Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 18/8/2025: GIá vàng trong nước và thế giới ngập trong sắc xanh, quay lại đỉnh kỷ lục Giá vàng hôm nay 18/8/2025 tăng mạnh, vàng SJC và DOJI chạm đỉnh kỷ lục 124,7 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới ổn định ở 3334,1 USD/ounce.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 18/8/2025 mới nhất

Giá vàng hôm nay 18/8/2025 ghi nhận một xu hướng tăng giá đồng bộ trên thị trường. Sau những ngày đi ngang, giá vàng miếng SJC và các thương hiệu lớn đã bật tăng.

Giá vàng SJC, DOJI tăng về đỉnh kỷ lục cũ

Cụ thể, vàng SJC niêm yết giá vàng ở mức 123,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,7 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI cũng không nằm ngoài xu hướng tăng giá chung của thị trường. Tại DOJI, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 123,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,7 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng cho cả hai chiều mua và bán.

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt tăng nhẹ

Tương tự, Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh giá vàng lên mức 123,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,7 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 200 nghìn đồng/lượng.

Giá bán ra lại tăng 200 nghìn đồng/lượng, lên mức 124,7 triệu đồng/lượng. Mi Hồng lại gây chú ý với giá mua vào cao hơn hẳn, đạt 124,0 triệu đồng/lượng, tăng 200 nghìn đồng, nhưng giá bán ra lại ngang bằng với các thương hiệu khác, ở mức 124,7 triệu đồng/lượng.

Khác biệt hoàn toàn với các thương hiệu khác, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giữ nguyên giá mua vào ở mức 122,7 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá bán ra của thương hiệu này lại tăng 200 nghìn đồng/lượng, lên mức 124,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 18/8/2025 không ghi nhận thay đổi mới so với hôm qua

Vào 09h30 ngày 18/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 116,5 triệu đồng/lượng (mua) và 119,5 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 18/8/2025 tăng nhẹ tại Phú Quý

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 116,8 triệu đồng/lượng (mua) và 119,8 triệu đồng/lượng (bán), đi ngang ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,5 triệu đồng/lượng (mua) và 119,5 triệu đồng/lượng (bán), tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 18/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 18/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,7

▲200K 124,7

▲200K Tập đoàn DOJI 123,7

▲200K 124,7

▲200K Mi Hồng 124,0

▲200K 124,7

▲200K PNJ 123,7

▲200K 124,7

▲200K Vietinbank Gold 124,7

▲200K Bảo Tín Minh Châu 123,7

▲200K 124,7

▲200K Phú Quý 122,7

- 124,7

▲200K

1. DOJI - Cập nhật: 18/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 123.700

▲200K 124.700

▲200K AVPL/SJC HCM 123.700

▲200K 124.700

▲200K AVPL/SJC ĐN 123.700

▲200K 124.700

▲200K Nguyên liệu 9999 - HN 109.600

▲300K 110.600

▲300K Nguyên liệu 999 - HN 109.500

▲300K 110.500

▲300K

2. PNJ - Cập nhật: 18/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 123.700

▲200K 124.700

▲200K Hà Nội - PNJ 123.700

▲200K 124.700

▲200K Đà Nẵng - PNJ 123.700

▲200K 124.700

▲200K Miền Tây - PNJ 123.700

▲200K 124.700

▲200K Tây Nguyên - PNJ 123.700

▲200K 124.700

▲200K Đông Nam Bộ - PNJ 123.700

▲200K 124.700

▲200K

3. AJC - Cập nhật: 18/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,440

▲20K 11,890

▲20K Trang sức 99.9 11,430

▲20K 11,880

▲20K NL 99.99 10,840

▲20K Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,840

▲20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,650

▲20K 11,950

▲20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,650

▲20K 11,950

▲20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,650

▲20K 11,950

▲20K Miếng SJC Thái Bình 12,350 12,450 Miếng SJC Nghệ An 12,350 12,450 Miếng SJC Hà Nội 12,350 12,450

4. SJC - Cập nhật: 18/08/2025 09:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123.700

▲200K 124.700

▲200K Vàng SJC 5 chỉ 123.700

▲200K 124.720

▲200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123.700

▲200K 124.730

▲200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116.800

▲200K 119.300

▲200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116.800

▲200K 119.400

▲200K Nữ trang 99,99% 116.600

▲200K 118.400

▲200K Nữ trang 99% 112.727

▲198K 117.227

▲198K Nữ trang 68% 73.470

▲136K 80.670

▲136K Nữ trang 41,7% 42.327

▲83K 49.527

▲83K

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 18/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 09h30 ngày 18/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3344,5 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 10,5 USD so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,97 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (123,7-124,7 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,73 triệu.

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 18/8/2025 mới nhất

Sau một tuần đầy biến động, giá vàng thế giới được dự báo sẽ tiếp tục có những dao động mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định sức mua có thể sớm phục hồi, một phần nhờ những rủi ro địa chính trị vẫn còn hiện hữu.

Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Vladimir Putin ở Alaska đã kết thúc mà không đạt được một thỏa thuận ngừng bắn nào tại Ukraine, làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang. Điều này có thể khiến các nhà đầu tư tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn.

Mối quan hệ giữa vàng và dầu mỏ cũng là một yếu tố đáng chú ý. Giá dầu WTI đã giảm 1,8% trong phiên cuối tuần, xuống mức 62,8 USD/thùng. Tuy nhiên, với khả năng Nga tăng xuất khẩu dầu khí nếu các lệnh trừng phạt được nới lỏng, giá dầu có thể tăng trở lại trong tuần tới, từ đó hỗ trợ cho đà đi lên của vàng.

Thị trường đang dõi theo sát sao cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Mặc dù khả năng Fed cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 17/9 vẫn cao (93,1%), nhưng con số này đã giảm đáng kể so với mức gần 100% trước khi dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) được công bố. Điều này cho thấy Fed có thể sẽ thận trọng hơn trước nguy cơ lạm phát quay trở lại, đặc biệt khi PPI tăng 3,7%.

Trong bối cảnh đó, nếu Fed tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao, vàng có thể chưa thể bứt phá mạnh. Tuy nhiên, vai trò trú ẩn của vàng sẽ càng được củng cố nếu nền kinh tế Mỹ có dấu hiệu chững lại.

Dòng vốn đầu tư hiện đang dịch chuyển linh hoạt giữa các tài sản. Chứng khoán Mỹ và nhiều thị trường khác, bao gồm cả Việt Nam, vẫn đang hấp dẫn các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm tăng cũng khiến kênh đầu tư này cạnh tranh hơn với vàng.

Dù vậy, vàng vẫn được đánh giá cao hơn so với các tài sản có tính biến động cao như bạc hay tiền điện tử (Bitcoin). Xét về dài hạn, nhiều chuyên gia vẫn tin tưởng vào triển vọng của vàng, với các mục tiêu giá 3.400 USD/ounce và 3.500 USD/ounce trong năm 2026.

Nhìn chung, giá vàng có khả năng sẽ củng cố trong khoảng 3.300-3.350 USD/ounce trong ngắn hạn, và có thể bật tăng mạnh mẽ hơn nếu tình hình địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp.

Tin tức, xu hướng giá vàng hôm nay 18/8/2025

Giá vàng đang gặp khó khăn trong việc xác định xu hướng, nhưng một số nhà phân tích vẫn giữ thái độ tích cực về tương lai của kim loại quý này trong tuần tới, đặc biệt khi hội nghị Jackson Hole sắp diễn ra.

Ông Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa kỳ cựu tại RJO Futures, cho biết đợt tăng giá đột ngột của vàng sau thông tin về thuế quan của Thụy Sĩ đã không duy trì được lâu. Ông nhận định, dữ liệu lạm phát đã khiến lãi suất tăng nhẹ sau đó, làm dấy lên tâm lý "né tránh rủi ro" trên thị trường.

Mặc dù từng có dự báo giá vàng sẽ giảm xuống dưới 3.000 USD, ông Pavilonis hiện tại lại nhìn thấy khả năng tăng giá. Ông giải thích, nếu Cục Dự trữ Liên bang (Fed) bắt đầu cắt giảm lãi suất và lạm phát có dấu hiệu tăng trở lại, điều đó sẽ tạo ra lực đẩy mạnh mẽ cho giá vàng.

Tuy nhiên, ông Pavilonis cũng đưa ra một cảnh báo về rủi ro địa chính trị. Một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga, Ukraine và Mỹ có thể tạo áp lực giảm giá cho vàng. Dù vậy, ông vẫn tin rằng kịch bản giá vàng sẽ tiếp tục đi ngang là khả dĩ nhất.

Về phân tích kỹ thuật, ông Pavilonis bày tỏ lo ngại về "đợt tăng giả" gần đây. Giá vàng đã dao động trong một biên độ hẹp suốt bốn tháng qua. Mặc dù đường trung bình động 50 ngày đang tăng, động lực tăng trưởng dường như đang chững lại. Ông cũng nhấn mạnh nếu giá vàng không thể vượt qua mức đỉnh mới vào tháng 10 hoặc tháng 11, nó có thể sẽ quay lại mức hỗ trợ của đường trung bình động 200 ngày, thậm chí có thể giảm về ngưỡng 2.964 USD.

Trong khi đó, ông James Stanley, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Forex, lại có một cái nhìn tích cực hơn. Ông tin rằng giá vàng có khả năng sẽ tăng lên. Ông nhận định: "Vàng đang nằm ở ngưỡng hỗ trợ quan trọng, và điều đáng chú ý hơn cả là hội nghị Jackson Hole sẽ diễn ra vào tuần tới."

Ông Stanley dự đoán rằng các ngân hàng trung ương sẽ không đưa ra những bình luận quá cứng rắn. Ông nói: "Tôi tin họ sẽ trì hoãn các quyết định và thiên về chính sách nới lỏng bất cứ khi nào có thể, và tuần này cũng không phải ngoại lệ."