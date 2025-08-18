Thứ Hai, 18/8/2025
Giá xăng dầu hôm nay 18/8: Dầu thế giới lao dốc, trong nước tiếp tục giảm sâu

PHỐ HỘI 18/08/2025 10:10

Giá dầu Brent và WTI đồng loạt giảm, thị trường chờ kết quả cuộc gặp Mỹ – Ukraine; trong nước giá xăng dầu hôm nay ổn định.

Giá xăng dầu thế giới hôm nay 18/8

Sáng 18/8, giá dầu thế giới tiếp tục đi xuống sau nhiều biến động chính trị giữa các cường quốc. Trên sàn giao dịch Oilprice, giá Brent giảm 0,36 USD, còn 65,49 USD/thùng, trong khi WTI giảm 0,31 USD, xuống 62,49 USD/thùng. Đây là phiên giảm nối dài hơn một tuần qua, kéo giá dầu Brent mất khoảng 5,35% và WTI mất 5,17% so với tháng trước.

Cuộc gặp ngày 15/8 tại Alaska giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Dù hai bên thống nhất hướng đến một hiệp ước hòa bình, nhưng chưa có văn bản cụ thể nào được ký kết. Sau đó, ông Trump tuyên bố tạm hoãn áp thuế với các quốc gia như Trung Quốc – những nước nhập khẩu dầu từ Nga. Động thái này khiến nguồn cung dầu Nga tiếp tục ổn định, nhưng cũng tạo thêm áp lực giảm giá.

Theo giới phân tích, thị trường hiện chờ kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky diễn ra hôm nay 18/8 tại Washington. Các lãnh đạo châu Âu cũng được mời tham dự, khiến nhà đầu tư dõi theo sát sao.

Chuyên gia Ajay Parmar (ICIS) cho rằng tác động từ thỏa thuận tạm hoãn áp thuế chỉ mang tính ngắn hạn, giá dầu có thể giảm nhẹ rồi đi ngang. Ông Giovanni Staunovo (UBS) nhận định nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Nga vẫn được kiểm soát, còn chuyên gia Phil Flynn (Price Futures Group) dự báo giá dầu nhiều khả năng dao động trong biên độ hẹp cho tới khi có thỏa thuận rõ ràng hơn.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 18/8

Trong nước, giá xăng dầu đã được Bộ Công Thương điều chỉnh giảm mạnh từ ngày 14/8, phản ánh đà lao dốc của giá dầu thô thế giới. Hiện xăng E5 RON92 ở mức tối đa 19.608 đồng/lít, RON95-III là 19.884 đồng/lít, dầu diesel 18.077 đồng/lít, dầu hỏa 18.020 đồng/lít và dầu mazut 15.268 đồng/kg.

Loại nhiên liệuMức điều chỉnh (đồng)Giá bán lẻ tối đa (đồng)
Xăng E5 RON92- 25419.354/lít
Xăng RON95-III- 23419.884/lít
Dầu diesel 0.05S- 72318.077/lít
Dầu hỏa- 64018.020/lít
Dầu mazut 180CST 3.5S- 37915.268/kg

Đây là kỳ điều chỉnh thứ hai trong tháng 8 liên tiếp giảm sâu, đánh dấu giai đoạn thị trường năng lượng “nguội lạnh” sau thời gian dài biến động mạnh.

