Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 3/11: "Im thin thít" đầu tuần, Hà Nội vững đỉnh Giá heo hơi hôm nay ổn định toàn quốc: Miền Bắc 52-54.000/kg (Hà Nội cao nhất 54.000 đồng), miền Trung-Tây Nguyên 49-53.000/kg, miền Nam 50-53.000/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc: Duy trì xu hướng ổn định

Thị trường heo hơi miền Bắc sáng nay tiếp tục ổn định, với mức giá dao động trong khoảng 52.000 – 54.000 đồng/kg, không ghi nhận biến động so với những ngày trước.

Cụ thể, Quảng Ninh và Bắc Ninh lần lượt duy trì mức 52.000 và 53.000 đồng/kg. Nhiều địa phương như Cao Bằng, Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên cùng giữ ổn định ở mức 53.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các tỉnh miền núi gồm Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên tiếp tục ghi nhận mức giá thấp nhất khu vực, ở ngưỡng 52.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Hà Nội và Bắc Giang vẫn là hai địa phương có mức giá cao nhất miền Bắc, đạt 54.000 đồng/kg, phản ánh sức mua ổn định tại các thị trường lớn.

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay dao động trong khoảng 52.000 – 54.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Tuyên Quang 52.000 - Cao Bằng 53.000 - Thái Nguyên 53.000 - Lạng Sơn 52.000 - Quảng Ninh 52.000 - Bắc Ninh 53.000 - Hà Nội 54.000 - Hải Phòng 53.000 - Lào Cai 52.000 - Ninh Bình 53.000 - Điện Biên 52.000 - Lai Châu 52.000 - Phú Thọ 53.000 - Sơn La 52.000 - Hưng Yên 53.000 -

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung – Tây Nguyên: Sự bình lặng tiếp diễn

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên sáng nay tiếp tục duy trì trạng thái yên ắng, với giá thu mua phổ biến trong khoảng 49.000 – 53.000 đồng/kg.

Các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng ghi nhận mức giá thấp nhất khu vực là 49.000 đồng/kg.

Tại Lâm Đồng, giá thu mua ổn định ở mức 50.000 đồng/kg, trong khi Đắk Lắk và Khánh Hòa giữ lần lượt 50.000 và 51.000 đồng/kg.

Các tỉnh phía Bắc của khu vực như Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục dẫn đầu về giá, đạt 53.000 đồng/kg, còn Hà Tĩnh duy trì ở mức 52.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Thanh Hóa 53.000 - Nghệ An 53.000 - Hà Tĩnh 52.000 - Đà Nẵng 49.000 - Quảng Trị 49.000 - Thừa Thiên Huế 49.000 - Gia Lai 49.000 - Quảng Ngãi 50.000 - Khánh Hòa 51.000 - Lâm Đồng 50.000 - Đắk Lắk 50.000 -

Giá heo hơi miền Trung – Tây Nguyên hôm nay dao động từ 49.000 – 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam: Ổn định, không có biến động mới

Thị trường heo hơi miền Nam tiếp tục giữ ổn định trong sáng nay, với khoảng giá giao dịch 50.000 – 53.000 đồng/kg.

Cụ thể, các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh và An Giang duy trì mức 52.000 đồng/kg, trong khi Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng ở mức 51.000 đồng/kg.

Riêng Cà Mau tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực, đạt 53.000 đồng/kg, cho thấy thị trường tiêu thụ tại khu vực này vẫn duy trì sức ổn định tốt.

Giá heo hơi miền Nam hôm nay duy trì trong khoảng 50.000 – 53.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Tây Ninh 52.000 - Đồng Nai 52.000 - TP. Hồ Chí Minh 51.000 - An Giang 52.000 - Đồng Tháp 51.000 - Cà Mau 53.000 - Vĩnh Long 50.000 - Cần Thơ 51.000 -

Sức mua thịt heo vẫn thấp

Theo khảo sát từ trang winmart.vn trong sáng ngày 3/11, giá thịt heo mát Meat Deli vẫn duy trì ổn định trong khoảng 119.922 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của WinMart.

Trong đó, thịt ba rọi heo và nạc dăm heo là hai sản phẩm có giá cao nhất, lần lượt đạt 163.122 đồng/kg và 157.520 đồng/kg. Theo sau đó là chân giò heo rút xương và thịt nạc vai heo với giá tương ứng là 127.922 đồng/kg và 126.320 đồng/kg.

Giá thịt heo tại Công ty Thực phẩm tươi sống Hà Hiền tiếp tục đi ngang trong phiên sáng nay. Hiện tại, các sản phẩm có giá bán dao động từ 71.429 - 160.952 đồng/kg.

Trong đó, sườn non heo có giá bán cao nhất, đạt 160.952 đồng/kg. Theo sau đó là hai sản phẩm nạc dăm heo và ba rọi heo, niêm yết cùng giá 137.143 đồng/kg; nạc vai 117.143 đồng/kg; thịt xay 114.286 đồng/kg; nạc đùi heo 104.762 đồng/kg; mỡ heo 71.429 đồng/kg.