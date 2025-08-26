Tài chính - Thị trường Dự báo giá vàng ngày mai 27/8/2025: Bất ngờ lớn từ Mỹ 'đổ thêm dầu vào lửa' Giá vàng 27/8 dự báo tăng mạnh do tin sốc từ Mỹ: Tổng thống sa thải quan chức Fed, đẩy giá vàng thế giới và SJC lập kỷ lục mới, nhu cầu trong nước cao.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 26/8/2025 mới nhất

Tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM, Tập đoàn Vàng bạc đá quý SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 126,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 127,7 triệu đồng/lượng (bán ra). So với phiên trước, giá mua vào đã tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng và giá bán ra tăng mạnh 600 nghìn đồng/lượng.

Trong khi đó, Tập đoàn DOJI cũng ghi nhận mức tăng tương tự. Giá vàng DOJI hôm nay được niêm yết tại 126,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 127,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Cả hai chiều mua vào và bán ra đều tăng lần lượt là 500 nghìn đồng/lượng và 600 nghìn đồng/lượng.

Thương hiệu PNJ cũng không nằm ngoài xu hướng tăng trưởng. Giá vàng PNJ được giao dịch ở mức 126,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 127,7 triệu đồng/lượng (bán ra), với mức tăng tương ứng là 500 nghìn đồng/lượng và 600 nghìn đồng/lượng cho hai chiều.

Cùng chung đà tăng, giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu cũng có điều chỉnh đáng kể. Giá mua vào hiện ở mức 126,1 triệu đồng/lượng, tăng 500 nghìn đồng/lượng. Chiều bán ra là 127,7 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng.

Riêng tại Mi Hồng, giá vàng có một số khác biệt. Chiều mua vào được điều chỉnh tăng 600 nghìn đồng/lượng, đạt 127,0 triệu đồng/lượng. Mức giá bán ra cũng tăng 600 nghìn đồng/lượng, lên 127,7 triệu đồng/lượng.

Tại Vietinbank Gold, giá vàng miếng chỉ công bố chiều bán ra ở mức 127,7 triệu đồng/lượng. Mức giá này đã tăng 600 nghìn đồng/lượng so với ngày hôm qua.

Thương hiệu Phú Quý cũng có động thái riêng. Giá mua vào ở mức 125,1 triệu đồng/lượng, giữ nguyên, trong khi chiều bán ra được điều chỉnh tăng thêm 600 nghìn đồng/lượng, đạt 127,7 triệu đồng/lượng.

Vào 18h00 ngày 25/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 119,3 triệu đồng/lượng (mua) và 122,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều vào và ở chiều bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 119,6 triệu đồng/lượng (mua) và 122,6 triệu đồng/lượng (bán), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 119,2 triệu đồng/lượng (mua) và 122,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 400 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 26/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay Ngày 26/8/2025

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 126,1 127,7 +500 +600 Tập đoàn DOJI 126,1 127,7 +500 +600 Mi Hồng 127,0 127,7 +600 +600 PNJ 126,1 127,7 +500 +600 Vietinbank Gold 127,7 +600 Bảo Tín Minh Châu 126,1 127,7 +500 +600 Phú Quý 125,1 127,7 - +600

1. DOJI - Cập nhật: 26/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 126.100

▲500K 127.700

▲600K AVPL/SJC HCM 126.100

▲500K 127.700

▲600K AVPL/SJC ĐN 126.100

▲500K 127.700

▲600K Nguyên liệu 9999 - HN 111.000

- 112.500

▲500K Nguyên liệu 999 - HN 110.900

- 112.400

▲500K

2. PNJ - Cập nhật: 26/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 126.100

▲500K 127.700

▲600K Hà Nội - PNJ 126.100

▲500K 127.700

▲600K Đà Nẵng - PNJ 126.100

▲500K 127.700

▲600K Miền Tây - PNJ 126.100

▲500K 127.700

▲600K Tây Nguyên - PNJ 126.100

▲500K 127.700

▲600K Đông Nam Bộ - PNJ 126.100

▲500K 127.700

▲600K

3. AJC - Cập nhật: 26/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,710

▲50K 12,160

▲50K Trang sức 99.9 11,700

▲50K 12,150

▲50K NL 99.99 11,030

▲50K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,030

▲50K - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,920

▲50K 12,220

▲50K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,920

▲50K 12,220

▲50K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,920

▲50K 12,220

▲50K Miếng SJC Thái Bình 12,610

▲50K 12,770

▲60K Miếng SJC Nghệ An 12,610

▲50K 12,770

▲60K Miếng SJC Hà Nội 12,610

▲50K 12,770

▲60K

4. SJC - Cập nhật: 26/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 126.100

▲500K 127.700

▲600K Vàng SJC 5 chỉ 126.100

▲500K 127.720

▲600K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 126.100

▲500K 127.730

▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 119.600

▲500K 121.600

▲600K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 119.600

▲500K 122.100

▲500K Nữ trang 99,99% 119.100

▲400K 121.100

▲400K Nữ trang 99% 114.900

▲396K 119.900

▲396K Nữ trang 68% 75.006

▲272K 82.506

▲272K Nữ trang 41,7% 43.153

▲166K 50.653

▲166K

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay tiếp tục đà tăng mạnh

Giá vàng thế giới, lúc 18h00 ngày 26/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3372,3 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 7,3 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.510 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 112,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (126,1-127,7 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 15,6 triệu.

