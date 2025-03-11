Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 3/11: "Xuyên thủng" mọi dự đoán, Tây Nguyên tăng nhẹ Giá cà phê Tây Nguyên hôm nay 3/11 tăng nhẹ lên 115.600-117.000 đ/kg, trong khi thế giới giảm do căng thẳng thương mại Mỹ-Brazil.

Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước ngày 3/11/2025

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Đắk Lắk 117.000 ▲200 Lâm Đồng 115.600 - 117.000 ▲100 Gia Lai 116.500 -

Giá cà phê Tây Nguyên hôm nay tiếp tục tăng nhẹ, đưa mặt bằng giá toàn vùng lên mức khoảng 115.600 - 117.000 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk tăng 200 đồng/kg, lên mức 117.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng nhích nhẹ 100 đồng/kg, dao động trong khoảng 115.600 - 117.000 đồng/kg.

Riêng Gia Lai, giá cà phê giữ ổn định ở mức 116.500 đồng/kg, không ghi nhận biến động so với hôm qua.

Tình hình giá cà phê hiện nay phản ánh một bức tranh trái chiều giữa thị trường trong nước và quốc tế. Trong khi giá cà phê trong nước tăng nhẹ và ổn định, giá cà phê thế giới lại có sự điều chỉnh giảm, đặc biệt là trên các sàn giao dịch lớn như New York và London. Những biến động này chủ yếu bị chi phối bởi các yếu tố vĩ mô, bao gồm căng thẳng thương mại và biến động nguồn cung, tạo ra một bức tranh phức tạp cho ngành cà phê toàn cầu.

Tình trạng hiện tại khiến cho các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng phải đối mặt với những thay đổi về giá cả và nguồn cung trong thời gian tới, trong khi các nhà sản xuất cà phê trong nước có thể hưởng lợi từ sự ổn định và xu hướng tăng nhẹ của thị trường.

Giá cà phê trực tuyến ngày 3/11/2025 trên thị trường thế giới

Trái ngược với sự ổn định tại thị trường trong nước, giá cà phê thế giới ghi nhận xu hướng giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 3/11/2025. Điều này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư, khi các yếu tố không chắc chắn trên thị trường toàn cầu khiến nhiều nhà giao dịch dè chừng hơn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục giảm nhẹ so với phiên trước. Cụ thể, các hợp đồng kỳ hạn giao dịch trong khoảng từ 4.337 – 4.540 cent/pound. Hợp đồng tháng 11/2025 đạt 4.524 cent/pound, tháng 1/2026 ở mức 4.540 cent/pound, và tháng 3/2026 ghi nhận 4.463 cent/pound. Biên độ giảm trong phiên dao động từ 94 đến 101 cent, tương đương mức điều chỉnh khoảng 2,10% đến 2,17%.

Bên cạnh đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York hôm nay có sự ổn định nhẹ, giao dịch chủ yếu trong khoảng từ 329.65 – 392.05 cent/lb. Các hợp đồng kỳ hạn tháng 12/2025 đạt mức 392.05 cent/lb, tháng 3/2026 ở mức 372.25 cent/lb, và tháng 5/2026 ghi nhận 357.45 cent/lb. Mức thay đổi trong phiên dao động khá nhẹ, từ -0.54% đến +0.01%, cho thấy xu hướng đi ngang sau chuỗi ngày giảm liên tiếp.

Trên sàn London, giá cà phê Arabica Brazil cũng trải qua sự điều chỉnh trái chiều so với ngày trước. Giá giao dịch dao động trong khoảng từ 395.20 đến 475.00 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 12/2025 đóng cửa ở mức 475.00 USD/tấn, trong khi tháng 3/2026 đạt 456.10 USD/tấn, và tháng 5/2026 giảm xuống 449.95 USD/tấn. Mức thay đổi ghi nhận từ -0.59% đến +0.29%, cho thấy thị trường vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh nhẹ, chờ đợi những tín hiệu mới từ nguồn cung và biến động tỷ giá USD.

Tổng thống Brazil Lula cho biết trong tuần trước rằng ông lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ, “nhanh hơn mọi người nghĩ.” Tuy nhiên, ông Trump lại nói: “Tôi không biết có gì sẽ xảy ra, nhưng cứ chờ xem.”

Một trong những yếu tố quan trọng tác động đến giá cà phê thế giới là căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Brazil. Theo Reuters, các nhà rang xay cà phê ở Mỹ hiện đang phải đối mặt với tình trạng kho dự trữ cạn kiệt khi họ chờ đợi kết quả của các cuộc đàm phán thương mại giữa hai quốc gia này. Các cuộc thảo luận có thể quyết định việc các nhà nhập khẩu cà phê có phải trả mức giá cao hơn cho cà phê thay thế hay không.

Từ tháng 8/2025, chính quyền Mỹ đã áp dụng mức thuế 50% đối với cà phê Brazil, khiến nguồn cung cà phê này bị gián đoạn nghiêm trọng. Được biết, lượng cà phê từ Brazil, quốc gia chiếm một phần ba tổng lượng cà phê tiêu thụ tại thị trường Mỹ, đã giảm mạnh. Tình hình này đã gây rối loạn trong ngành công nghiệp cà phê trị giá 340 tỷ USD của Mỹ, làm tăng chi phí cho các nhà nhập khẩu và người tiêu dùng, đồng thời làm tăng lạm phát thực phẩm.

Thực tế, giá cà phê nhân xanh của các quốc gia thay thế như Colombia, Mexico và các quốc gia Trung Mỹ đã tăng mạnh, lên tới 10% kể từ khi thuế được công bố. Trong khi đó, giá cà phê Brazil lại giảm khoảng 5%, cho thấy sự thay đổi lớn trong cung cầu trên thị trường quốc tế.