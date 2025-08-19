Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 19/8: 3 miền đỏ lửa, miền Bắc giảm mạnh Giá heo hơi hôm nay 19/8 giảm mạnh cả ba miền, thấp nhất 55.000 đồng/kg tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Gia Lai; cao nhất 63.000 đồng/kg ở miền Nam.

Hàng loạt địa phương trên cả nước chứng kiến giá heo hơi giảm mạnh, trong khi miền Nam vẫn giữ mức cao nhất. Cú giảm sốc này khiến người chăn nuôi lo lắng, báo hiệu một đợt biến động lớn trên thị trường thịt lợn.

Miền Bắc "trượt dốc" không phanh

Thị trường heo hơi tại miền Bắc chứng kiến một cú "trượt dốc" mạnh mẽ. Cụ thể:

Hưng Yên giảm sốc 2.000 đồng, xuống chỉ còn 58.000 đồng/kg.

Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ đồng loạt giảm 1.000 đồng, còn 59.000 đồng/kg.

Ninh Bình, Thái Nguyên, Cao Bằng cũng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng, xuống 58.000 đồng/kg.

Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La cùng giảm 1.000 đồng, xuống mức thấp nhất khu vực là 57.000 đồng/kg.

Riêng Tuyên Quang là điểm sáng hiếm hoi, vẫn duy trì mức giá ổn định 59.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi tại miền Bắc hiện dao động trong khoảng 57.000 – 59.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Tuyên Quang 59.000 - Hưng Yên 58.000 ▼2.000 Cao Bằng 58.000 ▼1.000 Thái Nguyên 58.000 ▼1.000 Ninh Bình 58.000 ▼1.000 Bắc Ninh 59.000 ▼1.000 Hà Nội 59.000 ▼1.000 Hải Phòng 59.000 ▼1.000 Phú Thọ 59.000 ▼1.000 Lạng Sơn 57.000 ▼1.000 Quảng Ninh 57.000 ▼1.000 Lào Cai 57.000 ▼1.000 Lai Châu 57.000 ▼1.000 Điện Biên 57.000 ▼1.000 Sơn La 57.000 ▼1.000

Miền Trung - Tây Nguyên: Bất ngờ xuống đáy

Không kém cạnh miền Bắc, thị trường miền Trung – Tây Nguyên ghi nhận nhiều điểm giảm giá sâu, khiến nhiều người bất ngờ.

Hà Tĩnh, Quảng Trị, Gia Lai cùng giảm 1.000 đồng, xuống mức 55.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Đà Nẵng giảm 1.000 đồng còn 56.000 đồng/kg.

Khánh Hòa và Lâm Đồng lần lượt giảm 1.000 đồng, xuống 59.000 đồng/kg và 61.000 đồng/kg.

Một số tỉnh giữ được mức giá ổn định như Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Quảng Ngãi (56.000 đồng/kg) và Đắk Lắk (59.000 đồng/kg). Hiện tại, giá heo hơi tại miền Trung – Tây Nguyên dao động từ 55.000 – 61.000 đồng/kg.

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Thanh Hoá 56.000 - Nghệ An 56.000 - Huế 56.000 - Đắk Lắk 59.000 - Quảng Ngãi 56.000 - Hà Tĩnh 55.000 ▼1.000 Quảng Trị 55.000 ▼1.000 Đà Nẵng 56.000 ▼1.000 Gia Lai 55.000 ▼1.000 Khánh Hoà 59.000 ▼1.000 Lâm Đồng 61.000 ▼1.000

Miền Nam "vững vàng" giữa cơn bão giá

Giá heo hơi tại miền Nam chỉ giảm nhẹ ở một vài nơi, vẫn giữ được vị thế dẫn đầu.

An Giang và TP. Hồ Chí Minh cùng giảm 1.000 đồng xuống 62.000 đồng/kg.

Cà Mau và Cần Thơ giảm 1.000 đồng, còn 63.000 đồng/kg.

Các tỉnh còn lại như Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long vẫn duy trì mức giá ổn định ở 63.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại miền Nam được ghi nhận trong khoảng 62.000 – 63.000 đồng/kg.

Mức giá thấp nhất toàn quốc hiện nay thuộc về Hà Tĩnh, Quảng Trị và Gia Lai (55.000 đồng/kg), trong khi mức cao nhất vẫn là 63.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh miền Nam. Cơn bão giảm giá này liệu có kéo dài và gây ảnh hưởng đến thị trường cuối năm?

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Đồng Nai 63.000 - Tây Ninh 63.000 - Đồng Tháp 63.000 - Vĩnh Long 63.000 - An Giang 62.000 ▼1.000 TP HCM 62.000 ▼1.000 Cà Mau 63.000 ▼1.000 Cần Thơ 63.000 ▼1.000

Trang trại 50.000 con heo 'bất khả xâm phạm' giữa tâm dịch tả lợn châu Phi

Giữa lúc dịch tả lợn châu Phi (ASF) hoành hành, một trang trại tại Bà Rịa - Vũng Tàu gây bất ngờ lớn khi duy trì đàn heo gần 50.000 con hoàn toàn an toàn. Bí quyết đằng sau "pháo đài" kiên cố này là gì?

Thị trường 'rung chuyển', một trang trại vẫn 'vững vàng'

Tình hình dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp. Tính đến đầu tháng 8/2025, hơn 970 ổ dịch đã xuất hiện trên 710 xã, phường trên cả nước, gây thiệt hại nghiêm trọng. Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, đã ghi nhận 4 ổ dịch ASF.

Bất chấp "cơn bão" dịch bệnh, Công ty TNHH Trang Linh tại xã Xuyên Mộc vẫn giữ vững đàn heo gần 50.000 con, không ghi nhận bất kỳ ca bệnh nào. Thành công này được giải thích bởi mô hình chăn nuôi khép kín, áp dụng an toàn sinh học ở mức độ cao.

Bí mật của "pháo đài" chống dịch

Theo ông Phạm Trường Giang, Giám đốc Công ty Trang Linh, với một căn bệnh nguy hiểm chưa có thuốc điều trị như ASF, phương châm quan trọng nhất là phòng ngừa. Toàn bộ trang trại được thiết kế như một "pháo đài", tách biệt hoàn toàn với môi trường bên ngoài.

Tự chủ hoàn toàn: Mọi yếu tố từ nguồn giống, thức ăn, nước uống đến xử lý chất thải đều được kiểm soát nghiêm ngặt và tự chủ trong hệ thống khép kín.

Không nhập ngoại: Với đàn nái sinh sản khoảng 3.600 con, công ty tự cung cấp toàn bộ con giống cho hệ thống nuôi thương phẩm. Nguy cơ mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài được loại bỏ, giúp đàn heo luôn khỏe mạnh và an toàn.

Mô hình độc đáo này của Trang Linh là một minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của việc kiểm soát an toàn sinh học, mang lại hy vọng cho ngành chăn nuôi Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát.