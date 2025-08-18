Thứ Hai, 18/8/2025
Tài chính - Thị trường

Giá lúa gạo hôm nay 18/8: Giao dịch trầm lắng, thị trường trong nước giữ giá ổn định

18/08/2025 10:15

Thị trường lúa gạo đầu tuần ít biến động, giao dịch vắng, giá lúa gạo hôm nay tại thị trường nội địa và xuất khẩu đều đi ngang, ổn định so với cuối tuần.

Sáng 18/8, giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định. Thị trường giao dịch vắng, thương lái mua chậm, cả lúa tươi và gạo đều giữ giá so với cuối tuần.

Giá lúa hôm nay 18/8

Các loại lúa phổ biến như OM 18, Đài Thơm 8 và Nàng Hoa 9 dao động từ 6.000 – 6.200 đồng/kg; OM 5451 từ 5.900 – 6.000 đồng/kg; IR 50404 và OM 380 khoảng 5.700 – 5.900 đồng/kg. Nếp các loại cũng đi ngang, Nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 – 7.500 đồng/kg, nếp 3 tháng dao động 8.100 – 8.200 đồng/kg.

Giống lúa
Giá (đồng/ kg)
OM 18
6.100 - 6.500
Đài Thơm 8
6.100 - 6.500
OM 34
5.700 - 6.000
OM 380
5.700 - 6.000
OM 5451
5.900 - 6.200
Nàng Hoa
6.200 - 6.500
Japonica
7.900 - 8.200
ST24 - ST25
8.200 - 8.500
Lúa Nhật
7.400 - 7.700
RVT
7.700 - 8.000
IR 504
5.900 - 6.200

Giá gạo hôm nay 18/8

Giá gạo nguyên liệu tại các kho lớn duy trì quanh mức cũ: OM 380 từ 8.800 – 8.900 đồng/kg, IR 504 khoảng 8.450 – 8.550 đồng/kg, OM 18 ở 9.600 – 9.700 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 ổn định 9.500 – 9.700 đồng/kg.

Giống gạo
Giá (đồng/ kg)
Nàng Nhen
28.000
Gạo Trắng
16.000 - 17.000
Gạo Thường
14.000 – 15.000
Gạo Thơm
17.000 - 22.000
Gạo Jasmine
16.000 - 18.000
Gạo Nàng Hoa
21.000
Gạo Tẻ thường
13.000 - 14.000
Gạo Thơm Thái hạt dài
20.000 - 22.000
Gạo Hương Lài
22.000
Gạo Thơm Đài Loan
20.000
Gạo Nhật
22.000
Gạo Sóc thường
16.000 - 17.000
Gạo Sóc Thái
20.000

Ở chợ lẻ, Nàng Nhen vẫn cao nhất 28.000 đồng/kg, các loại gạo thơm dao động từ 16.000 – 22.000 đồng/kg, gạo thường ở mức 13.000 – 14.000 đồng/kg.

Giống nếp
Giá (đồng/ kg)
Nếp IR 4625 (tươi)
7.300 - 7.500
Nếp IR 4625 (khô)
9.500 - 9.700
Nếp 3 tháng (tươi)
8.100 - 8.200
Nếp 3 tháng (khô)
9.600 - 9.700

Giá phụ phẩm hôm nay 18/8

Phụ phẩm như tấm OM 504, cám và trấu tiếp tục đi ngang, dao động lần lượt từ 7.500 – 7.700 đồng/kg, 8.000 – 9.000 đồng/kg và 1.000 – 1.150 đồng/kg.

Thị trường xuất khẩu sôi động

Trên thị trường xuất khẩu, gạo Việt Nam giữ giá. Gạo 5% tấm đang ở mức 395 USD/tấn, 25% tấm 371 USD/tấn, 100% tấm 339 USD/tấn. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2025 có thể đạt 8,2 triệu tấn, tăng 300.000 tấn so với dự báo trước. Dự kiến, nhu cầu cao từ châu Phi và Trung Quốc sẽ thúc đẩy tăng trưởng, dù Philippines vừa áp dụng hạn chế nhập khẩu trong 60 ngày.

USDA cũng nâng dự báo xuất khẩu của Thái Lan lên 7,2 triệu tấn và Myanmar lên 1,9 triệu tấn. Với Bangladesh, nhu cầu nhập khẩu tăng thêm 500.000 tấn, đạt 2 triệu tấn. Các thị trường châu Phi như Ghana và Bờ Biển Ngà nổi lên thành khách hàng lớn của Việt Nam, bên cạnh Philippines. Indonesia được dự báo nhập 700.000 tấn trong năm nay, cao hơn so với dự báo trước.

