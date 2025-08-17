Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 17/8: Giá tiêu trong nước giữ vững đỉnh 143.000 đồng/kg sau đợt giảm nhẹ Giá tiêu trong nước ổn định ở mức 141.000-143.000 đồng/kg, trong khi thị trường thế giới biến động trái chiều, giá tiêu đen và trắng tăng nhẹ ở Malaysia.

Giá tiêu hôm nay ngày 17/8/2025 trên thế giới

Thị trường hồ tiêu toàn cầu ghi nhận nhiều biến động trái chiều, với một số khu vực tăng giá trong khi các thị trường khác giữ ổn định hoặc giảm nhẹ.

Indonesia:

Hồ tiêu đen: Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu đen của Indonesia giảm nhẹ 0,33% (25 USD/tấn), xuống còn 7.208 USD/tấn.

Hồ tiêu trắng: Giá tiêu trắng Muntok giảm 33 USD/tấn, còn 10.076 USD/tấn.

Malaysia:

Hồ tiêu đen: Giá tiêu đen ASTA của Malaysia tăng mạnh 1,62% (150 USD/tấn), đạt 9.400 USD/tấn.

Hồ tiêu trắng: Tương tự, giá tiêu trắng Malaysia ASTA tăng 1,6% (200 USD/tấn), lên mức 12.700 USD/tấn.

Brazil và Việt Nam:

Brazil: Giá tiêu đen ASTA 570 duy trì ổn định ở mức 5.850 USD/tấn, là mức thấp nhất trên thị trường.

Việt Nam: Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định. Tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l có giá 6.240 - 6.370 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng duy trì ở mức 8.950 USD/tấn, thấp nhất trên thị trường.

Tổng diện tích trồng tiêu của Brazil đạt trên 40.000 ha, tăng nhẹ so với năm 2024. Sản lượng thu hoạch năm 2025 ước đạt 85.000 - 90.000 tấn, tăng đáng kể so với mức 75.000 tấn của năm trước.

Brazil có hai vụ thu hoạch chính: vụ lớn từ tháng 11 đến tháng 2 (chiếm 70%) và vụ phụ vào tháng 7-8 (chiếm 30%). Điều này giúp nguồn cung hồ tiêu từ Brazil luôn dồi dào quanh năm.

Mặc dù sản lượng tăng, ngành hồ tiêu Brazil vẫn đối mặt với một số rủi ro như bệnh nấm Fusarium và Buen trên cây. Phương pháp chế biến truyền thống cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Giá tiêu hôm nay ngày 17/8/2025 ở trong nước

Sáng nay 17/8, giá hồ tiêu tại các khu vực sản xuất trọng điểm ở Việt Nam đồng loạt đi ngang sau đợt tăng mạnh, riêng giá cà phê tại Bình Phước giảm nhẹ, đạt mức 140.000 – 143.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông giữ nguyên ở mức 143.000 đồng/kg sau khi tăng đã tăng vào ngày hôm qua. Đây là hai tỉnh có mức giá thu mua cao nhất cả nước, cùng với Lâm Đồng.

Các địa phương khác như Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu (nay sáp nhập thành Thành phố Hồ Chí Minh) không thay đổi, giữ mức 140.000 đồng/kg, và thu mua ở mức thấp nhất là 140.000 đồng/kg.

Riêng ở Bình Phước, giá giảm nhẹ 1.000 đồng/kg xuống mức 140.000 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), Trung Quốc đang là thị trường nhập khẩu lớn thứ ba của Việt Nam. Khối lượng xuất khẩu sang thị trường này tính đến hết tháng 7 đã tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước.

Dự kiến trong 6 tháng cuối năm, Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng nhập khẩu, nhưng khó có thể lặp lại mức độ mua ồ ạt như năm 2023. Một phần lý do là sự cạnh tranh về giá từ Indonesia. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam cần có chiến lược giá linh hoạt và giao hàng phù hợp với nhu cầu biến động của thị trường.

Sự gia tăng sản lượng tại Brazil, cùng với khả năng cạnh tranh về giá, có thể tạo áp lực lên giá hồ tiêu thế giới, bao gồm cả giá tiêu Việt Nam. Tuy nhiên, với vị thế là nhà cung cấp hàng đầu, hồ tiêu Việt Nam vẫn có thể duy trì được giá trị nhờ vào uy tín và chất lượng.

Để giữ vững vị thế trên thị trường, các doanh nghiệp và nông dân Việt Nam cần tiếp tục đầu tư vào chất lượng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và theo dõi sát sao những biến động từ các đối thủ cạnh tranh như Brazil và Indonesia.