Thứ Sáu, 22/8/2025
090.505.5367/090.515.8286
Tài chính - Thị trường

Giá vàng chiều nay 22/8/2025: Vẫn neo ở đỉnh kỷ lục, trên đỉnh 125,4 triệu đồng/lượng

AN HỘI 22/08/2025 15:52

Giá vàng chiều 22/8/2025 neo đỉnh kỷ lục 125,4 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC, DOJI ổn định, vàng nhẫn tăng nhẹ 200 nghìn đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 22/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Giá vàng SJC, DOJI giữ vững ở mức kỷ lục mới

Chiều nay, giá vàng miếng SJC tại các chi nhánh Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tiếp tục duy trì đà đi ngang. Mức niêm yết hiện tại là 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cũng giữ nguyên mức giá này tại các khu vực, niêm yết hiện tại là 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại các thương hiệu khác không ghi nhận biến động mới ngoài Mi Hồng

Thương hiệu Mi Hồng gây chú ý với động thái điều chỉnh giá mua vào. Cụ thể, Mi Hồng niêm yết giá mua vào ở mức 124,9 triệu đồng/lượng, tăng 100 nghìn đồng so với phiên trước, trong khi giá bán ra vẫn giữ nguyên ở mức 125,4 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu và PNJ, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 124,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 125,4 triệu đồng/lượng (bán ra), đi ngang so với đầu ngày.

Tương tự, Vietinbank Gold và Phú Quý cũng niêm yết giá bán ra ở mức 125,4 triệu đồng/lượng không đổi, trong khi giá mua vào lần lượt là 124,4 triệu đồng/lượng và 123,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 22/8/2025 tăng nhẹ

Vào 15h30 ngày 22/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 117,5 triệu đồng/lượng (mua) và 120,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 22/8/2025 tăng nhẹ

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 117,7 triệu đồng/lượng (mua) và 120,7 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 117,2 triệu đồng/lượng (mua) và 120,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 22/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 22/8/2025
Loại Mua vào Bán ra
SJC tại Hà Nội124,4
-		125,4
-
Tập đoàn DOJI124,4
-		125,4
-
Mi Hồng124,9
▲100K		125,4
-
PNJ124,4
-		125,4
-
Vietinbank Gold125,4
-
Bảo Tín Minh Châu124,4
-		125,4
-
Phú Quý124,4
-		125,4
-

1. DOJI - Cập nhật: 22/08/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
AVPL/SJC HN124.400
-		125.400
-
AVPL/SJC HCM124.400
-		125.400
-
AVPL/SJC ĐN124.400
-		125.400
-
Nguyên liệu 9999 - HN109.900
-		110.900
-
Nguyên liệu 999 - HN109.800
-		110.800
-
2. PNJ - Cập nhật: 22/08/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
Khu vực Mua vào Bán ra
TPHCM - PNJ124.400
-		125.400
-
Hà Nội - PNJ124.400
-		125.400
-
Đà Nẵng - PNJ124.400
-		125.400
-
Miền Tây - PNJ124.400
-		125.400
-
Tây Nguyên - PNJ124.400
-		125.400
-
Đông Nam Bộ - PNJ124.400
-		125.400
-
3. AJC - Cập nhật: 22/08/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Trang sức 99.9911,500
-		11,950
-
Trang sức 99.911,490
-		11,940
-
NL 99.9910,830
-
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình10,830
-
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình11,710
-		12,010
-
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An11,710
-		12,010
-
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội11,710
-		12,010
-
Miếng SJC Thái Bình12,440
-		12,540
-
Miếng SJC Nghệ An12,440
-		12,540
-
Miếng SJC Hà Nội12,440
-		12,540
-
4. SJC - Cập nhật: 22/08/2025 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG124.400
-		125.400
-
Vàng SJC 5 chỉ124.400
-		125.420
-
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ124.400
-		125.430
-
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ117.500
▲200K		120.000
▲200K
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ117.500
▲200K		120.100
▲200K
Nữ trang 99,99%117.300
▲200K		119.100
▲200K
Nữ trang 99%113.420
▲198K		117.920
▲198K
Nữ trang 68%73.646
▼163K		81.146
▼163K
Nữ trang 41,7%42.319
▼216K		49.819
▲83K

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 22/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 15h30 ngày 22/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3329,0 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 8,3 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.530 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,75 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (124,4-125,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 14,65 triệu.

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 22 8 2025 mới nhất
Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 22/8/2025 mới nhất

Chiều 22/8, thị trường vàng vật chất tại các trung tâm giao dịch lớn ở châu Á vẫn khá ảm đạm. Nguyên nhân chính là do giá vàng thế giới biến động mạnh, khiến người mua e dè và chờ đợi. Tuy nhiên, tại Ấn Độ, các thợ kim hoàn đã bắt đầu mua vàng trở lại để chuẩn bị cho mùa lễ hội sắp tới.

