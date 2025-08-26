Thứ Ba, 26/8/2025
Tài chính - Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 26/8: Dầu thế giới đi lên, trong nước trái chiều

26/08/2025 10:55

Dầu Brent tăng 1,46%, WTI tăng 1,7%. Trong nước, giá xăng dầu hôm nay nhìn chung ổn định, không thay đổi.

Diễn biến giá dầu thế giới

Sáng 26/8, giá dầu Brent đạt 68,73 USD/thùng, tăng 0,99 USD; dầu WTI lên 64,72 USD/thùng, tăng 1,08 USD. Đây là mức tăng hơn 1% trong phiên đầu tuần, khi giới giao dịch lo ngại nguồn cung từ Nga có thể bị gián đoạn bởi các đợt tấn công UAV và các biện pháp trừng phạt mới từ Mỹ.

Giá xăng dầu hôm nay 26/8: Dầu thế giới đi lên, trong nước trái chiều

Giá xăng dầu trong nước

Theo kỳ điều hành ngày 21/8, giá bán lẻ xăng trong nước đã tăng. Xăng E5RON92 tăng 110 đồng/lít, lên 19.464 đồng/lít; RON95-III tăng 208 đồng/lít, đạt 20.092 đồng/lít.

Ngược lại, giá dầu giảm. Dầu diesel giảm 172 đồng/lít còn 17.905 đồng/lít; dầu hỏa giảm 206 đồng/lít còn 17.814 đồng/lít; dầu mazut giảm 152 đồng/kg còn 15.116 đồng/kg.

Loại nhiên liệuMức điều chỉnh (đồng)Giá bán lẻ mới (đồng)
Xăng E5RON92+11019.464 / lít
Xăng RON95-III+20820.092 / lít
Dầu diesel 0.05S-17217.905 / lít
Dầu hỏa-20617.814 / lít
Dầu mazut 180CST 3.5S-15215.116 / kg

Trong kỳ này, Liên Bộ Công Thương – Tài chính không sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Yếu tố tác động

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ siết trừng phạt với Nga nếu đàm phán hòa bình Ukraine không tiến triển trong hai tuần tới. Ông cũng nêu khả năng áp thuế mạnh với Ấn Độ do nước này mua nhiều dầu Nga. Trong khi đó, Phó Tổng thống JD Vance tiết lộ Moscow đã đưa ra một số nhượng bộ trong quá trình thương lượng.

Tình hình càng căng thẳng hơn khi một nhà máy lọc dầu lớn tại Nga bốc cháy sau vụ tấn công UAV. Nhà máy này có công suất khoảng 100.000 thùng/ngày, chủ yếu phục vụ xuất khẩu.

      Giá xăng dầu hôm nay 26/8: Dầu thế giới đi lên, trong nước trái chiều

