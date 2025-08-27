Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 27/8/2025: Tín hiệu tích cực đến với thị trường Giá tiêu nội địa hôm nay 27/8 tăng nhẹ, dao động 146.000-148.000 đồng/kg. Gia Lai tăng 500 đồng/kg, tín hiệu tích cực lan rộng, dù giá xuất khẩu ổn định.

Giá tiêu hôm nay trên thế giới

Thị trường hồ tiêu toàn cầu ghi nhận sự biến động nhẹ.

Indonesia:

Hồ tiêu đen: Giá hồ tiêu đen của Indonesia tăng 2.44 USD lên mức 7.307 USD/tấn.

Hồ tiêu trắng: Giá tiêu trắng Muntok tăng 1.86 USD lên mức 10.155 USD/tấn.

Malaysia:

Hồ tiêu đen: Giá tiêu đen ASTA của Malaysia duy trì ở mức 9.600 USD/tấn.

Hồ tiêu trắng: Tương tự, giá tiêu trắng Malaysia ASTA ổn định ở mức 12.800 USD/tấn.

Brazil và Việt Nam:

Brazil: Giá tiêu đen ASTA 570 duy trì ổn định ở mức 6.000 USD/tấn.

Việt Nam: Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục ổn định. Tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l có giá lần lượt là 6.240 USD/tấn và 6.370 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng duy trì ở mức 8.950 USD/tấn.

Thị trường đang có sự biến động nhẹ, với các quốc gia sản xuất lớn như Indonesia ghi nhận mức tăng đáng kể cho cả tiêu đen và tiêu trắng. Điều này có thể cho thấy nhu cầu từ thị trường đang tăng lên.

Trong khi đó, giá tiêu của Malaysia, Brazil và Việt Nam vẫn duy trì sự ổn định. Đặc biệt, giá tiêu đen 500g/l và 550g/l của Việt Nam đang được giữ vững lần lượt ở mức 6.240 USD/tấn và 6.370 USD/tấn.

Do nguồn cung toàn cầu có dấu hiệu hạn chế và nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn vẫn ở mức cao. Các yếu tố này tạo nền tảng vững chắc cho việc giá tiêu tiếp tục đi lên, đặc biệt là trong bối cảnh các nước sản xuất lớn như Indonesia, Brazil đã có dấu hiệu tăng giá.

Với việc giá xuất khẩu duy trì ổn định và tâm lý găm hàng chờ giá cao hơn, giá tiêu trong nước của Việt Nam có thể sẽ tiếp tục duy trì đà tăng nhẹ trong thời gian tới.

Giá tiêu hôm nay ở trong nước

Sáng nay 27/8, giá hồ tiêu tại các khu vực sản xuất trọng điểm ở Việt Nam biến động nhẹ. Mức giá thu mua dao động trong khoảng 146.000 – 148.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông cùng đạt 148.000 đồng/kg, không đổi so với ngày hôm qua.

Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Phước cùng duy trì mức 146.000 đồng/kg. Cả hai địa phương đều không đổi.

Các địa phương khác như Gia Lai tăng 500 đồng/kg, đạt mức 146.000 đồng/kg.

Giá hồ tiêu nội địa Việt Nam đang có xu hướng biến động nhẹ và tăng dần. Cụ thể, các khu vực trọng điểm như Đắk Lắk, Đắk Nông, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Phước đang dao động trong khoảng 146.000 – 148.000 đồng/kg.

Giá tiêu tại một số nơi như Gia Lai đã tăng 500 đồng/kg, đạt mức 146.000 đồng/kg, cho thấy đà tăng đã bắt đầu lan rộng ra các khu vực khác.

Theo báo cáo của IPC, Việt Nam đã ghi nhận đà tăng giá tiêu nội địa trong 3 tuần gần đây, dù giá xuất khẩu vẫn ổn định. Điều này phản ánh sự chênh lệch giữa giá thu mua trong nước và giá xuất khẩu.