Giá vàng tại Ấn Độ đã giảm nhẹ xuống còn khoảng 99.300 rupee (khoảng 1.135,77 USD) cho 10 gram vào chiều thứ Sáu, sau khi lập đỉnh kỷ lục 102.250 rupee hồi đầu tháng. Việc giá hạ nhiệt đã giúp các thợ kim hoàn tự tin hơn và bắt đầu tích trữ hàng hóa. Đây là động thái chuẩn bị cho các lễ hội lớn như Dussehra và Diwali diễn ra vào tháng 10, thời điểm người dân Ấn Độ có truyền thống mua vàng để cầu may.

Các đại lý vàng Ấn Độ hiện đang chào bán vàng với mức chiết khấu từ 2 USD đến 3 USD trên mỗi ounce so với giá chính thức trong nước, bao gồm cả thuế nhập khẩu và thuế bán hàng. Đây là một sự cải thiện đáng kể so với mức chiết khấu lên tới 6 USD vào tuần trước. Tuy nhiên, sức mua của người tiêu dùng cá nhân vẫn còn yếu, chỉ đạt khoảng 60% so với mức bình thường.

Tại Trung Quốc, thị trường tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, giá vàng được bán ra với mức phụ phí từ 3 đến 8 USD mỗi ounce so với giá vàng giao ngay toàn cầu. Giá vàng thế giới trong tuần này dao động trong khoảng từ 3.311 USD đến 3.358 USD. Một số chuyên gia nhận định, thị trường đang trong giai đoạn giao dịch mỏng, do đó, bất kỳ thông tin nào từ hội nghị Jackson Hole sắp tới cũng có thể gây ra những biến động bất ngờ cho giá vàng.

Trong khi đó, thị trường vàng tại Hồng Kông và Singapore cũng không mấy sôi động. Ở Hồng Kông, vàng được bán với mức ngang bằng hoặc phụ phí 1,70 USD. Còn tại Singapore, mức phụ phí dao động từ 0 đến 2,50 USD. Mặc dù có một chút hoạt động mua sắm từ người tiêu dùng, nhưng nhìn chung nhu cầu vẫn rất khiêm tốn. Tương tự, tại Nhật Bản, vàng được giao dịch với mức ngang bằng hoặc phụ phí 0,50 USD so với giá giao ngay.

Bài liên quan
Đọc tiếp
Giá lúa gạo hôm nay 22/8: Lúa tươi, gạo xuất khẩu chững giá

Giá lúa gạo hôm nay 22/8: Lúa tươi, gạo xuất khẩu chững giá

Giá xăng dầu hôm nay 22/8: Dầu thế giới vượt 67 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay 22/8: Dầu thế giới vượt 67 USD/thùng

Hiệu quả nguồn vốn vay xây dựng nhà ở

Hiệu quả nguồn vốn vay xây dựng nhà ở

Giá vàng hôm nay 22/8/2025: Giá vàng miếng cao chót vót, vàng thế giới vẫn quanh mức 110 triệu

Giá vàng hôm nay 22/8/2025: Giá vàng miếng cao chót vót, vàng thế giới vẫn quanh mức 110 triệu

Vận hành ổn định hoạt động tín dụng chính sách

Vận hành ổn định hoạt động tín dụng chính sách

Giá vàng hôm nay
(0) Bình luận
x
Đọc tiếp
Giá lúa gạo hôm nay 22/8: Lúa tươi, gạo xuất khẩu chững giá

Giá lúa gạo hôm nay 22/8: Lúa tươi, gạo xuất khẩu chững giá

Giá xăng dầu hôm nay 22/8: Dầu thế giới vượt 67 USD/thùng

Giá xăng dầu hôm nay 22/8: Dầu thế giới vượt 67 USD/thùng

Hiệu quả nguồn vốn vay xây dựng nhà ở

Hiệu quả nguồn vốn vay xây dựng nhà ở

Giá vàng hôm nay 22/8/2025: Giá vàng miếng cao chót vót, vàng thế giới vẫn quanh mức 110 triệu

Giá vàng hôm nay 22/8/2025: Giá vàng miếng cao chót vót, vàng thế giới vẫn quanh mức 110 triệu

Vận hành ổn định hoạt động tín dụng chính sách

Vận hành ổn định hoạt động tín dụng chính sách

Xem thêm Tài chính - Thị trường
Nổi bật
Mới nhất
    Xem thêm
    Đọc nhiều
      Tài chính - Thị trường
      Giá vàng chiều nay 22/8/2025: Vẫn neo ở đỉnh kỷ lục, trên đỉnh 125,4 triệu đồng/lượng

      Cơ quan chủ quản: Thành ủy Đà Nẵng.
      Tổng Biên tập: ĐOÀN XUÂN HIẾU
      Địa chỉ: 525 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP. Đà Nẵng;
      Cơ sở 2, số 58 Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.
      Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng.

      Giấy phép Xuất bản số: 77/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28/3/2024.

      Email tòa soạn:
      hopthubaodanang@gmail.com

      Website: http://baodanang.vn

      Báo giá quảng cáo

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO