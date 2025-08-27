Giá heo hơi hôm nay 27/8: 3 miền giảm mạnh 2.000 đồng/kg, xuống đáy mới 52.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 27/8 giảm mạnh cả 3 miền, có nơi mất 2.000 đồng/kg, chạm đáy mới 52.000 đồng/kg, gây lo ngại cho người chăn nuôi.
Giá heo hơi trên cả nước đồng loạt giảm mạnh, với miền Bắc mất 1.000 đồng/kg ở nhiều nơi, miền Trung - Tây Nguyên có tỉnh giảm sâu tới 2.000 đồng/kg, trong khi miền Nam chật vật giữ mức giá cao nhất.
Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc
Tại miền Bắc, thị trường heo hơi đang trải qua một ngày ảm đạm. Giá thu mua dao động từ 53.000 đến 55.000 đồng/kg, với nhiều địa phương chứng kiến mức giảm 1.000 đồng/kg.
Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh đồng loạt mất giá, hiện chỉ còn 54.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La rơi xuống mức thấp nhất khu vực, chạm ngưỡng 53.000 đồng/kg. Ngược lại, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên vẫn giữ được mức cao nhất, giao dịch ở 55.000 đồng/kg dù cũng không tránh khỏi xu hướng giảm.
Một số tỉnh như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Ninh Bình và Phú Thọ tạm thời đứng vững ở mức 55.000 đồng/kg. Lào Cai và Hưng Yên cũng giữ giá ổn định, lần lượt ở 54.000 và 55.000 đồng/kg, nhưng không khí thị trường vẫn đầy căng thẳng.
|Địa phương
|Giá (đ/kg)
|Biến động (đ/kg)
|Tuyên Quang
|55.000
|-
|Cao Bằng
|54.000
|▼1.000
|Thái Nguyên
|55.000
|-
|Lạng Sơn
|54.000
|▼1.000
|Quảng Ninh
|54.000
|▼1.000
|Bắc Ninh
|55.000
|▼1.000
|Hà Nội
|55.000
|▼1.000
|Hải Phòng
|55.000
|▼1.000
|Ninh Bình
|55.000
|-
|Lào Cai
|54.000
|-
|Lai Châu
|53.000
|▼1.000
|Điện Biên
|53.000
|▼1.000
|Phú Thọ
|55.000
|-
|Sơn La
|53.000
|▼1.000
|Hưng Yên
|55.000
|▼1.000
Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên
Tình hình ở miền Trung - Tây Nguyên còn khắc nghiệt hơn, với giá heo hơi sụt giảm nghiêm trọng, dao động từ 51.000 đến 57.000 đồng/kg.
Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng chịu cú sốc giá mạnh nhất, giảm tới 2.000 đồng/kg. Hiện Quảng Trị chỉ còn 51.000 đồng/kg, Quảng Ngãi 52.000 đồng/kg, Đắk Lắk 53.000 đồng/kg, Khánh Hòa 55.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng giữ mức cao nhất khu vực với 57.000 đồng/kg.
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng cũng không thoát khỏi xu hướng này, với mức giảm 1.000 đồng/kg. Giá tại Thanh Hóa, Huế và Nghệ An đồng loạt ở 53.000 đồng/kg, còn Hà Tĩnh và Đà Nẵng thấp hơn, chỉ 52.000 đồng/kg. Riêng Gia Lai là điểm sáng hiếm hoi, duy trì ổn định ở mức 54.000 đồng/kg.
|Địa phương
|Giá (đ/kg)
|Biến động (đ/kg)
|Thanh Hóa
|53.000
|▼1.000
|Nghệ An
|53.000
|▼1.000
|Hà Tĩnh
|52.000
|▼1.000
|Quảng Trị
|51.000
|▼2.000
|Huế
|53.000
|▼1.000
|Đà Nẵng
|52.000
|▼1.000
|Quảng Ngãi
|52.000
|▼2.000
|Gia Lai
|54.000
|-
|Đắk Lắk
|53.000
|▼2.000
|Khánh Hòa
|55.000
|▼2.000
|Lâm Đồng
|57.000
|▼2.000
Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Nam
Miền Nam tiếp tục đối mặt với áp lực giảm giá, với mức thu mua dao động từ 58.000 đến 60.000 đồng/kg.
