Tài chính - Thị trường Giá vàng tối nay 1/11/2025: Giá vàng thế giới, giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, vàng nhẫn Giá vàng tối nay 1/11/2025 lúc 20h30, vàng thế giới giảm về mức 4.001,1USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 148,4 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 146,1 triệu đồng/lượng.

Tính đến 20h30 tối ngày 1/11/2025, giá vàng miếng SJC giữ vững ở ngưỡng an toàn tại nhiều thương hiệu vàng uy tín trên thị trường.

Cập nhật giá vàng thế giới tối nay 1/11/2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Tính đến 20h30 ngày 1/11/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 4.001,1 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận giảm 22,5 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.345 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,44 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (146,1-148,4 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 17,46 triệu.

Morgan Stanley vừa công bố nhận định đầy lạc quan về triển vọng kim loại quý: giá vàng có thể vươn tới 4.500 USD/ounce vào giữa năm 2026, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các quỹ ETF và ngân hàng trung ương, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất định.

Theo ghi chú của ngân hàng này, đà tăng gần đây đã đẩy vàng vào vùng “quá mua” theo chỉ báo RSI. Tuy nhiên, đợt điều chỉnh ngắn vừa qua được xem là tích cực, giúp “làm sạch” vị thế đầu tư và đưa thị trường về trạng thái cân bằng hơn.

Morgan Stanley kỳ vọng làn sóng mua vàng qua các quỹ ETF sẽ tiếp tục khi lãi suất toàn cầu có xu hướng giảm. Song song đó, các ngân hàng trung ương vẫn duy trì tốc độ gom vàng ổn định, dù có thể chậm hơn so với năm trước, trong khi nhu cầu trang sức dần ổn định.

Dù vậy, ngân hàng này cũng cảnh báo rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu: biến động giá có thể khiến nhà đầu tư chuyển hướng sang các loại tài sản khác, hoặc một số ngân hàng trung ương có thể giảm dự trữ vàng nếu điều kiện kinh tế thay đổi.

Từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 54%, liên tiếp lập đỉnh mới trong năm 2025. Động lực chính đến từ những bất ổn địa chính trị, kỳ vọng hạ lãi suất, và lượng mua vào mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương cũng như dòng vốn ETF.

Dưới đây là bức tranh dự báo giá vàng cho giai đoạn 2025–2026 của các tổ chức tài chính lớn:

Tổ chức Dự báo 2025 (USD/oz) Dự báo 2026 (USD/oz) Mục tiêu cụ thể Cập nhật Morgan Stanley 3.398 4.400 4.500 vào giữa 2026 31/10/2025 Citi Research 3.400 3.250 Hạ mục tiêu ngắn hạn xuống 3.800 28/10/2025 JP Morgan 3.468 4.753 Trung bình 5.055 USD/oz vào quý IV/2026 23/10/2025 HSBC 3.455 4.600 4.600 USD/oz vào cuối 2025 17/10/2025 ANZ 3.494 4.445 4.400 cuối năm, 4.600 vào tháng 6/2026 16/10/2025 Bank of America 3.352 4.438 Nâng dự báo 2026 lên 5.000 USD 13/10/2025 Société Générale 3.455 4.716 5.000 USD vào cuối 2026 13/10/2025 Standard Chartered 3.402 4.488 - 13/10/2025 Goldman Sachs 3.400 4.525 4.900 USD vào tháng 12/2026 07/10/2025 Commerzbank 4.000 - 4.200 USD cuối 2025 07/10/2025 Deutsche Bank 3.291 4.000 4.300 USD quý IV/2026 17/09/2025 UBS 3.320 3.825 Hưởng lợi từ lãi suất thực giảm, có thể chuyển sang âm 09/2025

Tổng quan, các tổ chức tài chính lớn nhất thế giới gần như cùng chung quan điểm: vàng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong giai đoạn 2025–2026. Trong khi Morgan Stanley giữ lập trường thận trọng về rủi ro điều chỉnh, hầu hết nhà phân tích đều nhìn thấy một chu kỳ tăng giá mới của kim loại quý này – được nuôi dưỡng bởi kỳ vọng cắt giảm lãi suất, sự bất ổn địa chính trị và xu hướng tích trữ vàng toàn cầu.

