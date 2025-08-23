Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 23/8/2025: "Phá băng" tăng nhẹ tại thị trường trong nước Giá tiêu hôm nay 23/8/2025: Trong nước tăng nhẹ, Đắk Nông 146.000 đồng/kg. Thế giới ổn định, tiêu đen Việt Nam 6.240-6.370 USD/tấn, tiêu trắng 8.950 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay ngày 23/8/2025 trên thế giới

Thị trường hồ tiêu toàn cầu ghi nhận sự biến động nhẹ. Một số loại hồ tiêu đã có sự thay đổi về giá trong ngày hôm nay.

Indonesia:

Hồ tiêu đen: Giá hồ tiêu đen của Indonesia tăng 0.04 USD lên mức 7.154 USD/tấn.

Hồ tiêu trắng: Giá tiêu trắng Muntok tăng 0.05 USD lên mức 10.001 USD/tấn.

Malaysia:

Hồ tiêu đen: Giá tiêu đen ASTA của Malaysia tăng 2.08 USD lên mức 9.600 USD/tấn.

Hồ tiêu trắng: Tương tự, giá tiêu trắng Malaysia ASTA tăng 0.78 USD lên mức 12.800 USD/tấn.

Brazil và Việt Nam:

Brazil: Giá tiêu đen ASTA 570 duy trì ổn định ở mức 6.000 USD/tấn.

Việt Nam: Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định. Tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l có giá lần lượt là 6.240 USD/tấn và 6.370 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng duy trì ở mức 8.950 USD/tấn.

Dự báo giá tiêu thế giới sẽ tiếp tục có những biến động nhỏ. Giá tiêu của Indonesia và Malaysia có thể tiếp tục đà tăng nhẹ, trong khi giá tiêu của Brazil và Việt Nam nhiều khả năng sẽ giữ nguyên hoặc có sự thay đổi không đáng kể.

Còn tại Brazil, sản lượng năm 2025 dự kiến đạt 89.000 tấn, tăng 26% so với năm 2024, chủ yếu nhờ năng suất cải thiện. Diện tích cây trồng đã tăng ổn định trong nhiều năm qua và xu hướng này được dự đoán tiếp tục.

Sản lượng tại Ấn Độ dự kiến giảm 20% xuống còn 48.000 tấn do thời tiết bất lợi. Trong khi đó, sản lượng của Indonesia dự báo đạt 37.000 tấn sau khi diện tích trồng giảm.

Về giá, sau khi tăng vọt 65% vào cuối vụ thu hoạch 2024 của Việt Nam, giá đã ổn định trở lại. Xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu năm 2025 giảm 13% so với cùng kỳ xuống còn 124.000 tấn. Xuất khẩu sang Mỹ giảm 27% so với cùng kỳ, sau mức kỷ lục 72.000 tấn năm 2024. Ngược lại, xuất khẩu sang Trung Quốc trong nửa đầu năm tăng 25% so với cùng kỳ lên 9.000 tấn, sau hai năm trầm lắng.

Xuất khẩu Brazil trong nửa đầu năm 2025 tăng 34% so với cùng kỳ, đạt 50.000 tấn, trong đó xuất sang Việt Nam tăng gần gấp ba lần, đạt 18.000 tấn.

Xuất khẩu của Indonesia trong quý I tăng 81% so với cùng kỳ, đạt 12.000 tấn, chủ yếu nhờ Việt Nam và Trung Quốc, nhưng từ tháng 3 trở đi lại giảm xuống dưới mức năm 2024.

Thuế quan của Mỹ tiếp tục gây bất ổn và tác động khác nhau. Một số nhà nhập khẩu đã tạm dừng hoạt động. Việt Nam chịu ảnh hưởng rõ rệt vì Mỹ là thị trường lớn nhất, trong khi mức độ phụ thuộc trực tiếp của Brazil hạn chế hơn. Tỷ trọng xuất khẩu Brazil sang Mỹ giảm từ 6% năm 2024 xuống còn 2% tính đến năm 2025.

Giá tiêu hôm nay ngày 23/8/2025 ở trong nước

Sáng nay, giá hồ tiêu tại các khu vực sản xuất trọng điểm ở Việt Nam biến động nhẹ. Mức giá thu mua dao động trong khoảng 142.500 – 146.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Nông đạt 146.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Đắk Lắk và Bà Rịa – Vũng Tàu cùng duy trì mức 144.000 đồng/kg. Trong đó, Đắk Lắk tăng 1.000 đồng/kg, còn Bà Rịa – Vũng Tàu tăng 1.000 đồng/kg.

Các địa phương khác như Gia Lai và Bình Phước cũng biến động. Gia Lai tăng 500 đồng/kg, đạt mức 142.500 đồng/kg và Bình Phước tăng 3.000 đồng/kg, đạt mức 144.000 đồng/kg.

Với những biến động nhẹ này, dự báo giá tiêu trong nước có thể tiếp tục duy trì đà tăng nhẹ, đặc biệt tại các vùng có mức tăng mạnh như Đắk Nông và Bình Phước. Tuy nhiên, mức tăng có thể không quá lớn, thị trường sẽ dần ổn định trở lại.

Theo báo cáo mới nhất của Nedspice, sản lượng tiêu toàn cầu năm 2025 được ước tính ở mức 434.000 tấn, tương đương năm ngoái. Nhu cầu toàn cầu đã vượt cung trong 5 năm liên tiếp, dẫn đến tồn kho toàn cầu ở mức thấp.

Tại Việt Nam, vụ thu hoạch năm 2025 ước đạt 172.000 tấn, giảm 2% so với năm ngoái và thấp hơn 47% so với đỉnh năm 2018-2019, do diện tích trồng giảm. Không ghi nhận sự mở rộng diện tích đáng kể nào cho vụ tiếp theo. Thu hoạch của Việt Nam giảm nhẹ, khiến nước này phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu. Theo đó, nhập khẩu tiêu trong nửa đầu năm 2025 của Việt Nam tăng 57% so với cùng kỳ, đạt 28.000 tấn, góp phần bổ sung nguồn cung khan hiếm.