Đồng Nai và TP HCM là hai địa phương chịu thiệt hại nặng, giá heo hơi giảm 2.000 đồng/kg, hiện chỉ còn 58.000 đồng/kg. Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ và Cà Mau cũng không nằm ngoài vòng xoáy, giảm 1.000 đồng/kg. Trong đó, Đồng Tháp và Cần Thơ giao dịch ở 59.000 đồng/kg, An Giang và Vĩnh Long cùng mức 58.000 đồng/kg, còn Cà Mau dẫn đầu khu vực với 60.000 đồng/kg.
Tây Ninh là tỉnh duy nhất giữ được phong độ, không biến động và ổn định ở mức 59.000 đồng/kg, nhưng liệu có đủ sức chống lại xu hướng chung?
|Địa phương
|Giá (đ/kg)
|Biến động (đ/kg)
|Đồng Nai
|58.000
|▼2.000
|Tây Ninh
|59.000
|-
|Đồng Tháp
|59.000
|▼1.000
|An Giang
|58.000
|▼1.000
|Cà Mau
|60.000
|▼1.000
|TP HCM
|58.000
|▼2.000
|Vĩnh Long
|58.000
|▼1.000
|Cần Thơ
|59.000
|▼1.000
Chăn nuôi Tuyên Quang vững vàng trước "Bão" dịch tả lợn châu phi
Tuyên Quang – Mặc dù dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi, một số cơ sở vẫn cho thấy khả năng chống chịu đáng kinh ngạc, trở thành những điểm sáng về an toàn dịch bệnh. Đây là đánh giá từ ông Trịnh Văn Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang, trong một cuộc trao đổi độc quyền với báo Nông nghiệp và Môi trường.
Theo số liệu cập nhật đến ngày 19/8, hơn 74.200 con lợn đã bị tiêu hủy tại 114 xã trên toàn tỉnh, chiếm gần 5% tổng đàn. Tổng trọng lượng lợn mắc bệnh đã lên tới hơn 3.900 tấn. Mầm bệnh lây lan nhanh chóng, đặc biệt tại các xã có tổng đàn lớn, khiến nhiều hộ chăn nuôi lâm vào cảnh khó khăn. Diễn biến thời tiết phức tạp càng làm tăng nguy cơ dịch bùng phát trên diện rộng.
Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán, gây khó khăn cho việc kiểm soát dịch bệnh. Nhiều hộ dân chưa thực hiện đúng quy trình vệ sinh môi trường, xả thải trực tiếp ra ngoài mà không qua xử lý. Thậm chí, một số hộ thiếu ý thức đã vứt xác lợn chết ra môi trường, tạo điều kiện cho dịch bệnh lây lan mạnh mẽ. Việc vận chuyển và buôn bán lợn không được kiểm soát chặt chẽ cũng làm tăng rủi ro dịch bệnh.
Trong khi đó, các trang trại và tập đoàn lớn như CJ Vina Agri, Dabaco, Mavin, C.P. Việt Nam đã áp dụng nghiêm ngặt các nguyên tắc an toàn sinh học. Nhờ vậy, những đơn vị này đã duy trì được hoạt động ổn định và chưa ghi nhận ca nhiễm bệnh nào. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của việc áp dụng khoa học kỹ thuật trong phòng chống dịch.
Tuy nhiên, việc kiểm soát giết mổ vẫn còn nhiều hạn chế, phần lớn là do hoạt động giết mổ nhỏ lẻ còn phổ biến. Cùng với sức đề kháng cao và khả năng tồn tại lâu dài của virus ASF trong môi trường, công tác phòng chống dịch bệnh đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.