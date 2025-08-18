Tài chính - Thị trường Giá vàng trưa nay 18/8/2025: Vàng SJC tạo tiếp kỷ lục mới, cán mốc 125 triệu, vàng thế giới tăng mạnh Giá vàng SJC trưa 18/8/2025 đạt kỷ lục 125 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng. Vàng thế giới vọt lên 3356,6 USD/ounce, tăng 22 USD.

Cập nhật giá vàng trưa nay ngày 18/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Giá vàng SJC, DOJI tăng về đỉnh kỷ lục cũ

Tại Hà Nội, giá vàng SJC đã có một bước nhảy vọt đầy ấn tượng. Theo niêm yết, giá vàng SJC đang ở mức 124,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,0 triệu đồng/lượng (bán ra). So với phiên trước, cả hai chiều mua và bán đều tăng 500 nghìn đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI cũng không nằm ngoài xu hướng tăng chung của thị trường. Giá vàng tại đây được điều chỉnh lên mức 123,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Cả hai mức giá này đều tăng 200 nghìn đồng/lượng so với phiên trước.

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt tăng mạnh

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 124,0 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,0 triệu đồng/lượng (bán ra).

Đáng chú ý, Mi Hồng có mức tăng mạnh nhất ở chiều mua vào, lên tới 700.000 đồng/lượng, đạt 124,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra tăng 500.000 đồng, lên 125,0 triệu đồng/lượng.

iêng Phú Quý có diễn biến khác biệt khi giữ nguyên giá mua vào ở mức 122,7 triệu đồng/lượng, nhưng lại điều chỉnh tăng 200.000 đồng ở chiều bán ra, lên mức 124,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 18/8/2025 tăng nhẹ so với ngày hôm qua

Vào 12h00 ngày 18/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 116,8 triệu đồng/lượng (mua) và 119,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 18/8/2025 tăng nhẹ tại Phú Quý

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng (mua) và 120,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,6 triệu đồng/lượng (mua) và 119,6 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 18/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 18/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 124,0

▲500K 125,0

▲500K Tập đoàn DOJI 123,7

▲200K 124,7

▲200K Mi Hồng 124,5

▲700K 125,0

▲500K PNJ 124,0

▲500K 125,0

▲500K Vietinbank Gold 125,0

▲500K Bảo Tín Minh Châu 124,0

▲500K 125,0

▲500K Phú Quý 122,7

- 124,7

▲200K

1. DOJI - Cập nhật: 18/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 123.700

▲200K 124.700

▲200K AVPL/SJC HCM 123.700

▲200K 124.700

▲200K AVPL/SJC ĐN 123.700

▲200K 124.700

▲200K Nguyên liệu 9999 - HN 109.600

▲300K 110.600

▲300K Nguyên liệu 999 - HN 109.500

▲300K 110.500

▲300K

2. PNJ - Cập nhật: 18/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 124.000

▲500K 125.000

▲500K Hà Nội - PNJ 124.000

▲500K 125.000

▲500K Đà Nẵng - PNJ 124.000

▲500K 125.000

▲500K Miền Tây - PNJ 124.000

▲500K 125.000

▲500K Tây Nguyên - PNJ 124.000

▲500K 125.000

▲500K Đông Nam Bộ - PNJ 124.000

▲500K 125.000

▲500K

3. AJC - Cập nhật: 18/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,440

▲20K 11,890

▲20K Trang sức 99.9 11,430

▲20K 11,880

▲20K NL 99.99 10,840

▲20K Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,840

▲20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,650

▲20K 11,950

▲20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,650

▲20K 11,950

▲20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,650

▲20K 11,950

▲20K Miếng SJC Thái Bình 12,350 12,450 Miếng SJC Nghệ An 12,350 12,450 Miếng SJC Hà Nội 12,350 12,450

4. SJC - Cập nhật: 18/08/2025 12:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 124.000

▲500K 125.000

▲500K Vàng SJC 5 chỉ 124.000

▲500K 125.020

▲500K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 124.000

▲500K 125.030

▲500K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117.000

▲400K 119.500

▲400K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117.000

▲400K 119.600

▲400K Nữ trang 99,99% 116.800

▲400K 118.600

▲400K Nữ trang 99% 112.925

▲396K 117.425

▲396K Nữ trang 68% 73.606

▲272K 80.806

▲272K Nữ trang 41,7% 42.411

▲166K 49.611

▲166K

Cập nhật giá vàng thế giới trưa nay 18/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 12h00 ngày 18/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3356,6 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 22,0 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 111,29 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (124,0-125,0 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,71 triệu.

Giá vàng trên thị trường thế giới đã hồi phục trở lại sau khi chạm mức thấp nhất trong hai tuần. Sự phục hồi này đến từ việc lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm xuống, giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư. Họ đang chờ đợi cuộc gặp quan trọng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và các nhà lãnh đạo châu Âu để bàn về một thỏa thuận hòa bình với Nga.

Vào lúc 12h00 trưa nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đã tăng 0,5%, lên mức 3.350,55 USD/ounce, sau khi có lúc giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 1/8. Tương tự, giá hợp đồng vàng tương lai của Mỹ cũng tăng 0,4%, đạt mức 3.396,90 USD.

Theo ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường tại KCM Trade, giá vàng đã đảo chiều tăng sau khi nhiều nhà đầu tư coi mức giá quanh 3.330 USD là một cơ hội tốt để mua vào. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng đã giảm bớt đà tăng của phiên cuối tuần trước, tạo điều kiện thuận lợi cho kim loại quý này.

Giới đầu tư hiện đang rất thận trọng và theo dõi sát sao những diễn biến chính trị. Cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa các nhà lãnh đạo sẽ là tâm điểm chú ý trong tuần này. Cùng lúc, họ cũng hướng sự quan tâm đến hội nghị thường niên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Jackson Hole, Wyoming.

Giới chuyên gia phần lớn đều dự đoán Fed sẽ có đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm nay vào tháng 9, và có thể sẽ có thêm một đợt cắt giảm nữa vào cuối năm. Lãi suất thấp thường là yếu tố tích cực cho giá vàng, bởi nó giúp vàng (một tài sản không mang lại lợi suất) trở nên cạnh tranh hơn so với các kênh đầu tư khác.

Ngoài vàng, các kim loại quý khác cũng ghi nhận mức tăng nhẹ. Giá bạc giao ngay tăng 0,4% lên 38,13 USD/ounce, bạch kim tăng 0,4% lên 1.341,35 USD và palladium tăng 0,6% lên 1.118,80 USD.