Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 18/8/2025: SJC xuyên thủng nóc, đồng loạt tăng nửa triệu, đạt 125 triệu đồng/lượng Giá vàng chiều 18/8/2025 tăng mạnh, SJC đạt kỷ lục 125 triệu đồng/lượng, các thương hiệu lớn đồng loạt tăng 500 nghìn đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 18/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Thị trường vàng trong nước chiều nay 18/8/2025 tiếp tục chứng kiến xu hướng tăng giá mạnh mẽ, với hầu hết các thương hiệu lớn đều điều chỉnh tăng, đưa giá vàng miếng SJC chính thức vượt mốc kỷ lục.

Giá vàng SJC, DOJI đạt kỷ lục mới

Tính đến chiều nay, giá vàng SJC được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 124,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,0 triệu đồng/lượng (bán ra). Mức giá này đã tăng 500 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch sáng.

Tương tự SJC, Tập đoàn DOJI cũng ghi nhận mức tăng 500 nghìn đồng/lượng cho cả hai chiều mua vào và bán ra, đưa giá vàng miếng niêm yết tại đây lên ngưỡng 124,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,0 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt tăng mạnh, đạt đỉnh mới

Trong khi đó, PNJ cũng không nằm ngoài xu hướng chung, điều chỉnh giá vàng miếng của mình tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, chốt phiên ở mức 124,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,0 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Mi Hồng, giá vàng miếng cũng có sự biến động mạnh. Giá mua vào tăng tới 700 nghìn đồng/lượng, đạt 124,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 500 nghìn đồng/lượng, ở mức 125,0 triệu đồng/lượng.

Đối với Vietinbank Gold, mặc dù giá mua vào không được niêm yết trong bảng, nhưng giá bán ra đã tăng 500 nghìn đồng/lượng, lên mức 125,0 triệu đồng/lượng.

Thị trường tại Bảo Tín Minh Châu cũng chứng kiến đà tăng, với giá vàng niêm yết ở 124,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,0 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng cho cả hai chiều.

Cuối cùng, tại Phú Quý, giá vàng miếng được điều chỉnh tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào, lên 123,0 triệu đồng/lượng, và tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra, đạt 125,0 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 18/8/2025 tăng nửa triệu so với ngày hôm qua

Vào 16h00 ngày 18/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,0 triệu đồng/lượng (mua) và 120,0 triệu đồng/lượng (bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 18/8/2025 tăng nhẹ tại Phú Quý

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng (mua) và 120,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,8 triệu đồng/lượng (mua) và 119,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng chiều nay 18/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 18/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 124,0

▲500K 125,0

▲500K Tập đoàn DOJI 124,0

▲500K 125,0

▲500K Mi Hồng 124,5

▲700K 125,0

▲500K PNJ 124,0

▲500K 125,0

▲500K Vietinbank Gold 125,0

▲500K Bảo Tín Minh Châu 124,0

▲500K 125,0

▲500K Phú Quý 123,0

▲300K 125,0

▲500K

1. DOJI - Cập nhật: 18/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 124.000

▲500K 125.000

▲500K AVPL/SJC HCM 124.000

▲500K 125.000

▲500K AVPL/SJC ĐN 124.000

▲500K 125.000

▲500K Nguyên liệu 9999 - HN 109.800

▲500K 125.000

▲500K Nguyên liệu 999 - HN 109.700

▲500K 125.000

▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 18/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 124.000

▲500K 125.000

▲500K Hà Nội - PNJ 124.000

▲500K 125.000

▲500K Đà Nẵng - PNJ 124.000

▲500K 125.000

▲500K Miền Tây - PNJ 124.000

▲500K 125.000

▲500K Tây Nguyên - PNJ 124.000

▲500K 125.000

▲500K Đông Nam Bộ - PNJ 124.000

▲500K 125.000

▲500K

3. AJC - Cập nhật: 18/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,440

▲20K 11,890

▲20K Trang sức 99.9 11,430

▲20K 11,880

▲20K NL 99.99 10,840

▲20K Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,840

▲20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,650

▲20K 11,950

▲20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,650

▲20K 11,950

▲20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,650

▲20K 11,950

▲20K Miếng SJC Thái Bình 12,350 12,450 Miếng SJC Nghệ An 12,350 12,450 Miếng SJC Hà Nội 12,350 12,450

4. SJC - Cập nhật: 18/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 124.000

▲500K 125.000

▲500K Vàng SJC 5 chỉ 124.000

▲500K 125.020

▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 124.000

▲500K 125.030

▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117.000

▲400K 119.500

▲400K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117.000

▲400K 119.600

▲400K Nữ trang 99,99% 116.800

▲400K 118.600

▲400K Nữ trang 99% 112.925

▲396K 117.425

▲396K Nữ trang 68% 73.606

▲272K 80.806

▲272K Nữ trang 41,7% 42.411

▲166K 49.611

▲166K

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 18/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 16h00 ngày 18/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3347,1 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 13,1 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.470 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,12 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (124,0-125,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,88 triệu.

Vàng thế giới đã tăng giá trở lại sau khi chạm mức thấp nhất trong hai tuần qua. Nguyên nhân chính là do lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm xuống, làm giảm sức hấp dẫn của đồng đô la Mỹ. Khi đó, vàng, một tài sản không sinh lời, trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, thị trường đang theo dõi sát sao cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và các nhà lãnh đạo châu Âu để bàn về một thỏa thuận hòa bình với Nga.

Theo chuyên gia phân tích thị trường Tim Waterer từ KCM Trade, giá vàng đã đảo chiều tăng sau khi có lực mua mạnh ở quanh ngưỡng 3330 USD/ounce. Điều này cho thấy các nhà đầu tư coi đây là một mức giá tốt để mua vào.

Mức tăng này cũng được hỗ trợ bởi sự sụt giảm của lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ sau khi tăng mạnh vào cuối tuần trước. Các nhà đầu tư đang thận trọng chờ đợi kết quả của các cuộc họp quan trọng tại Nhà Trắng trong tuần này, đặc biệt là cuộc gặp với Tổng thống Zelenskiy.

Ngoài ra, thị trường cũng đang hướng sự chú ý đến hội nghị thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Jackson Hole. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters dự đoán rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới, đây sẽ là lần cắt giảm đầu tiên trong năm nay, với khả năng sẽ có thêm một lần cắt giảm nữa vào cuối năm. Lãi suất thấp thường tạo môi trường thuận lợi cho giá vàng tăng trưởng, vì vàng được coi là một tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh kinh tế bất ổn.