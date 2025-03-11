Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 3/11/2025: Giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, giá vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 3/11/2025 lúc 04h00, vàng thế giới vững ở mốc 4.001,1 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 146,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 3/11/2025 mới nhất

Tính đến thời điểm 04h00 ngày 3/11/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng ghi nhận giá mua vào ở mức 146,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI công bố giá vàng SJC mua vào và bán ra lần lượt ở mức 146,4 triệu đồng/lượng và 148,4 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC chiều mua vào 147,2 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng giữ giá vàng mua vào ở 146,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

Tại ACB, giá vàng SJC bán ra vẫn được niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu, có giá mua vào 146,9 triệu đồng/lượng và bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC chiều mua vào vẫn ở mức 146,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra giữ nguyên 148,4 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, tính đến 4h cùng ngày, sản phẩm Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI được giao dịch ở mức 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 150,9 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua; biên độ chênh lệch vẫn giữ ở 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn cũng đi lên, đạt 146,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 149,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán, tăng 300 nghìn đồng so với đầu giờ sáng, với mức chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Phú Quý ghi nhận diễn biến tương tự, khi vàng nhẫn được niêm yết ở 145,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 148,4 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 600 nghìn đồng/lượng so với phiên trước đó, chênh lệch mua – bán giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng sáng nay 3/11/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay Ngày 3/11/2025

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,4 148,4 - - Tập đoàn DOJI 146,4 148,4 - - Mi Hồng 147,2 148,4 - - PNJ 146,4 148,4 - - ACB 148,4 - Bảo Tín Minh Châu 146,9 148,4 - - Phú Quý 146,4 148,4 - -

1. DOJI - Cập nhật: 3/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 146.400

- 148.400

- AVPL/SJC HCM 146.400

- 148.400

- AVPL/SJC ĐN 146.400

- 148.400

- Nguyên liệu 9999 - HN 141.800

- 143.800

- Nguyên liệu 999 - HN 141.600

- 143.600

-

2. PNJ - Cập nhật: 3/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 146.400

- 148.400

- Hà Nội - PNJ 146.400

- 148.400

- Đà Nẵng - PNJ 146.400

- 148.400

- Miền Tây - PNJ 146.400

- 148.400

- Tây Nguyên - PNJ 146.400

- 148.400

- Đông Nam Bộ - PNJ 146.400

- 148.400

-

3. AJC - Cập nhật: 3/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 14,640

- 14,840

- Miếng SJC Nghệ An 14,640

- 14,840

- Miếng SJC Thái Bình 14,640

- 14,840

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,540

- 14,840

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,540

- 14,840

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,540

- 14,840

- NL 99.99 14,010

- - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,010

- - Trang sức 99.9 14,000

- 14,830

- Trang sức 99.99 14,010

- 14,840

-

4. SJC - Cập nhật: 3/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.400

- 148.400

- Vàng SJC 5 chỉ 146.400

- 148.420

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146.400

- 148.430

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143.600

- 146.200

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143.600

- 146.200

- Nữ trang 99,99% 142.100

- 145.100

- Nữ trang 99% 139.163

- 143.663

- Nữ trang 68% 91.327

- 98.827

- Nữ trang 41,7% 53.162

- 60.662

-

Biểu đồ giá vàng SJC 3 tháng qua từ ngày 3/8/2025 đến ngày 3/11/2025

Biểu đồ được tính đến lúc 04h00 ngày 3/11/2025 (triệu đồng/lượng):

Cập nhật giá vàng thế giới hôm nay 3/11/2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Tính đến 04h00 ngày 3/11/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.001,1 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận giảm 22,5 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.345 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,44 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (146,1-148,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,46 triệu.

Khảo sát mới nhất về thị trường vàng của Kitco News, với sự tham gia của 14 nhà phân tích, đã chỉ ra một bức tranh khá cân bằng và ít biến động. Trong bối cảnh giá kim loại quý này có xu hướng dao động ổn định, các chuyên gia dường như không vội đưa ra phán đoán mạnh mẽ, thay vào đó là một cái nhìn thận trọng và trung lập.

Trong số 14 chuyên gia tham gia khảo sát tuần này, 3 người (21%) dự đoán giá vàng sẽ tăng lên, 3 người khác (21%) lại cho rằng giá sẽ giảm, trong khi phần lớn còn lại, chiếm 57%, đều tin rằng vàng sẽ tiếp tục duy trì biên độ giao dịch hẹp, không có xu hướng rõ ràng.

Chuyên gia Philip Streible, chiến lược gia trưởng tại Blue Line Futures, nhận định rằng thị trường vàng vẫn có tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn, tuy nhiên, điều này chỉ có thể xảy ra nếu vàng vượt qua mức 4.175 USD/ounce. Theo Streible, một tín hiệu yếu từ thị trường lao động trong tuần tới có thể tạo ra điều kiện thuận lợi cho vàng, khi mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thể tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ, dù Chủ tịch Jerome Powell đang duy trì thái độ thận trọng. Điều này sẽ tạo ra lực đỡ cho giá vàng.

Bên cạnh đó, Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa của Saxo Bank, cũng không cho rằng áp lực bán hiện tại sẽ tác động nhiều đến triển vọng dài hạn của vàng. Dù vậy, ông dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tích lũy trong biên độ hẹp trong thời gian tới. Ông nhấn mạnh rằng giai đoạn tích lũy trước đây đã kéo dài suốt 4 tháng, và nếu giá vàng lập kỷ lục mới trước cuối năm, đó sẽ là một điều bất ngờ lớn.

Theo Hansen, những yếu tố như tình hình khó đoán định hiện tại của nền kinh tế Mỹ và thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc vẫn chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi, khiến các nhà đầu tư cần phải giữ vững sự kiên nhẫn. "Chính sách của Powell đang rất thận trọng, và giai đoạn này có thể sẽ kéo dài", ông nhận định.

Cuối cùng, tỉ phú Ray Dalio, nhà sáng lập Bridgewater Associates, tiếp tục khẳng định quan điểm rằng vàng không chỉ là một công cụ đầu cơ, mà thực sự là "đồng tiền nền tảng", một loại tài sản có khả năng bảo toàn giá trị qua các thời kỳ lịch sử. Theo ông, các nhà đầu tư nên xem xét việc dành từ 5% đến 15% danh mục đầu tư của mình cho vàng, và thậm chí tỷ lệ này có thể cao hơn trong các giai đoạn chiến tranh hoặc khi tiền pháp định mất giá.

"Không thể phủ nhận rằng vàng là tiền, và nó là loại tiền ít có nguy cơ mất giá hoặc bị tịch thu nhất trong tất cả các loại tài sản", Dalio viết trong một bài đăng vào thứ Năm tuần này.

Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần này

Mặc dù Chính phủ Mỹ vẫn đang trong tình trạng đóng cửa sau một tháng, tuần tới vẫn sẽ chứng kiến hàng loạt báo cáo kinh tế đáng chú ý được công bố.

Vào thứ Hai (ngày 3/11), Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) sẽ công bố chỉ số PMI ngành sản xuất, tiếp đó là chỉ số PMI dịch vụ vào thứ Tư, cùng với dữ liệu việc làm khu vực tư nhân do công ty ADP cung cấp.

Sáng thứ Năm (ngày 6/11), Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sẽ đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ, và tuần làm việc sẽ khép lại với khảo sát sơ bộ về niềm tin người tiêu dùng của Đại học Michigan, công bố vào thứ Sáu.