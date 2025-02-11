Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 2/11/2025: Giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, giá vàng nhẫn trong nước, vàng thế giới Giá vàng chiều nay 2/11/2025 lúc 17h00, vàng thế giới giữ mức 4.001,1USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 146,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 2/11/2025 mới nhất

Tính đến 17h00 ngày 2/11/2025, giá vàng miếng SJC tại ba thành phố lớn gồm Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đang được giao dịch quanh mức 146,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với phiên cuối tuần trước (147,4 – 148,9 triệu đồng/lượng), người mua SJC hiện đang chịu khoản lỗ khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Tại hệ thống DOJI, giá vàng SJC cũng được niêm yết tương tự, 146,4 triệu đồng/lượng (mua vàzo) và 148,4 triệu đồng/lượng (bán ra), đồng nghĩa với việc nhà đầu tư mua cách đây một tuần hiện đang âm khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Ở thương hiệu Mi Hồng, giá vàng miếng SJC đang ở mức 147,2 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào và 148,4 triệu đồng/lượng cho chiều bán ra, ghi nhận mức giảm khiến người mua lỗ xấp xỉ 900 nghìn đồng mỗi lượng.

PNJ hiện giao dịch vàng SJC với giá mua 146,4 triệu đồng/lượng và bán 148,4 triệu đồng/lượng, tương tự mức giảm của Mi Hồng – người mua cũng đang lỗ khoảng 900 nghìn đồng/lượng.

ACB giữ nguyên giá bán vàng SJC ở ngưỡng 148,4 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu niêm yết mức 146,9 triệu đồng/lượng (mua) và 148,4 triệu đồng/lượng (bán), giảm 1 triệu đồng/lượng so với tuần trước – mức giảm sâu nhất trong các hệ thống.

Phú Quý hiện cũng chưa thay đổi giá, mua vào 146,4 triệu đồng/lượng và bán ra 148,4 triệu đồng/lượng; người mua tại đây đang lỗ khoảng nửa triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, tính đến 17h cùng ngày, sản phẩm Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI được giao dịch ở mức 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 150,9 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua; biên độ chênh lệch vẫn giữ ở 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn cũng đi lên, đạt 146,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 149,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán, tăng 300 nghìn đồng so với đầu giờ sáng, với mức chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý ghi nhận diễn biến tương tự, khi vàng nhẫn được niêm yết ở 145,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 148,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 600 nghìn đồng/lượng so với phiên trước đó, chênh lệch mua – bán giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng chiều nay 2/11/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay Ngày 2/11/2025

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,4 148,4 - - Tập đoàn DOJI 146,4 148,4 - - Mi Hồng 147,2 148,4 - - PNJ 146,4 148,4 - - ACB 148,4 - Bảo Tín Minh Châu 146,9 148,4 - - Phú Quý 146,4 148,4 - -

1. DOJI - Cập nhật: 2/11/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 146.400

- 148.400

- AVPL/SJC HCM 146.400

- 148.400

- AVPL/SJC ĐN 146.400

- 148.400

- Nguyên liệu 9999 - HN 141.800

- 143.800

- Nguyên liệu 999 - HN 141.600

- 143.600

2. PNJ - Cập nhật: 2/11/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 146.400

- 148.400

- Hà Nội - PNJ 146.400

- 148.400

- Đà Nẵng - PNJ 146.400

- 148.400

- Miền Tây - PNJ 146.400

- 148.400

- Tây Nguyên - PNJ 146.400

- 148.400

- Đông Nam Bộ - PNJ 146.400

- 148.400

3. AJC - Cập nhật: 2/11/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 14,640

- 14,840

- Miếng SJC Nghệ An 14,640

- 14,840

- Miếng SJC Thái Bình 14,640

- 14,840

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,540

- 14,840

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,540

- 14,840

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,540

- 14,840

- NL 99.99 14,010

- - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,010

- - Trang sức 99.9 14,000

- 14,830

- Trang sức 99.99 14,010

- 14,840

4. SJC - Cập nhật: 2/11/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.400

- 148.400

- Vàng SJC 5 chỉ 146.400

- 148.420

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146.400

- 148.430

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143.600

- 146.200

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143.600

- 146.200

- Nữ trang 99,99% 142.100

- 145.100

- Nữ trang 99% 139.163

- 143.663

- Nữ trang 68% 91.327

- 98.827

- Nữ trang 41,7% 53.162

- 60.662

Biểu đồ giá vàng SJC 3 tháng qua từ ngày 2/8/2025 đến ngày 2/11/2025

Biểu đồ được tính đến lúc 17h00 ngày 2/11/2025 (triệu đồng/lượng):

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 2/11/2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Tính đến 17h00 ngày 2/11/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.001,1 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận giảm 22,5 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.345 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,44 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (146,1-148,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,46 triệu.

