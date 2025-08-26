Tài chính - Thị trường Giá sầu riêng hôm nay 26/8: Ri6 bật tăng, Thái nhích nhẹ Giá sầu riêng hôm nay bật tăng trở lại, Ri6 tăng mạnh sau nhiều ngày chững giá, sầu Thái nhích nhẹ còn Musang King giữ ổn định.

Ngày 26/8, thị trường sầu riêng trong nước ghi nhận sự khởi sắc sau nhiều ngày đi ngang. Sầu riêng Ri6 tăng giá tại cả Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, trong khi sầu riêng Thái cũng tăng nhẹ từ 1.000 – 2.000 đồng/kg. Riêng Musang King vẫn duy trì mức ổn định.



Giá sầu riêng hôm nay 26/8 tại khu vực Đông Nam Bộ:

Tại Đông Nam Bộ, Ri6 loại A hiện dao động 42.000 – 48.000 đồng/kg, cao hơn so với những ngày trước. Ri6 loại B và C lần lượt đạt 28.000 – 32.000 đồng/kg và 24.000 – 26.000 đồng/kg. Ở nhóm sầu riêng Thái, giá loại A tăng lên 82.000 – 86.000 đồng/kg, loại B đạt 62.000 – 66.000 đồng/kg. Dòng VIP A chạm mốc 100.000 đồng/kg.



Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

42.000 - 48.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

28.000 - 32.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

24.000 - 26.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

82.000 - 86.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

62.000 - 66.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

45.000 - 50.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

100.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

80.000 đồng/kg



Giá sầu riêng hôm nay 26/8 tại khu vực cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên):

Khu vực Tây Nguyên cũng có xu hướng tương tự. Ri6 loại A tăng lên 44.000 – 50.000 đồng/kg, loại B đạt 30.000 – 34.000 đồng/kg. Sầu riêng Thái loại A ghi nhận mức 86.000 – 90.000 đồng/kg, trong khi loại VIP A lên tới 105.000 đồng/kg. Riêng Musang King dao động ổn định ở mức 70.000 – 78.000 đồng/kg với loại A.

Phân loại

Giá/ Kg

Sầu riêng Ri6 A

44.000 - 50.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 B

30.000 - 34.000 đồng/kg

Sầu riêng Ri6 C

24.000 - 26.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái A

86.000 - 90.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái B

66.000 - 70.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái C

50.000 - 55.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP A

100.000 - 105.000 đồng/kg

Sầu riêng Thái VIP B

85.00 - 90.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King A

70.000 - 78.000 đồng/kg

Sầu riêng Musang King B

50.000 - 55.000 đồng/kg



Ngoài biến động giá, các mô hình canh tác bền vững cũng cho thấy hiệu quả rõ rệt. Tại Lâm Đồng, vườn sầu riêng áp dụng quy trình quản lý dư lượng và tăng sức khỏe cây từ rễ đã đạt năng suất bình quân 30 tấn/ha, cao hơn 10% so với vườn đối chứng. Tỷ lệ trái loại 1 trên 85%, mang lại lợi nhuận ròng trên 1,3 tỷ đồng/ha.



Mô hình này thuộc sáng kiến Better Life Farming (BLF), hợp tác giữa Bayer, IFC, Netafim và Yara, được triển khai tại Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và WASI. Mục tiêu là hỗ trợ nông dân canh tác bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu, đặc biệt là Trung Quốc.