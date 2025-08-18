Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 18/8: Khu vực giảm, Đắk Lắk vẫn giữ mức cao Giá sầu riêng hôm nay biến động trái chiều, Thái loại A giảm còn 72.000 đồng/kg, Ri6 giữ mức thấp, trong khi Thái VIP và Musang King tăng mạnh.



Sáng 18/8, giá sầu riêng tại các khu vực có sự phân hóa rõ rệt. Tại Đông Nam Bộ, giá sầu riêng Thái loại A giảm, có kho chỉ còn 72.000 đồng/kg. Ri6 loại A duy trì quanh 40.000 – 44.000 đồng/kg, còn hàng VIP vẫn giữ mức 85.000 – 90.000 đồng/kg.



Giá sầu riêng hôm nay 18/8 tại khu vực Đông Nam Bộ

Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

40.000 - 44.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

26.000 - 28.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

20.000 - 22.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

72.000 - 78.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

52.000 - 58.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

40.000 - 45.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

85.000 - 90.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

65.000 - 70.000 đồng/kg



Ngược lại, ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, giá sầu riêng tăng. Thái loại A dao động từ 78.000 – 82.000 đồng/kg, hàng VIP đạt 90.000 – 95.000 đồng/kg. Ri6 loại A ở mức 42.000 – 45.000 đồng/kg, cao hơn so với Đông Nam Bộ. Musang King loại A dao động 60.000 – 70.000 đồng/kg, loại B khoảng 40.000 – 50.000 đồng/kg.



Giá sầu riêng hôm nay 18/8 tại khu vực cao nguyên Trung Bộ

Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

42.000 - 45.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

28.000 - 30.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

22.000 - 24.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

78.000 - 82.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

58.000 - 62.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

45.000 - 48.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

90.000 - 95.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

75.000 - 80.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King A

60.000 - 70.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King B

40.000 - 50.000 đồng/kg



Tại Đắk Lắk, không khí vào mùa thu hoạch sôi động với diện tích khoảng 40.000 ha, trong đó 26.600 ha đang cho trái, sản lượng dự kiến đạt hơn 392.000 tấn. Đây là vụ mùa quan trọng khi sầu riêng tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong xuất khẩu sau khi Việt Nam ký nghị định thư với Trung Quốc cho phép xuất khẩu sầu riêng tươi và đông lạnh.



Tuy nhiên, một số lô hàng từng bị cảnh báo vì vi phạm quy định kiểm dịch và an toàn thực phẩm. Để tránh rủi ro, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Chỉ thị yêu cầu quản lý chặt diện tích trồng mới, giám sát mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói, ngăn chặn thu hoạch non. Các sở, ngành và doanh nghiệp cũng được yêu cầu áp dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc, bảo quản lạnh, đồng thời tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật và tiêu chuẩn an toàn để bảo vệ uy tín xuất khẩu trên thị trường quốc tế.