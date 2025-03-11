Tài chính - Thị trường Giá xăng dầu hôm nay 3/11: RON 95-V vùng 2 gần mốc 21.400 đồng/lít Giá xăng dầu trong nước ngày 3.11 có điều chỉnh nhẹ tại các khu vực Vùng 1 và Vùng 2. Cùng cập nhật chiết khấu và biến động giá xăng dầu toàn cầu mới nhất!

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá xăng dầu trong nước hôm nay, ngày 3.11, đã có sự điều chỉnh nhẹ theo thông báo từ Petrolimex, cụ thể tại các khu vực Vùng 1 và Vùng 2. Dưới đây là bảng giá xăng dầu cập nhật:

Xăng RON 95-V: Vùng 1 có giá 20.980 đồng/lít, còn Vùng 2 là 21.390 đồng/lít.

Xăng RON 95-III: Giá bán ở Vùng 1 là 20.480 đồng/lít và Vùng 2 là 20.880 đồng/lít.

Xăng sinh học E10 RON 95-III: Vùng 1 có giá 19.760 đồng/lít, Vùng 2 là 20.160 đồng/lít.

Xăng sinh học E5 RON 92-II: Vùng 1 là 19.370 đồng/lít, Vùng 2 là 19.770 đồng/lít.

Dầu diesel 0,001S-II: Giá ở Vùng 1 là 19.620 đồng/lít và Vùng 2 là 20.020 đồng/lít.

Dầu diesel 0,05S-II: Giá tại Vùng 1 là 19.420 đồng/lít, Vùng 2 là 19.820 đồng/lít.

Dầu hỏa: Vùng 1 có giá 20.820 đồng/lít, Vùng 2 là 21.220 đồng/lít.

Mazut N°2B (3,5S): Giá bán tại Vùng 1 là 14.630 đồng/kg, Vùng 2 là 15.030 đồng/kg.

Mazut 180cst (0,5S, RMG): Vùng 1 có giá 17.060 đồng/kg, Vùng 2 là 17.400 đồng/kg.

Từ chiều ngày 23/10, giá xăng dầu đã được điều chỉnh, với các mức giá xăng tăng nhẹ, trong đó xăng E5RON92 tăng thêm 710 đồng/lít, xăng RON95 tăng 762 đồng/lít. Giá dầu diesel và dầu mazut cũng đồng loạt tăng mạnh.

Chiết khấu xăng dầu hôm nay

Mức chiết khấu xăng dầu hiện tại ở một số doanh nghiệp trong nước có sự khác biệt rõ rệt tùy theo từng khu vực. Ví dụ:

Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hoàng Trọng tại các kho xăng như Kho Petec, Đình Vũ, Kho Hải Linh (Hải Phòng), Kho Bắc Ninh đều có mức chiết khấu từ 1.100 đồng/lít đến 1.350 đồng/lít cho xăng RON 95 và diesel.

Các doanh nghiệp khác như Xăng dầu Tự Lực có chiết khấu cho dầu diesel 0,05S-II là 1.500 đồng/lít, xăng RON 95-III là 1.200 đồng/lít và xăng E5 là 1.150 đồng/lít.

Mức chiết khấu của Xăng dầu MPEC tại khu vực miền Bắc cũng có sự điều chỉnh tương tự, với mức chiết khấu cho xăng RON 95-III là 1.100 đồng/lít và dầu diesel 0,05S-II là 1.550 đồng/lít.

Tình hình giá xăng dầu hiện nay phản ánh sự biến động theo thị trường toàn cầu và có thể còn thay đổi thêm trong thời gian tới, đặc biệt là sau các quyết định điều chỉnh từ cơ quan chức năng.

Cập nhật giá dầu thế giới mới nhất hôm nay 3/11

OPEC+ dự kiến sẽ thông qua một quyết định tăng nhẹ mục tiêu sản lượng dầu vào Chủ nhật này, theo thông tin từ ba nguồn tin quen thuộc với các cuộc thảo luận. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhóm sản xuất dầu này thận trọng hơn trong việc mở rộng sản lượng, khi mối lo ngại về thừa cung dầu trên thị trường ngày càng gia tăng.

Kể từ tháng 4, OPEC+ đã nâng mục tiêu sản lượng lên hơn 2,7 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương khoảng 2,5% tổng cung toàn cầu. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng sản lượng đã chậm lại trong tháng 10 và tháng 11 vừa qua, sau khi dự báo về tình trạng cung vượt cầu bắt đầu trở thành vấn đề đáng lo ngại.

Một yếu tố khiến cuộc thảo luận thêm phần phức tạp là các lệnh trừng phạt mới từ phương Tây đối với Nga, một thành viên của OPEC+. Các lệnh trừng phạt này càng làm gia tăng khó khăn cho Moscow trong việc nâng sản lượng, nhất là khi Mỹ và Anh đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với các ông lớn trong ngành dầu khí như Rosneft và Lukoil.

Dù vậy, tám thành viên OPEC+—bao gồm Ả Rập Xê Út, Nga, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Iraq, Kuwait, Oman, Kazakhstan và Algeria—đã đồng ý nguyên tắc về việc tăng mục tiêu sản lượng vào tháng 12 thêm 137.000 thùng mỗi ngày, theo thông tin từ ba nguồn tin trên. Các nguồn này yêu cầu giấu tên vì họ không được phép phát ngôn với truyền thông. Thỏa thuận nguyên tắc này có nghĩa là cuộc họp vào Chủ nhật sẽ thông qua quyết định này nhanh chóng, dự kiến diễn ra trực tuyến lúc 1600 GMT.

Giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm tháng, khoảng 60 USD mỗi thùng vào ngày 20 tháng 10, do lo ngại về sự dư thừa cung ứng. Tuy nhiên, giá dầu đã phục hồi lên khoảng 65 USD mỗi thùng, nhờ vào các lệnh trừng phạt đối với Nga và sự lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và các đối tác.

Các nhà phân tích từ RBC, Rystad, Commerzbank và SEB đều dự báo rằng OPEC+ sẽ đồng ý tăng mục tiêu sản lượng thêm 137.000 thùng mỗi ngày cho tháng 12. Điều này diễn ra sau một thời gian dài nhóm này cắt giảm sản lượng, với mức cắt giảm lên tới 5,85 triệu thùng mỗi ngày vào tháng 3. Các đợt cắt giảm này bao gồm ba phần: giảm tự nguyện 2,2 triệu thùng mỗi ngày, 1,65 triệu thùng mỗi ngày từ tám thành viên, và 2 triệu thùng mỗi ngày từ toàn bộ nhóm.

Mặc dù các cắt giảm tự nguyện đã dần được dỡ bỏ kể từ tháng 4, phần cuối cùng—giảm 2 triệu thùng mỗi ngày cho toàn bộ nhóm—sẽ vẫn giữ nguyên cho đến ít nhất năm 2026.