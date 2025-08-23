Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 23/8/2025: Tiếp tục ghi thêm đỉnh mới, nhưng đà tăng chậm lại Giá cà phê hôm nay 23/8/2025: Robusta đạt 4.832 USD, Arabica 390.20 cent/lb, tăng mạnh. Trong nước, Tây Nguyên 122.700-123.400 đồng/kg, đà tăng chậm lại.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới

Giá cà phê Robusta trên Sàn New York trong phiên giao dịch ngày 23/8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê robusta giao tháng 9/2025 hiện ở mức 4.832, tăng 74 (tương đương 1.56%). Giá giao tháng 11/2025 đạt 4.586, tăng 66 (tương đương 1.46%). Giá giao tháng 1/2026 đạt 4.452, tăng 65 (tương đương 1.48%). Giá các kỳ hạn khác cũng có sự biến động, với kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 59 (1.37%) và kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 54 (1.27%).

Giá cà phê Arabica trên Sàn London trong phiên giao dịch ngày 23/8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2025 hiện ở mức 390.20 cent/lb, tăng 14.95 cent/lb (tương đương 3.98%). Giá giao tháng 12/2025 ở mức 377.10 cent/lb, tăng 12.10 cent/lb (tương đương 3.32%). Giá giao tháng 3/2026 ở mức 367.20 cent/lb, tăng 12.05 cent/lb (tương đương 3.39%). Các kỳ hạn tiếp theo có sự biến động, với kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 10.25 cent/lb (2.96%) và kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 9.25 cent/lb (2.75%).

Giá cà phê thế giới đã tăng mạnh trên cả hai sàn giao dịch lớn. Cụ thể, trên sàn ICE Futures Europe, giá cà phê Robusta tăng mạnh ở tất cả các kỳ hạn, với mức tăng từ 112 đến 129 USD. Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn giao dịch cũng tăng mạnh, với mức tăng từ 9,65 đến 15,00 cent/lb. Sự tăng giá này được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, bao gồm việc Mỹ áp thuế 50% đối với cà phê nhập khẩu từ Brazil, khiến các nhà rang xay tìm kiếm nguồn cung thay thế.

Ngoài ra, sự sụt giảm trong lượng tồn kho được chứng nhận trên cả hai sàn cũng góp phần đẩy giá lên. Với những diễn biến này, dự báo trong phiên giao dịch ngày mai, giá cà phê thế giới có khả năng tiếp tục đà tăng, đặc biệt là Robusta và Arabica.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 23/8/2025

Sáng 23/8, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng với mức tăng 100 - 200 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Trong đó, giá cà phê tại Đắk Nông ghi nhận mức tăng 200 đồng/kg, lên 123.400 đồng/kg – cao nhất trong khu vực.

Tại Đắk Lắk, giá giao dịch tăng 200 đồng/kg, hiện đang được giao dịch ở mức 123.200 đồng/kg.

Tiếp đến là giá cà phê tại Gia Lai đứng ở mức 122.900 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng là địa phương có giá tăng 100 đồng/kg, giao dịch ở mức 122.700 đồng/kg.

Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục tăng nhẹ với mức tăng 100 - 200 đồng/kg so với ngày hôm qua, duy trì đà tăng trong những ngày gần đây. Mức tăng này cho thấy thị trường cà phê nội địa vẫn đang được hỗ trợ bởi nguồn cung khan hiếm.

Dự báo giá cà phê trong nước có thể tiếp tục giữ đà tăng nhẹ hoặc đi ngang, do nguồn cung vẫn chưa được cải thiện đáng kể. Các địa phương có giá cao nhất như Đắk Nông và Đắk Lắk có thể tiếp tục giữ vững mức giá hiện tại, trong khi các khu vực khác như Gia Lai và Lâm Đồng có thể có những điều chỉnh nhỏ. Tuy nhiên, sự biến động sẽ không quá lớn.

Bên cạnh đó, các yếu tố kinh tế vĩ mô và hoạt động của các nhà đầu cơ cũng có thể tác động mạnh đến giá. Việc các nhà rang xay đang phòng hộ ở mức thấp kỷ lục cho thấy họ có thể sẽ phải mua hợp đồng kỳ hạn trong thời gian tới, tạo thêm động lực cho giá tăng. Các nhà đầu cơ cũng đã nâng số lượng đặt cược giá tăng, cho thấy kỳ vọng vào một đợt tăng giá tiếp theo.

Do đó, trong bối cảnh cung cầu không ổn định và các yếu tố vĩ mô hỗ trợ, giá cà phê trong thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng. Tuy nhiên, mức tăng có thể không đồng đều và phụ thuộc vào diễn biến cụ thể của từng thị trường và các báo cáo về nguồn cung trong thời gian tới.