Cập nhật giá vàng tối nay ngày 1/11/2025 mới nhất

Tính đến thời điểm 20h30 ngày 1/11/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng ghi nhận giá mua vào ở mức 146,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI công bố giá vàng SJC mua vào và bán ra lần lượt ở mức 146,4 triệu đồng/lượng và 148,4 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC chiều mua vào 147 triệu đồng/lượng và giá vàng SJC bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng giữ giá vàng mua vào ở 146,9 triệu đồng/lượng và giá bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

Tại ACB, giá vàng SJC bán ra vẫn được niêm yết ở mức 148,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu, có giá mua vào 146,9 triệu đồng/lượng và bán ra 148,4 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC chiều mua vào vẫn ở mức 146,4 triệu đồng/lượng và giá bán ra giữ nguyên 148,4 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm vào lúc 20h30 ngày 1/11/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng (mua) và 150,9 triệu đồng/lượng (bán), niêm yết ở mức 145,3 triệu đồng/lượng (mua) và 148,3 triệu đồng/lượng (bán), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 146,2 triệu đồng/lượng (mua) và 149,2 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,4 triệu đồng/lượng (mua) và 148,4 triệu đồng/lượng (bán), tăng 600 nghìn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng tối nay 1/11/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay Ngày 1/11/2025

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 146,4 148,4 - - Tập đoàn DOJI 146,4 148,4 - - Mi Hồng 147,0 148,4 - - PNJ 146,9 148,4 - - ACB 148,4 - Bảo Tín Minh Châu 146,9 148,4 - - Phú Quý 146,4 148,4 - -

1. DOJI - Cập nhật: 1/11/2025 20:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 146.400

- 148.400

- AVPL/SJC HCM 146.400

- 148.400

- AVPL/SJC ĐN 146.400

- 148.400

- Nguyên liệu 9999 - HN 141.800

- 143.800

- Nguyên liệu 999 - HN 141.600

- 143.600

-

2. PNJ - Cập nhật: 1/11/2025 20:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 146.400

- 148.400

- Hà Nội - PNJ 146.400

- 148.400

- Đà Nẵng - PNJ 146.400

- 148.400

- Miền Tây - PNJ 146.400

- 148.400

- Tây Nguyên - PNJ 146.400

- 148.400

- Đông Nam Bộ - PNJ 146.400

- 148.400

-

3. AJC - Cập nhật: 1/11/2025 20:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 14,640

- 14,840

- Miếng SJC Nghệ An 14,640

- 14,840

- Miếng SJC Thái Bình 14,640

- 14,840

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,540

- 14,840

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,540

- 14,840

- N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,540

- 14,840

- NL 99.99 14,010

- - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,010

- - Trang sức 99.9 14,000

- 14,830

- Trang sức 99.99 14,010

- 14,840

-

4. SJC - Cập nhật: 1/11/2025 20:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 146.400

- 148.400

- Vàng SJC 5 chỉ 146.400

- 148.420

- Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 146.400

- 148.430

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143.600

- 146.200

- Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143.600

- 146.200

- Nữ trang 99,99% 142.100

- 145.100

- Nữ trang 99% 139.163

- 143.663

- Nữ trang 68% 91.327

- 98.827

- Nữ trang 41,7% 53.162

- 60.662

-

Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần này

Với việc Chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa, tuần tới sẽ có rất ít dữ liệu kinh tế được công bố. Thay vào đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục trở thành tâm điểm, trong đó quyết định lãi suất của FED là sự kiện được thị trường quan tâm nhất.

Thứ Ba (ngày 28/10/2025): Niềm tin tiêu dùng Mỹ.

Thứ Tư (ngày 29/10/2025): Quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Canada, số liệu Nhà chờ bán Mỹ, quyết định chính sách FED, quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Thứ Năm (ngày 30/10/2025): Quyết định chính sách của ECB.

Dự báo giá vàng: Liệu đỉnh mới có sớm hình thành trong tháng 11?

Bước sang tháng 11, dự báo giá vàng đang trở thành chủ đề được giới đầu tư đặc biệt quan tâm. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng hôm nay đã tăng hơn 54%, liên tục thiết lập các mốc cao nhất lịch sử. Động lực chính đến từ bất ổn địa chính trị, xu hướng tích trữ vàng toàn cầu, và kỳ vọng giảm lãi suất từ các ngân hàng trung ương lớn.

Theo phân tích của giới tài chính, nếu căng thẳng ở Trung Đông hay Đông Âu tiếp tục leo thang, dòng tiền đầu tư có thể tiếp tục đổ mạnh vào vàng, đẩy giá tiến sát mốc 4.100 USD/ounce ngay trong quý IV/2025. Ngược lại, nếu kinh tế Mỹ có dấu hiệu phục hồi nhanh và lạm phát được kiểm soát, vàng có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn.

Một điểm đáng lưu ý là sự chênh lệch giữa giá vàng SJC và vàng thế giới đang ở mức cao nhất từ đầu năm, phản ánh cung - cầu trong nước không đồng pha với xu hướng toàn cầu. Nhiều chuyên gia nhận định, khi tâm lý đầu tư “an toàn” vẫn chiếm ưu thế, giá vàng trong nước khó có thể giảm mạnh trong ngắn hạn.

Nhìn chung, dự báo giá vàng giai đoạn 2025-2026 vẫn nghiêng về xu hướng tăng. Các tổ chức tài chính lớn như Morgan Stanley, Goldman Sachs hay JP Morgan đều chung nhận định rằng kim loại quý này sẽ tiếp tục là kênh trú ẩn hấp dẫn, khi đồng USD bước vào chu kỳ suy yếu và lãi suất toàn cầu hạ nhiệt.