica trên Sàn New York trong phiên giao dịch ngày 19/8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2025 hiện ở mức 340.65 cent/lb, giảm 1 cent/lb (tương đương 0.29%). Giá giao tháng 12/2025 ở mức 333.15 cent/lb, giảm 1.05 cent/lb (tương đương 0.31%). Giá giao tháng 3/2026 ở mức 322.30 cent/lb, giảm 0.65 cent/lb (tương đương 0.20%). Các kỳ hạn tiếp theo có sự biến động, với kỳ hạn tháng 5/2026 giảm 0.50 cent/lb (0.16%) và kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 0.75 cent/lb (0.24%).

Ngày 19/8, thị trường cà phê thế giới chứng kiến sự điều chỉnh giảm giá ở cả hai sàn Robusta và Arabica. Tổng thể, tình hình giá thế giới đang điều chỉnh giảm do nguồn cung dự kiến dồi dào từ vụ thu hoạch sắp tới, nhưng vẫn ở mức cao lịch sử nhờ thiếu hụt nguồn cung tạm thời và yếu tố đầu cơ.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 19/8/2025

Sáng 19/8, thị trường cà phê trong nước tiếp tục tăng cao. Tại khu vực Tây Nguyên, giá thu mua phổ biến từ 117.100 - 117.600 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục chuỗi tăng sau ngày đi ngang cuối tuần, với mức tăng thêm 300 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 117.100 - 117.600 đồng/kg.

Trong đó, giá cà phê tại Đắk Nông ghi nhận mức tăng 300 đồng/kg, lên 117.800 đồng/kg – cao nhất trong khu vực.

Tại Đắk Lắk, giá giao dịch tăng 300 đồng/kg, hiện đang được giao dịch ở mức 117.600 đồng/kg.

Tiếp đến là giá cà phê tại Gia Lai đứng ở mức 117.500 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng là địa phương có giá tăng đến 300 đồng/kg, giao dịch ở mức 117.100 đồng/kg.

Đợt tăng giá mạnh mẽ vừa qua, theo ông Nguyễn Hữu Long, Giám đốc Công ty CP Học viện café Việt Nam VCA, xuất phát từ tình trạng thiếu nguồn cung trên thị trường. Ông Long nhấn mạnh: “Không ai có thể đẩy được giá nếu hàng thừa mứa ngoài kia.” Tuy nhiên, ông cũng cho rằng có sự can thiệp của các “cá mập” trên thị trường, khi lượng hàng trong kho của các ông lớn còn rất nhiều, trong khi nông dân đã bán gần hết.

Dự báo về giá cà phê trong tương lai, ông Long cho biết khoảng 2 tháng nữa Việt Nam sẽ bắt đầu thu hoạch vụ mới, và 3 tháng nữa nguồn cung sẽ dồi dào hơn nhờ thời tiết thuận lợi. Do đó, ông dự đoán giá cà phê vụ tới sẽ dao động trong khoảng từ 70.000 – 100.000 đồng/kg, trừ khi có bất thường về thời tiết ở Brazil khiến nguồn cung bị hụt.

Bên cạnh những biến động về giá, ngành cà phê Việt Nam còn đối mặt với những thách thức lớn từ các quy định quốc tế. Quy định chống mất rừng (EUDR) của Liên minh châu Âu (EU) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 31/12/2025. Quy định này yêu cầu các lô hàng cà phê phải có hệ thống truy xuất nguồn gốc rõ ràng, chứng minh không liên quan đến mất rừng. Nếu không chuẩn bị kịp, cà phê Việt dễ bị loại khỏi chuỗi cung ứng trị giá hàng chục tỷ USD.

Để đối phó với thách thức này và nâng cao giá trị, các doanh nghiệp cần khẩn trương đầu tư công nghệ số hóa vùng trồng, liên kết với các hợp tác xã và nông hộ. Nông dân cũng cần chuyển đổi mạnh sang canh tác bền vững.

Đồng thời, thay vì chỉ xuất khẩu nhân xanh, các doanh nghiệp nên tập trung vào chế biến sâu, đẩy mạnh các sản phẩm rang xay, hòa tan để tận dụng lợi thế thuế quan 0% theo EVFTA. Đây là thời điểm quyết định để ngành cà phê Việt Nam chuyển mình, từ “cường quốc sản lượng” thành cường quốc giá trị, hướng tới mục tiêu xuất khẩu 6-7 tỷ USD/năm trong giai đoạn tới.