Tài chính - Thị trường Giá vàng hôm nay 2/11/2025: Giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, giá vàng nhẫn, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 2/11/2025 lúc 04h00, vàng thế giới chốt ở mức 4.001,1 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 146,1 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 2/11/2025 mới nhất

Tính đến thời điểm 04h00 ngày 2/11/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng ghi nhận giá mua vào ở mức 146,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra 148,4 triệu đồng/lượng. So với cuối tuần trước (mua 147,4 triệu – bán 148,9 triệu), người mua vàng SJC tuần trước hiện đang lỗ 1,0 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI công bố giá vàng SJC mua vào và bán ra lần lượt ở mức 146,4 triệu đồng/lượng và 148,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, người mua vàng DOJI cách đây một tuần hiện cũng lỗ khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC chiều mua vào 147 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, nhà đầu tư tại hệ thống này lỗ gần 900 nghìn đồng/lượng.

PNJ cũng giữ giá vàng mua vào ở 146,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra 148,4 triệu đồng/lượng, người mua vàng PNJ đang lỗ khoảng 900 nghìn đồng mỗi lượng.

Tại ACB, giá vàng SJC bán ra vẫn được niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu, có giá mua vào 146,9 triệu đồng/lượng và bán ra 148,4 triệu đồng/lượng. Thấp hơn cùng kỳ tuần trước đúng 1 triệu đồng/lượng – mức sụt giảm mạnh nhất trong nhóm.

Cuối cùng, Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC chiều mua vào vẫn ở mức 146,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra giữ nguyên 148,4 triệu đồng/lượng, người mua vàng Phú Quý hiện lỗ khoảng 500 nghìn đồng/lượng.

Cùng thời điểm vào lúc 04h00 ngày 2/11/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng (mua) và 150,9 triệu đồng/lượng (bán), niêm yết ở mức 145,3 triệu đồng/lượng (mua) và 148,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 146,2 triệu đồng/lượng (mua) và 149,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,4 triệu đồng/lượng (mua) và 148,4 triệu đồng/lượng (bán), tăng 600 nghìn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 2/11/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay Ngày 2/11/2025

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,4 148,4 - - Tập đoàn DOJI 146,4 148,4 - - Mi Hồng 147,0 148,4 - - PNJ 146,9 148,4 - - ACB 148,4 - Bảo Tín Minh Châu 146,9 148,4 - - Phú Quý 146,4 148,4 - -

1. DOJI - Cập nhật: 2/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 146.400

- 148.400

- AVPL/SJC HCM 146.400

- 148.400

- AVPL/SJC ĐN 146.400

- 148.400

- Nguyên liệu 9999 - HN 141.800

- 143.800

- Nguyên liệu 999 - HN 141.600

- 143.600

-

2. PNJ - Cập nhật: 2/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 146.400

- 148.400

- Hà Nội - PNJ 146.400

- 148.400

- Đà Nẵng - PNJ 146.400

- 148.400

- Miền Tây - PNJ 146.400

- 148.400

- Tây Nguyên - PNJ 146.400

- 148.400

- Đông Nam Bộ - PNJ 146.400

- 148.400

-

3. AJC - Cập nhật: 2/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 14,640

- 14,840

- Miếng SJC Nghệ An 14,640

- 14,840

- Miếng SJC Thái Bình 14,640

- 14,840

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,540

- 14,840

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,540

- 14,840

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,540

- 14,840

- NL 99.99 14,010

- - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,010

- - Trang sức 99.9 14,000

- 14,830

- Trang sức 99.99 14,010

- 14,840

-

4. SJC - Cập nhật: 2/11/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.400

- 148.400

- Vàng SJC 5 chỉ 146.400

- 148.420

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146.400

- 148.430

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143.600

- 146.200

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143.600

- 146.200

- Nữ trang 99,99% 142.100

- 145.100

- Nữ trang 99% 139.163

- 143.663

- Nữ trang 68% 91.327

- 98.827

- Nữ trang 41,7% 53.162

- 60.662

-

Biểu đồ giá vàng SJC 3 tháng qua từ ngày 2/8/2025 đến ngày 2/11/2025

Biểu đồ được tính đến lúc 04h00 ngày 2/11/2025 (triệu đồng/lượng):

Cập nhật giá vàng thế giới sáng nay 2/11/2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Tính đến 04h00 ngày 2/11/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.001,1 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận giảm 22,5 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.345 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,44 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (146,1-148,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,46 triệu.

Bà Louise Street, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhận định: “Việc giá vàng vươn lên mức 4.000 USD/ounce trong quý III là minh chứng rõ nét cho sức mạnh và độ bền vững của những yếu tố đã liên tục nâng đỡ thị trường vàng suốt thời gian qua.”

Theo bà Street, sự leo thang của căng thẳng địa chính trị, áp lực lạm phát dai dẳng cùng những bất ổn trong chính sách thương mại toàn cầu đang khiến giới đầu tư tăng cường nắm giữ tài sản trú ẩn an toàn. “Các nhà đầu tư đang tìm cách gia cố ‘lá chắn phòng thủ’ cho danh mục của mình trước những cơn sóng dữ trên thị trường,” bà nói thêm.

Trong báo cáo thị trường vàng vừa công bố, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cho biết giá vàng thế giới đã điều chỉnh giảm sau khi lập đỉnh 4.380 USD/ounce vào tuần trước. Tập đoàn nhận định áp lực chốt lời gia tăng là nguyên nhân chính khiến đà giảm mạnh hơn, trong khi việc hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị và triển vọng Mỹ - Trung đạt được thỏa thuận thương mại khung đã làm suy yếu nhu cầu trú ẩn.

