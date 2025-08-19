Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 19/8: Cung không đủ cầu, Việt Nam tăng nhập khẩu Giá tiêu trong nước ổn định 140.000-143.000 đồng/kg, nhưng cung không đủ cầu, Việt Nam tăng nhập khẩu 58,5% từ Brazil, Campuchia, Indonesia.

Giá tiêu hôm nay ngày 19/8/2025 trên thế giới

Thị trường hồ tiêu toàn cầu không có biến động, với các khu vực sản xuất lớn như Indonesia, Brazil, Malaysia và Việt Nam duy trì ổn định.

Indonesia:

Hồ tiêu đen: Giá hồ tiêu đen của Indonesia giữ mức 7.208 USD/tấn.

Hồ tiêu trắng: Giá tiêu trắng Muntok ở mức 10.076 USD/tấn.

Malaysia:

Hồ tiêu đen: Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ổn định ở mức 9.400 USD/tấn.

Hồ tiêu trắng: Tương tự, giá tiêu trắng Malaysia ASTA không đổi, ở mức 12.700 USD/tấn.

Brazil và Việt Nam:

Brazil: Giá tiêu đen ASTA 570 duy trì ổn định ở mức 5.850 USD/tấn.

Việt Nam: Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định. Tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l có giá lần lượt là 6.240 USD/tấn và 6.370 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng duy trì ở mức 8.950 USD/tấn.

Các chuyên gia nhận định, tình trạng nhập khẩu chỉ giảm khi sản lượng trong nước được cải thiện. Tuy nhiên, khả năng nông dân quay lại trồng hồ tiêu trong ngắn hạn là thấp, vì lợi nhuận từ cây tiêu vẫn không thể so sánh với cà phê và sầu riêng. Dự kiến, phải đến 3-4 năm nữa, khi giá cà phê và sầu riêng giảm mạnh, nông dân mới có thể quay lại đầu tư vào cây hồ tiêu. Sau đó, cần thêm 3-4 năm để diện tích và sản lượng tăng trở lại, từ đó giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu và ổn định nguồn cung trong nước.

Giá tiêu hôm nay ngày 19/8/2025 ở trong nước

Sáng nay, giá hồ tiêu tại các khu vực sản xuất trọng điểm ở Việt Nam không có nhiều biến động, đồng loạt đi ngang, dao động quanh mức 140.000 - 143.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông vẫn giữ nguyên ở mức 143.000 đồng/kg.

Các địa phương khác như Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng không thay đổi, duy trì ở mức 141.000 đồng/kg. Bình Phước giữ mức 140.000 đồng/kg.

Sản lượng tiêu của Việt Nam, từng đạt đỉnh 290.000 tấn vào năm 2019, đã liên tục giảm do nông dân không trồng mới và chuyển sang các loại cây có lợi nhuận cao hơn như sầu riêng và cà phê. Điều này khiến lượng hàng tồn kho và sản lượng thu hoạch trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu 31.472 tấn hạt tiêu, tăng mạnh 58,5% so với cùng kỳ năm 2024. Brazil, Campuchia và Indonesia là những nhà cung cấp chính. Việc nhập khẩu ồ ạt này nhằm kìm hãm đà tăng giá trong nước và đảm bảo nguồn cung cho xuất khẩu. Tuy nhiên, việc giá tiêu nhập khẩu cao cũng khiến doanh nghiệp phải chi ra một khoản lớn hơn.