Tài chính - Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 26/8: Dầu thế giới đi lên, trong nước trái chiều Dầu Brent tăng 1,46%, WTI tăng 1,7%. Trong nước, giá xăng dầu hôm nay nhìn chung ổn định, không thay đổi.

Diễn biến giá dầu thế giới



Sáng 26/8, giá dầu Brent đạt 68,73 USD/thùng, tăng 0,99 USD; dầu WTI lên 64,72 USD/thùng, tăng 1,08 USD. Đây là mức tăng hơn 1% trong phiên đầu tuần, khi giới giao dịch lo ngại nguồn cung từ Nga có thể bị gián đoạn bởi các đợt tấn công UAV và các biện pháp trừng phạt mới từ Mỹ.



Giá xăng dầu trong nước



Theo kỳ điều hành ngày 21/8, giá bán lẻ xăng trong nước đã tăng. Xăng E5RON92 tăng 110 đồng/lít, lên 19.464 đồng/lít; RON95-III tăng 208 đồng/lít, đạt 20.092 đồng/lít.



Ngược lại, giá dầu giảm. Dầu diesel giảm 172 đồng/lít còn 17.905 đồng/lít; dầu hỏa giảm 206 đồng/lít còn 17.814 đồng/lít; dầu mazut giảm 152 đồng/kg còn 15.116 đồng/kg.



Loại nhiên liệu Mức điều chỉnh (đồng) Giá bán lẻ mới (đồng) Xăng E5RON92 +110 19.464 / lít Xăng RON95-III +208 20.092 / lít Dầu diesel 0.05S -172 17.905 / lít Dầu hỏa -206 17.814 / lít Dầu mazut 180CST 3.5S -152 15.116 / kg

Trong kỳ này, Liên Bộ Công Thương – Tài chính không sử dụng Quỹ bình ổn giá.

Yếu tố tác động



Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ siết trừng phạt với Nga nếu đàm phán hòa bình Ukraine không tiến triển trong hai tuần tới. Ông cũng nêu khả năng áp thuế mạnh với Ấn Độ do nước này mua nhiều dầu Nga. Trong khi đó, Phó Tổng thống JD Vance tiết lộ Moscow đã đưa ra một số nhượng bộ trong quá trình thương lượng.



Tình hình càng căng thẳng hơn khi một nhà máy lọc dầu lớn tại Nga bốc cháy sau vụ tấn công UAV. Nhà máy này có công suất khoảng 100.000 thùng/ngày, chủ yếu phục vụ xuất khẩu.