Dù vậy, báo cáo cũng nhấn mạnh nhiều yếu tố vẫn đang nâng đỡ giá vàng. Chính sách tiền tệ nới lỏng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng với gánh nặng nợ công Mỹ – hiện đã vượt 38.000 tỷ USD, tương đương gần 150% GDP – đang làm dấy lên lo ngại về khả năng bùng phát khủng hoảng tài chính mới.

Bà Louise Street tiếp tục giữ quan điểm lạc quan: “Triển vọng của vàng vẫn vô cùng tích cực. Đồng USD yếu đi, kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất và nguy cơ lạm phát đình trệ đang là những yếu tố then chốt củng cố nhu cầu đầu tư vào vàng.”

Bà nhấn mạnh thêm: “Vàng đã không ngừng lập đỉnh trong năm nay, và dữ liệu cho thấy thị trường vẫn chưa hề bão hòa. Đây vẫn là kênh đầu tư chiến lược, ổn định và bền vững.”

Theo Reuters, giá vàng thế giới giảm 1% trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu do tâm lý thận trọng bao trùm thị trường trước những tín hiệu trái chiều về chính sách lãi suất của Fed. Dù vậy, kim loại quý này vẫn hướng tới tháng tăng giá thứ ba liên tiếp – minh chứng cho sức hút không giảm nhiệt.

Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, Beth Hammack, cho biết bà đã phản đối việc cắt giảm lãi suất trong tuần qua, đồng thời kêu gọi tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt để đưa lạm phát về đúng mục tiêu. Phát biểu này đã tạo áp lực tức thời lên giá vàng.

Nhà giao dịch độc lập Tai Wong nhận định: “Phát biểu của bà Hammack đã trở thành yếu tố kìm hãm tâm lý mua vào, nhất là khi bà là lãnh đạo Fed khu vực thứ ba công khai phản đối việc hạ lãi suất thêm trong bối cảnh lạm phát vẫn cao.”

Trước đó, Fed đã thực hiện một đợt cắt giảm lãi suất trong cuộc họp giữa tuần, song phát biểu thận trọng của Chủ tịch Jerome Powell khiến giới đầu tư giảm bớt kỳ vọng vào đà nới lỏng tiếp theo.

Trong báo cáo mới nhất, Morgan Stanley dự báo giá vàng vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, được hỗ trợ bởi chính sách tiền tệ linh hoạt, dòng vốn đổ vào các quỹ ETF, hoạt động mua ròng từ các ngân hàng trung ương, cùng những rủi ro kinh tế toàn cầu chưa hạ nhiệt. Ngân hàng này dự đoán giá vàng trung bình sẽ duy trì quanh mức 4.300 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026.

Dự báo giá vàng tháng 11: “Đỉnh mới” đã ở ngay trước mắt?

Bước sang tháng 11, thị trường vàng tiếp tục thu hút sự chú ý của giới đầu tư toàn cầu. Chỉ trong mười tháng đầu năm 2025, giá vàng đã tăng hơn 54%, liên tiếp xô đổ các kỷ lục lịch sử. Phía sau đà tăng phi mã ấy là sự kết hợp của nhiều yếu tố: căng thẳng địa chính trị chưa có hồi kết, xu hướng tích trữ vàng của các ngân hàng trung ương, cùng kỳ vọng chu kỳ giảm lãi suất đang cận kề.

Giới phân tích cho rằng, nếu các điểm nóng tại Trung Đông hay Đông Âu tiếp tục leo thang, dòng tiền “chạy trốn rủi ro” sẽ càng mạnh mẽ, đủ sức đưa giá vàng vươn tới mốc 4.100 USD/ounce ngay trong quý IV/2025. Tuy nhiên, kịch bản ngược lại cũng có thể xảy ra: khi kinh tế Mỹ phát tín hiệu phục hồi và lạm phát dần hạ nhiệt, kim loại quý này có thể bước vào một nhịp điều chỉnh ngắn để “lấy đà” cho chu kỳ mới.

Tại Việt Nam, thị trường vàng đang chứng kiến khoảng cách giá SJC và vàng thế giới nới rộng kỷ lục. Sự lệch pha giữa cung – cầu nội địa và xu hướng toàn cầu cho thấy tâm lý “giữ vàng” vẫn chiếm ưu thế. Các chuyên gia nhận định, chừng nào nhu cầu phòng thủ còn cao, giá vàng trong nước khó có khả năng hạ nhiệt rõ rệt trong ngắn hạn.

Dù còn những nhịp điều chỉnh nhất thời, triển vọng vàng giai đoạn 2025–2026 vẫn nghiêng về xu hướng tăng. Hàng loạt “ông lớn” phố Wall như Morgan Stanley, Goldman Sachs hay JP Morgan đều cùng chung nhận định: vàng sẽ tiếp tục giữ vị thế “nơi trú ẩn an toàn”, nhất là khi đồng USD bước vào chu kỳ suy yếu và mặt bằng lãi suất toàn cầu đang dần hạ xuống.

Có thể nói, tháng 11 này, thị trường vàng không chỉ phản chiếu tâm lý bất an của thế giới, mà còn mở ra câu hỏi lớn: liệu đỉnh giá mới có sớm hình thành, hay đây chỉ là khoảng lặng trước cơn sóng tiếp theo?