Chiều nay, giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tuần vào thứ Ba, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố cách chức Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook. Động thái này được nhiều người đánh giá là làm xói mòn sự độc lập của ngân hàng trung ương và làm suy yếu niềm tin vào các tài sản của Mỹ.

Giá vàng giao ngay đã tăng 0,4% lên mức 3.379,05 USD/ounce vào lúc 08h03 GMT, sau khi chạm đỉnh cao nhất kể từ ngày 11 tháng 8 trong phiên giao dịch sớm. Trong khi đó, giá vàng tương lai của Mỹ giao tháng 12 cũng tăng 0,3% lên 3.425,80 USD.

Ông Trump đã có một hành động chưa từng có tiền lệ khi sa thải bà Cook vào thứ Hai với cáo buộc liên quan đến khoản vay thế chấp.

Carlo Alberto De Casa, một nhà phân tích từ Swissquote, nhận định: "Các nhà đầu tư coi động thái của ông Trump là một nỗ lực nhằm đảm bảo đa số ủng hộ chính sách nới lỏng trong thành viên Fed... điều này đặt ra rủi ro cho sự độc lập của Fed và gia tăng bất ổn trên thị trường, dẫn đến việc các nhà đầu tư chuyển sang mua vàng."

Kim loại quý không sinh lời này thường hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp và thời điểm kinh tế bất ổn.

Quỹ hoán đổi danh mục ETF vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, cho biết lượng vàng nắm giữ của họ đã tăng 0,18% lên 958,49 tấn vào thứ Hai, so với mức 956,77 tấn vào thứ Sáu.

Trước đó, vào thứ Sáu, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã phát tín hiệu về khả năng cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tháng tới, cho rằng rủi ro đối với thị trường việc làm đang gia tăng nhưng lạm phát vẫn là một mối đe dọa, và quyết định này chưa được chốt.

"Thị trường đang định giá một đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản (vào tháng Chín). Một đợt cắt giảm mạnh hơn sẽ hỗ trợ vàng tốt hơn nữa, nhưng tôi không cho rằng đó là kịch bản khả thi, vì các thành viên Fed có thể lo lắng về tốc độ chậm lại của thị trường lao động nhưng họ vẫn đang xem xét các rủi ro lạm phát," ông De Casa nói thêm.

Hiện tại, các nhà đầu tư đang theo dõi chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, sẽ được công bố vào thứ Sáu để tìm kiếm thêm tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương.

Ở các thị trường khác, giá bạc giao ngay tăng 0,4% lên 38,71 USD/ounce, bạch kim giảm 0,4% xuống 1.336,66 USD và palladium tăng 0,7% lên 1.093,50 USD.

Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 27/8/2025

Giá vàng ngày 27/8/2025 được dự báo sẽ tiếp tục tăng, theo đà tăng mạnh của thị trường thế giới và trong nước. Nếu như bạn đang băn khoăn về giá vàng, đây là những điều dễ hiểu nhất bạn cần biết.

Trong ngày hôm nay, giá vàng thế giới đã tăng đáng kể, chạm mốc cao nhất trong hai tuần qua. Nguyên nhân chính không phải do một yếu tố kinh tế thông thường, mà đến từ một tin tức chính trị "gây sốc" từ Mỹ. Tổng thống Mỹ bất ngờ tuyên bố sa thải một quan chức cấp cao của Ngân hàng Trung ương Mỹ (Fed), khiến các nhà đầu tư trên khắp thế giới lo lắng. Khi mọi người lo lắng về sự ổn định của đồng tiền Mỹ (USD), họ thường tìm đến vàng như một "nơi trú ẩn" an toàn. Khi nhiều người mua vàng, giá vàng sẽ tăng lên.

Tương tự, giá vàng trong nước cũng không nằm ngoài xu hướng này. Giá vàng SJC đã liên tục phá vỡ các kỷ lục, đạt mức cao chưa từng có. Nguyên nhân chính là do giá vàng thế giới tăng, kết hợp với nhu cầu trong nước cũng đang rất cao. Vàng SJC hiện đắt hơn vàng quốc tế một khoảng cách khá lớn, cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa thị trường trong nước và thế giới.

Với tình hình như vậy, các chuyên gia nhận định rằng, rất có thể giá vàng ngày 27/8/2025 sẽ tiếp tục tăng. Bạn nên theo dõi giá vàng SJC và vàng nhẫn trong phiên giao dịch sáng mai, vì nhiều khả năng sẽ có một kỷ lục mới được thiết lập. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng giá vàng có thể biến động rất nhanh, tùy thuộc vào những diễn biến mới trên thị trường quốc tế.