Tài chính - Thị trường Giá lúa gạo hôm nay 26/8: Gạo giảm nhẹ, cám khô bất ngờ tăng Thị trường lúa gạo trầm lắng, gạo nguyên liệu hạ giá nhưng cám khô lại nhích lên. Gạo 5% tấm Việt Nam vẫn dẫn đầu toàn cầu.

Giá gạo trong nước hôm nay 26/8



Ngày 26/8, giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm nhẹ. OM 5451 giảm 300 đồng/kg còn 8.000 – 8.100 đồng/kg, CL 555 giảm 250 đồng/kg còn 8.000 – 8.100 đồng/kg. Các loại khác như OM 380, OM 18, OM 5451 cao cấp vẫn giữ ổn định quanh 8.200 – 9.700 đồng/kg.



Ở chợ dân sinh, giá gạo bán lẻ không đổi. Gạo thường dao động 13.000 – 14.000 đồng/kg, gạo Hương Lài ở mức 22.000 đồng/kg, gạo thơm Thái 20.000 – 22.000 đồng/kg. Gạo Nàng Nhen vẫn dẫn đầu với 28.000 đồng/kg.



Giá lúa tươi hôm nay 26/8



Lúa tươi tại nhiều tỉnh ít thay đổi. OM 5451 ở mức 5.900 – 6.000 đồng/kg, OM 18 và Nàng Hoa 9 từ 6.000 – 6.200 đồng/kg, Đài Thơm 8 cũng quanh 6.100 – 6.200 đồng/kg. IR 50404 dao động 5.700 – 5.800 đồng/kg, OM 380 khoảng 5.700 – 5.900 đồng/kg.



Nông dân Đồng Tháp và Cần Thơ chào bán lai rai, thương lái mua ít, giá giữ ổn định. Tại Cà Mau, lúa ST đứng giá, các loại khác không biến động.

Giá nếp và phụ phẩm hôm nay 26/8



Thị trường nếp duy trì ổn định. Nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 – 7.500 đồng/kg, nếp khô 9.500 – 9.700 đồng/kg.



Nhóm phụ phẩm biến động trái chiều. Tấm thơm giảm 100 đồng/kg còn 7.300 – 7.400 đồng/kg, trong khi cám khô tăng 200 đồng/kg lên 6.400 – 6.500 đồng/kg. Trấu giữ ở mức 1.400 – 1.500 đồng/kg.



Giá lúa gạo xuất khẩu hôm nay 26/8



Trên thị trường xuất khẩu, gạo Việt Nam giữ mức cao nhất. Gạo 5% tấm vẫn ở 399 USD/tấn, gạo 25% tấm ở 368 USD/tấn, gạo 100% tấm ở 335 USD/tấn.



Trong khi đó, gạo 5% tấm của Ấn Độ ở mức 376 USD/tấn, Pakistan 355 USD/tấn và Thái Lan 354 USD/tấn.



Ấn Độ đang chuẩn bị tung ra 20 triệu tấn gạo dự trữ trong tháng 9, với giá chào bán chỉ từ 230 – 300 USD/tấn. Động thái này được ví như “đòn giáng mạnh” vào ngành gạo Thái Lan, khiến nông dân nước này bị giảm thu nhập do giá lúa sụt xuống một nửa so với năm ngoái.



Trong 6 tháng đầu 2025, Ấn Độ đã xuất khẩu hơn 11 triệu tấn gạo, bỏ xa Việt Nam với 5,2 triệu tấn và Thái Lan với 3,7 triệu tấn.