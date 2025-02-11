Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 2/11: Đóng đinh đỉnh 54.000 đồng sau đợt giảm sâu Giá heo hơi hôm nay (2/11) duy trì ổn định, với mức cao nhất đạt 54.000 đồng/kg sau đợt giảm sâu, phản ánh sự phục hồi thị trường.

Thị trường heo hơi trong nước sáng nay ghi nhận mức giá ổn định tại các khu vực, với sự dao động nhẹ giữa các tỉnh thành. Mặc dù không có biến động lớn, các mức giá vẫn phản ánh tình hình cung cầu ổn định và sự phục hồi từ các yếu tố tác động trước đó.

Miền Bắc: Giá heo hơi giữ ổn định

Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi sáng nay dao động trong khoảng 52.000 – 54.000 đồng/kg, duy trì mức ổn định như những ngày qua. Cụ thể, các tỉnh như Quảng Ninh và Bắc Ninh tiếp tục giao dịch với mức giá lần lượt là 52.000 và 53.000 đồng/kg.

Nhiều địa phương như Cao Bằng, Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, và Hưng Yên cũng giữ ổn định mức 53.000 đồng/kg. Một số tỉnh miền núi như Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên ghi nhận mức giá thấp nhất khu vực, duy trì ở mức 52.000 đồng/kg.

Đặc biệt, Hà Nội và Bắc Giang tiếp tục duy trì mức giá cao nhất khu vực, ở mức 54.000 đồng/kg, cho thấy sự ổn định và sức mua mạnh mẽ tại các thị trường lớn này.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Tuyên Quang 52.000 - Cao Bằng 53.000 - Thái Nguyên 53.000 - Lạng Sơn 52.000 - Quảng Ninh 52.000 - Bắc Ninh 53.000 - Hà Nội 54.000 - Hải Phòng 53.000 - Lào Cai 52.000 - Ninh Bình 53.000 - Điện Biên 52.000 - Lai Châu 52.000 - Phú Thọ 53.000 - Sơn La 52.000 - Hưng Yên 53.000 -

Miền Trung – Tây Nguyên: Sự bình lặng tiếp diễn

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên, giá heo hơi không có sự biến động mạnh sáng nay, dao động trong khoảng 49.000 – 53.000 đồng/kg. Các tỉnh như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, và Gia Lai ghi nhận mức giá thấp nhất khu vực với 49.000 đồng/kg.

Lâm Đồng có giá heo hơi dao động ở mức 50.000 đồng/kg, trong khi các tỉnh phía Bắc của khu vực như Thanh Hóa và Nghệ An lại giữ mức giá cao nhất, đạt 53.000 đồng/kg. Tại Hà Tĩnh, mức giá thu mua là 52.000 đồng/kg, còn Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục duy trì mức giá ổn định lần lượt ở 50.000 và 51.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Thanh Hóa 53.000 - Nghệ An 53.000 - Hà Tĩnh 52.000 - Đà Nẵng 49.000 - Quảng Trị 49.000 - Thừa Thiên Huế 49.000 - Gia Lai 49.000 - Quảng Ngãi 50.000 - Khánh Hòa 51.000 - Lâm Đồng 50.000 - Đắk Lắk 50.000 -

Miền Nam: Giá heo hơi không đổi

Tại miền Nam, thị trường heo hơi sáng nay cũng ghi nhận sự ổn định, với mức giá dao động trong khoảng 50.000 – 53.000 đồng/kg. Cụ thể, các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, và An Giang tiếp tục duy trì mức giá 52.000 đồng/kg, trong khi các tỉnh Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, và Cần Thơ ghi nhận mức giá 51.000 đồng/kg.

Đặc biệt, Cà Mau vẫn duy trì mức giá cao nhất khu vực, ở mức 53.000 đồng/kg, cho thấy sự ổn định trong thị trường tiêu thụ tại khu vực này.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Tây Ninh 52.000 - Đồng Nai 52.000 - TP. Hồ Chí Minh 51.000 - An Giang 52.000 - Đồng Tháp 51.000 - Cà Mau 53.000 - Vĩnh Long 50.000 - Cần Thơ 51.000 -

Hưng Yên kiểm soát hiệu quả dịch tả heo châu Phi, chuẩn bị phục hồi chăn nuôi an toàn

Theo thông tin từ Báo Hưng Yên, toàn tỉnh hiện nuôi khoảng 1,2 triệu con heo, phần lớn thuộc về các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt từ các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, dịch tả heo châu Phi trên địa bàn đã được kiểm soát hiệu quả. Nhiều xã, phường đã công bố hết dịch và tiếp tục duy trì các biện pháp tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường nhằm ngăn chặn nguy cơ tái phát.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên cho biết, dịch bệnh từng bùng phát nhanh do đặc điểm chuồng trại hở, vệ sinh chưa đảm bảo và việc kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi còn yếu. Hiện nay, vẫn còn 18 xã ghi nhận ổ dịch chưa qua 21 ngày, nhưng số lượng heo bị mắc bệnh và tiêu hủy đã giảm đáng kể. Thị trường thịt heo cũng dần ổn định, nhu cầu mua sắm tại các chợ tăng lên.

Các cơ quan chức năng đánh giá đây là thời điểm thuận lợi để phục hồi hoạt động chăn nuôi, tuy nhiên cần tránh việc tái đàn quá nhanh và thiếu kiểm soát. Việc tái đàn cần được triển khai theo kế hoạch cụ thể, chỉ thực hiện tại các trang trại đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn sinh học, như chuồng trại khép kín, cách biệt với khu dân cư, vệ sinh thường xuyên, nhập giống có giấy chứng nhận kiểm dịch và cách ly tối thiểu 21 ngày trước khi đưa vào đàn chính.

Ngoài ra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y cũng đề nghị các địa phương tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch mới, đồng thời duy trì các hoạt động tuyên truyền, đào tạo kỹ thuật và hỗ trợ vật tư khử trùng nhằm giúp người dân chăn nuôi an toàn, đảm bảo nguồn cung thịt heo ổn định trong dịp Tết.