Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 18/8: Giao dịch trầm lắng, thị trường trong nước giữ giá ổn định Thị trường lúa gạo đầu tuần ít biến động, giao dịch vắng, giá lúa gạo hôm nay tại thị trường nội địa và xuất khẩu đều đi ngang, ổn định so với cuối tuần.

Sáng 18/8, giá lúa gạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định. Thị trường giao dịch vắng, thương lái mua chậm, cả lúa tươi và gạo đều giữ giá so với cuối tuần.



Giá lúa hôm nay 18/8

Các loại lúa phổ biến như OM 18, Đài Thơm 8 và Nàng Hoa 9 dao động từ 6.000 – 6.200 đồng/kg; OM 5451 từ 5.900 – 6.000 đồng/kg; IR 50404 và OM 380 khoảng 5.700 – 5.900 đồng/kg. Nếp các loại cũng đi ngang, Nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 – 7.500 đồng/kg, nếp 3 tháng dao động 8.100 – 8.200 đồng/kg.



Giống lúa

Giá (đồng/ kg)

OM 18

6.100 - 6.500

Đài Thơm 8

6.100 - 6.500

OM 34

5.700 - 6.000

OM 380

5.700 - 6.000

OM 5451

5.900 - 6.200

Nàng Hoa

6.200 - 6.500

Japonica

7.900 - 8.200

ST24 - ST25

8.200 - 8.500

Lúa Nhật

7.400 - 7.700

RVT

7.700 - 8.000

IR 504

5.900 - 6.200



Giá gạo hôm nay 18/8

Giá gạo nguyên liệu tại các kho lớn duy trì quanh mức cũ: OM 380 từ 8.800 – 8.900 đồng/kg, IR 504 khoảng 8.450 – 8.550 đồng/kg, OM 18 ở 9.600 – 9.700 đồng/kg. Gạo thành phẩm IR 504 ổn định 9.500 – 9.700 đồng/kg.

Giống gạo

Giá (đồng/ kg)

Nàng Nhen

28.000

Gạo Trắng

16.000 - 17.000

Gạo Thường

14.000 – 15.000

Gạo Thơm

17.000 - 22.000

Gạo Jasmine

16.000 - 18.000

Gạo Nàng Hoa

21.000

Gạo Tẻ thường

13.000 - 14.000

Gạo Thơm Thái hạt dài

20.000 - 22.000

Gạo Hương Lài

22.000

Gạo Thơm Đài Loan

20.000

Gạo Nhật

22.000

Gạo Sóc thường

16.000 - 17.000

Gạo Sóc Thái

20.000



Ở chợ lẻ, Nàng Nhen vẫn cao nhất 28.000 đồng/kg, các loại gạo thơm dao động từ 16.000 – 22.000 đồng/kg, gạo thường ở mức 13.000 – 14.000 đồng/kg.



Giống nếp

Giá (đồng/ kg)

Nếp IR 4625 (tươi)

7.300 - 7.500

Nếp IR 4625 (khô)

9.500 - 9.700

Nếp 3 tháng (tươi)

8.100 - 8.200

Nếp 3 tháng (khô)

9.600 - 9.700



Giá phụ phẩm hôm nay 18/8

Phụ phẩm như tấm OM 504, cám và trấu tiếp tục đi ngang, dao động lần lượt từ 7.500 – 7.700 đồng/kg, 8.000 – 9.000 đồng/kg và 1.000 – 1.150 đồng/kg.



Thị trường xuất khẩu sôi động

Trên thị trường xuất khẩu, gạo Việt Nam giữ giá. Gạo 5% tấm đang ở mức 395 USD/tấn, 25% tấm 371 USD/tấn, 100% tấm 339 USD/tấn. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2025 có thể đạt 8,2 triệu tấn, tăng 300.000 tấn so với dự báo trước. Dự kiến, nhu cầu cao từ châu Phi và Trung Quốc sẽ thúc đẩy tăng trưởng, dù Philippines vừa áp dụng hạn chế nhập khẩu trong 60 ngày.



USDA cũng nâng dự báo xuất khẩu của Thái Lan lên 7,2 triệu tấn và Myanmar lên 1,9 triệu tấn. Với Bangladesh, nhu cầu nhập khẩu tăng thêm 500.000 tấn, đạt 2 triệu tấn. Các thị trường châu Phi như Ghana và Bờ Biển Ngà nổi lên thành khách hàng lớn của Việt Nam, bên cạnh Philippines. Indonesia được dự báo nhập 700.000 tấn trong năm nay, cao hơn so với dự báo trước.