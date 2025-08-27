Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 27/8/2025: Sắc đỏ nhen nhóm trở lại Giá cà phê robusta thế giới hôm nay 27/8 tăng nhẹ, đạt 4.896-4.402 USD/tấn. Trong nước, giá ổn định ở 121.500-122.000 đồng/kg, nguồn cung khan hiếm.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới

Giá cà phê Robusta trên Sàn New York trong phiên giao dịch ngày 27 8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê robusta giao tháng 9/2025 hiện ở mức 4.896, tăng +30 (tương đương +0.62%). Giá giao tháng 11/2025 đạt 4.681, tăng +31 (tương đương +0.67%). Giá giao tháng 1/2026 đạt 4.559, tăng +35 (tương đương +0.77%). Giá các kỳ hạn khác cũng có sự biến động, với kỳ hạn tháng 3/2026 ở mức 4.479, tăng +37 (tương đương +0.83%), và kỳ hạn tháng 5/2026 ở mức 4.402, tăng +13 (tương đương +0.30%).

Giá cà phê Arabica trên Sàn London trong phiên giao dịch ngày 27 8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2025 hiện ở mức 381.90 cent/lb, giảm -8.05 (tương đương -2.09%). Giá giao tháng 12/2025 ở mức 373.85 cent/lb, giảm -3.90 (tương đương -1.03%). Giá giao tháng 3/2026 ở mức 364.10 cent/lb, giảm -4.05 (tương đương -1.10%). Các kỳ hạn tiếp theo cũng có sự biến động, với kỳ hạn tháng 5/2026 ở mức 355.55 cent/lb, giảm -4.30 (tương đương -1.19%), và kỳ hạn tháng 7/2026 ở mức 345.15 cent/lb, giảm -4.30 (tương đương -1.23%).

Công ty môi giới StoneX đã hạ dự báo sản lượng Arabica niên vụ 2025-2026 của Brazil xuống còn 36,5 triệu bao, giảm 18,4% so với vụ trước. Tình trạng sương giá và khô hạn tại vùng trồng chính ở Brazil cũng làm gia tăng lo ngại về sản lượng.

Quyết định của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế 50% lên cà phê nhập khẩu từ Brazil đã tạo ra một cú sốc lớn. Điều này không chỉ làm tê liệt hoạt động xuất khẩu của Brazil sang Mỹ mà còn khiến các nhà nhập khẩu phải tìm kiếm nguồn cung thay thế từ các quốc gia như Colombia, Honduras hay Guatemala, đẩy giá cà phê toàn cầu leo thang.

Lượng tồn kho cà phê đạt chuẩn trên sàn ICE ở cả hai loại Arabica và Robusta đều đang ở mức rất thấp, cho thấy nguồn cung thực tế đang khan hiếm. Điều này tạo môi trường thuận lợi cho các quỹ đầu cơ tham gia, khiến thị trường càng thêm biến động.

Các quốc gia châu Âu như Đức và Bỉ đang hưởng lợi khi trở thành các trung tâm trung chuyển, chế biến và tái xuất khẩu cà phê Brazil sang Mỹ, giúp họ tăng kim ngạch thương mại và củng cố vị thế trên thị trường.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 26/8/2025

Sáng 27/8, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên không thay đổi so với ngày hôm qua.

Trong đó, giá cà phê tại Đắk Lắk được giữ nguyên ở mức 122.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá giao dịch không đổi, hiện đang được giao dịch ở mức 121.500 đồng/kg.

Tiếp đến là giá cà phê tại Gia Lai đứng ở mức 121.800 đồng/kg, không thay đổi.

Đắk Nông là địa phương có giá giữ nguyên, giao dịch ở mức 122.000 đồng/kg.

Giá cà phê nội địa Việt Nam hôm nay ổn định ở mức cao, dao động quanh 121.500 - 122.000 đồng/kg. Mức giá này phản ánh sự thiếu hụt nguồn cung sau khi nông dân và doanh nghiệp đã bán mạnh trong các tháng trước. Theo Cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 7 giảm 13,6% về lượng so với tháng 6, cho thấy nguồn cung đã cạn kiệt đáng kể.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2024, lượng và giá trị xuất khẩu tháng 7 vẫn tăng mạnh, chứng tỏ giá cà phê đã và đang ở mức rất cao. Các doanh nghiệp trong nước đang có xu hướng giữ hàng, chờ đợi giá tốt hơn, ưu tiên thị trường nội địa.