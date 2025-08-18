Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 18/8: Miền Nam lùi lại, miền Bắc và Trung án binh bất động Giá heo hơi hôm nay 18/8 dao động 56.000-63.000 đồng/kg. Miền Nam giảm 1.000 đồng/kg, Cà Mau giữ đỉnh 63.000 đồng/kg, miền Bắc và Trung ổn định.

Giá heo hơi hôm nay (18/8), miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên duy trì trạng thái "án binh bất động", trong khi tâm điểm lại dồn về miền Nam, nơi từng nắm giữ mức giá cao nhất cả nước. Một cú giảm nhẹ đã diễn ra, liệu đây có phải dấu hiệu mở đầu cho một "cơn lốc" giảm giá?

Sự bình yên bất thường của thị trường miền Bắc

Tại miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục giữ nguyên mức ổn định, không có bất kỳ biến động nào. Mức giá thấp nhất khu vực là 58.000 đồng/kg, được ghi nhận tại nhiều tỉnh vùng núi như Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La.

Ở phân khúc cao hơn, giá 59.000 đồng/kg duy trì tại Ninh Bình, Tuyên Quang, Cao Bằng và Thái Nguyên. Các "thủ phủ" chăn nuôi trọng điểm như Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên vẫn vững vàng ở mức đỉnh 60.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Tuyên Quang 59.000 - Cao Bằng 59.000 - Thái Nguyên 59.000 - Lạng Sơn 58.000 - Quảng Ninh 58.000 - Bắc Ninh 60.000 - Hà Nội 60.000 - Hải Phòng 60.000 - Ninh Bình 59.000 - Lào Cai 58.000 - Lai Châu 58.000 - Điện Biên 58.000 - Phú Thọ 60.000 - Sơn La 58.000 - Hưng Yên 60.000 -

Miền Trung - Tây Nguyên bất động, giá thấp nhất toàn quốc

Thị trường miền Trung - Tây Nguyên không ghi nhận bất kỳ thay đổi nào. Mức giá cao nhất khu vực 62.000 đồng/kg thuộc về Lâm Đồng. Tuy nhiên, một số tỉnh lại ghi nhận mức giá thấp nhất cả nước.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Huế và Gia Lai đồng loạt giữ mức 56.000 đồng/kg. Đà Nẵng, Đắk Lắk và Khánh Hòa duy trì giá lần lượt là 57.000 đồng/kg, 59.000 đồng/kg và 60.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Thanh Hoá 56.000 - Nghệ An 56.000 - Hà Tĩnh 56.000 - Quảng Trị 56.000 - Huế 56.000 - Đà Nẵng 57.000 - Quảng Ngãi 56.000 - Gia Lai 56.000 - Đắk Lắk 59.000 - Khánh Hòa 60.000 - Lâm Đồng 62.000 -

Cú sốc bất ngờ từ điểm nóng miền Nam

Trái ngược với sự ổn định của hai miền còn lại, thị trường heo hơi miền Nam đã có sự thay đổi. Mức giá tại Đồng Tháp bất ngờ giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá xuống còn 62.000 đồng/kg.

Mức giá này cũng là giá chung tại nhiều tỉnh, thành phố lớn khác như Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, TP HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ. Mặc dù có xu hướng giảm, Cà Mau vẫn "độc chiếm" vị trí dẫn đầu toàn quốc với mức giá cao nhất 63.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Giá tại các địa phương Đồng Nai 62.000 - Tây Ninh 62.000 - Đồng Tháp 62.000 ▼1.000 An Giang 62.000 - Cà Mau 63.000 - TP HCM 62.000 - Vĩnh Long 62.000 - Cần Thơ 62.000 -

Tình hình dịch tả heo Châu Phi diễn biến phức tạp và thiệt hại lớn

Dịch tả heo Châu Phi (ASF) đang lan rộng với tốc độ đáng báo động trên khắp cả nước, gây ra nhiều lo ngại cho ngành chăn nuôi. Theo dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường tính đến tháng 8/2025, đã có hơn 970 ổ dịch xuất hiện tại 710 xã, phường thuộc 30 tỉnh, thành phố. Mặc dù công tác phòng chống được đẩy mạnh, nhiều địa phương vẫn chưa thể kiểm soát được tình hình, đặc biệt là các khu vực trọng điểm như Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Hà Nội và Hà Tĩnh.

Những thiệt hại về kinh tế do dịch gây ra là vô cùng nghiêm trọng. Chỉ tính riêng các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội và Hà Tĩnh đã tiêu hủy hàng chục nghìn con heo. Lũy kế từ đầu năm, tổng số heo bị tiêu hủy trên cả nước đã vượt mốc 100.000 con.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự bùng phát và lây lan nhanh chóng của dịch là do tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh còn thấp, cùng với việc một bộ phận người chăn nuôi chưa tuân thủ các biện pháp an toàn sinh học. Tình trạng vận chuyển và giết mổ heo trái phép vẫn diễn ra phổ biến. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa nắng thất thường cũng tạo môi trường thuận lợi cho mầm bệnh phát triển và lây lan.

Dịch tả heo Châu Phi là một bệnh truyền nhiễm có tỷ lệ tử vong cao ở heo và hiện tại vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Mặc dù không lây sang người, dịch bệnh vẫn gây tổn thất nặng nề cho ngành chăn nuôi và sinh kế của bà con nông dân.

Do đó, các cơ quan thú y khuyến cáo người chăn nuôi cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp an toàn sinh học như vệ sinh và khử trùng chuồng trại định kỳ, kiểm soát nguồn thức ăn, nước uống. Đồng thời, cần chủ động khai báo ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện heo có dấu hiệu bệnh để xử lý kịp thời, tránh dịch bùng phát trên diện rộng.