Bất chấp áp lực chốt lời gia tăng, giá vàng thế giới vẫn giữ được sự cân bằng quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce, khi giới đầu tư thận trọng chờ đợi thêm tín hiệu mới từ chính sách tiền tệ của Mỹ.

Giữa tuần qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định hạ lãi suất thêm 25 điểm cơ bản – bước đi nằm trong dự báo của phần lớn giới phân tích. Tuy nhiên, phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell lại khiến thị trường chao đảo, khi ông khẳng định chưa có gì đảm bảo Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất trong kỳ họp tháng 12 tới.

Trước thời điểm công bố, giới đầu tư gần như “chắc mẩm” 90% khả năng Fed sẽ tiếp tục chu kỳ cắt giảm. Thế nhưng, chỉ sau vài câu nói mang sắc thái “diều hâu” của ông Powell, kỳ vọng ấy nhanh chóng rơi xuống còn 63%. Chính điều này đã khiến giá vàng chững lại, dao động quanh 3.900 USD/ounce – vùng thấp nhất trong tuần.

Bên cạnh đó, việc căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tạm thời hạ nhiệt cũng khiến nhu cầu nắm giữ vàng như tài sản trú ẩn giảm sút.

Dù đã có thời điểm vàng bật tăng trở lại mốc 4.000 USD/ounce, giới phân tích cho rằng kim loại quý vẫn thiếu động lực rõ ràng để bứt phá qua các vùng kháng cự then chốt.

Kết thúc tuần giao dịch, giá vàng giao ngay đứng ở mức 4.003 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai tháng 12 nhích nhẹ lên 4.013 USD/ounce — khép lại một tuần đầy biến động nhưng vẫn chưa tạo được đột phá đáng kể.

Dự báo giá vàng tháng 11: Cơ hội lập đỉnh mới đang đến gần?

Thị trường vàng bước vào tháng 11 với tâm thế thận trọng, khi các yếu tố trái chiều đang kéo giá kim loại quý này theo nhiều hướng khác nhau. Ông Aaron Hill, Trưởng bộ phận phân tích của FP Markets, nhận định giai đoạn sắp tới sẽ chứng kiến sự “giằng co quyết liệt” giữa bên mua và bên bán, trước khi thị trường tìm được điểm cân bằng mới.

Hiện giá vàng vẫn neo quanh mốc 4.000 USD/ounce, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu có thể tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất trong tháng 12. Cùng lúc, thỏa thuận tạm ngừng áp thuế giữa Mỹ và Trung Quốc đang làm suy yếu vai trò trú ẩn của vàng – vốn là yếu tố từng đẩy giá kim loại quý này lên cao.

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng triển vọng dài hạn vẫn tích cực. Hoạt động mua ròng của ngân hàng trung ương các nước cùng nhu cầu phòng vệ rủi ro danh mục đầu tư sẽ tiếp tục là “bệ đỡ” cho giá vàng. Những nhịp điều chỉnh xuống dưới 3.950 USD/ounce được xem là cơ hội hấp dẫn để tích lũy.

Ông Philip Streible, Giám đốc chiến lược thị trường của Blue Line Futures, nhận định vàng vẫn còn dư địa tăng trong ngắn hạn, nhưng để bứt phá thật sự, giá cần chinh phục thành công ngưỡng 4.175 USD/ounce – mức kháng cự quan trọng mở đường cho một chu kỳ tăng mới.

Các dữ liệu kinh tế công bố trong tuần tới có thể cho thấy thị trường lao động Mỹ đang chững lại, và đó chính là “đòn bẩy” khiến Fed phải duy trì xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ. Nếu kịch bản này xảy ra, vàng hoàn toàn có cơ hội lấy lại phong độ sau giai đoạn điều chỉnh vừa qua.

Ở góc nhìn khác, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, cho rằng dù áp lực bán có thể khiến giá đi ngang trong ngắn hạn, xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn rất vững chắc. Ông nhấn mạnh: “Đợt tích lũy kéo dài bốn tháng qua có thể là bước đệm cho một pha bứt phá mới trước khi năm 2025 khép lại.”

Theo ông Hansen, ngay cả Chủ tịch Powell cũng đang thể hiện sự thận trọng rõ rệt khi nền kinh tế Mỹ vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung chỉ giải quyết phần ngọn, chưa chạm đến gốc rễ xung đột. Vì vậy, sự kiên nhẫn sẽ là chiến lược khôn ngoan cho các nhà đầu tư trong giai đoạn này.

Tín hiệu tích cực là vàng vẫn đóng cửa tuần trên mốc 4.000 USD/ounce, củng cố niềm tin rằng “ngưỡng đỉnh mới” hoàn toàn có thể xuất hiện trong tháng 11 — nếu những biến số kinh tế sắp tới diễn ra đúng như dự đoán.