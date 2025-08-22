Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 22/8/2025: Vẫn neo ở đỉnh kỷ lục, trên đỉnh 125,4 triệu đồng/lượng Giá vàng chiều 22/8/2025 neo đỉnh kỷ lục 125,4 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC, DOJI ổn định, vàng nhẫn tăng nhẹ 200 nghìn đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 22/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Giá vàng SJC, DOJI giữ vững ở mức kỷ lục mới

Chiều nay, giá vàng miếng SJC tại các chi nhánh Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục duy trì đà đi ngang. Mức niêm yết hiện tại là 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cũng giữ nguyên mức giá này tại các khu vực, niêm yết hiện tại là 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại các thương hiệu khác không ghi nhận biến động mới ngoài Mi Hồng

Thương hiệu Mi Hồng gây chú ý với động thái điều chỉnh giá mua vào. Cụ thể, Mi Hồng niêm yết giá mua vào ở mức 124,9 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng so với phiên trước, trong khi giá bán ra vẫn giữ nguyên ở mức 125,4 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu và PNJ, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,4 triệu đồng/lượng (bán ra), đi ngang so với đầu ngày.

Tương tự, Vietinbank Gold và Phú Quý cũng niêm yết giá bán ra ở mức 125,4 triệu đồng/lượng không đổi, trong khi giá mua vào lần lượt là 124,4 triệu đồng/lượng và 123,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 22/8/2025 tăng nhẹ

Vào 15h30 ngày 22/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,5 triệu đồng/lượng (mua) và 120,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,7 triệu đồng/lượng (mua) và 120,7 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng (mua) và 120,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 22/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 22/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 124,4

- 125,4

- Tập đoàn DOJI 124,4

- 125,4

- Mi Hồng 124,9

▲100K 125,4

- PNJ 124,4

- 125,4

- Vietinbank Gold 125,4

- Bảo Tín Minh Châu 124,4

- 125,4

- Phú Quý 124,4

- 125,4

-

1. DOJI - Cập nhật: 22/08/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 124.400

- 125.400

- AVPL/SJC HCM 124.400

- 125.400

- AVPL/SJC ĐN 124.400

- 125.400

- Nguyên liệu 9999 - HN 109.900

- 110.900

- Nguyên liệu 999 - HN 109.800

- 110.800

-

2. PNJ - Cập nhật: 22/08/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 124.400

- 125.400

- Hà Nội - PNJ 124.400

- 125.400

- Đà Nẵng - PNJ 124.400

- 125.400

- Miền Tây - PNJ 124.400

- 125.400

- Tây Nguyên - PNJ 124.400

- 125.400

- Đông Nam Bộ - PNJ 124.400

- 125.400

-

3. AJC - Cập nhật: 22/08/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,500

- 11,950

- Trang sức 99.9 11,490

- 11,940

- NL 99.99 10,830

- Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,830

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,710

- 12,010

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,710

- 12,010

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,710

- 12,010

- Miếng SJC Thái Bình 12,440

- 12,540

- Miếng SJC Nghệ An 12,440

- 12,540

- Miếng SJC Hà Nội 12,440

- 12,540

-

4. SJC - Cập nhật: 22/08/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 124.400

- 125.400

- Vàng SJC 5 chỉ 124.400

- 125.420

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 124.400

- 125.430

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 117.500

▲200K 120.000

▲200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 117.500

▲200K 120.100

▲200K Nữ trang 99,99% 117.300

▲200K 119.100

▲200K Nữ trang 99% 113.420

▲198K 117.920

▲198K Nữ trang 68% 73.646

▼163K 81.146

▼163K Nữ trang 41,7% 42.319

▼216K 49.819

▲83K

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 22/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 15h30 ngày 22/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3329,0 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 8,3 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.530 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,75 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (124,4-125,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,65 triệu.

Chiều 22/8, thị trường vàng vật chất tại các trung tâm giao dịch lớn ở châu Á vẫn khá ảm đạm. Nguyên nhân chính là do giá vàng thế giới biến động mạnh, khiến người mua e dè và chờ đợi. Tuy nhiên, tại Ấn Độ, các thợ kim hoàn đã bắt đầu mua vàng trở lại để chuẩn bị cho mùa lễ hội sắp tới.

Giá vàng tại Ấn Độ đã giảm nhẹ xuống còn khoảng 99.300 rupee (khoảng 1.135,77 USD) cho 10 gram vào chiều thứ Sáu, sau khi lập đỉnh kỷ lục 102.250 rupee hồi đầu tháng. Việc giá hạ nhiệt đã giúp các thợ kim hoàn tự tin hơn và bắt đầu tích trữ hàng hóa. Đây là động thái chuẩn bị cho các lễ hội lớn như Dussehra và Diwali diễn ra vào tháng 10, thời điểm người dân Ấn Độ có truyền thống mua vàng để cầu may.

Các đại lý vàng Ấn Độ hiện đang chào bán vàng với mức chiết khấu từ 2 USD đến 3 USD trên mỗi ounce so với giá chính thức trong nước, bao gồm cả thuế nhập khẩu và thuế bán hàng. Đây là một sự cải thiện đáng kể so với mức chiết khấu lên tới 6 USD vào tuần trước. Tuy nhiên, sức mua của người tiêu dùng cá nhân vẫn còn yếu, chỉ đạt khoảng 60% so với mức bình thường.

Tại Trung Quốc, thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, giá vàng được bán ra với mức phụ phí từ 3 đến 8 USD mỗi ounce so với giá vàng giao ngay toàn cầu. Giá vàng thế giới trong tuần này dao động trong khoảng từ 3.311 USD đến 3.358 USD. Một số chuyên gia nhận định, thị trường đang trong giai đoạn giao dịch mỏng, do đó, bất kỳ thông tin nào từ hội nghị Jackson Hole sắp tới cũng có thể gây ra những biến động bất ngờ cho giá vàng.

Trong khi đó, thị trường vàng tại Hồng Kông và Singapore cũng không mấy sôi động. Ở Hồng Kông, vàng được bán với mức ngang bằng hoặc phụ phí 1,70 USD. Còn tại Singapore, mức phụ phí dao động từ 0 đến 2,50 USD. Mặc dù có một chút hoạt động mua sắm từ người tiêu dùng, nhưng nhìn chung nhu cầu vẫn rất khiêm tốn. Tương tự, tại Nhật Bản, vàng được giao dịch với mức ngang bằng hoặc phụ phí 0,50 USD so với giá giao ngay.