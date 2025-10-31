Tài chính - Thị trường Giá heo hơi hôm nay 31/10: Miền Bắc giảm đồng loạt, miền Nam và miền Trung bình ổn Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc ghi nhận giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg ở nhiều tỉnh. Trong khi đó, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam duy trì ổn định trong khoảng 50.000 - 54.000 đồng/kg.

Sáng ngày 31/10, khu vực miền Bắc ghi nhận mức điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg ở nhiều địa phương. Trong khi đó, giá lợn hơi tại miền Trung – Tây Nguyên và miền Nam duy trì trạng thái ổn định so với phiên giao dịch trước, với mức giá dao động phổ biến từ 50.000 đến 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Bắc điều chỉnh giảm nhẹ tại nhiều tỉnh

Thị trường lợn hơi khu vực miền Bắc sáng nay có sự điều chỉnh nhẹ, phản ánh sự biến động cung cầu cục bộ tại một số tỉnh thành. Mức giảm chung là 1.000 đồng/kg, được ghi nhận ở nhiều nơi.

Cụ thể, giá heo tại Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai và Điện Biên đã hạ nhiệt, hiện cùng được thu mua ở mức 52.000 đồng/kg. Các tỉnh Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên cũng áp dụng mức điều chỉnh tương tự, đưa giá giao dịch về 53.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, Bắc Ninh và Hà Nội vẫn giữ mức giá cao nhất khu vực là 54.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất là 52.000 đồng/kg được ghi nhận tại Lai Châu và Sơn La. Một số địa phương như Cao Bằng, Quảng Ninh và Phú Thọ giữ ổn định ở mức 53.000 đồng/kg.

Tóm lại, giá heo hơi miền Bắc hôm nay (31/10) dao động trong khoảng từ 52.000 – 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 31/10 tại miền Bắc (Được Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Giá heo hơi hôm nay 31/10 tại miền Trung – Tây Nguyên đi ngang sau đợt giảm nhẹ

Trái ngược với miền Bắc, thị trường heo hơi khu vực miền Trung và Tây Nguyên hôm nay không ghi nhận bất kỳ sự thay đổi nào về giá. Điều này thể hiện tính ổn định tương đối của nguồn cung và nhu cầu tiêu thụ tại khu vực.

Các địa phương dẫn đầu về giá là Thanh Hóa và Nghệ An, tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực là 53.000 đồng/kg. Tiếp theo là Hà Tĩnh, duy trì giá heo ở mức 52.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, một nhóm lớn các tỉnh thành như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk vẫn duy trì sự ổn định tại mức 50.000 đồng/kg. Riêng Khánh Hòa và Lâm Đồng neo ở mức 51.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi tại miền Trung – Tây Nguyên ngày 31/10 dao động trong khoảng 50.000 – 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 31/10 tại miền Trung - Tây Nguyên (Được Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Miền Nam không ghi nhận biến động mới

Thị trường heo hơi khu vực miền Nam sáng nay tiếp tục xu hướng đi ngang, củng cố tính ổn định của thị trường trong những phiên gần đây.

Giá heo tại Đồng Nai, Tây Ninh và An Giang tiếp tục được thu mua ở mức 52.000 đồng/kg. Các tỉnh Đồng Tháp, TP HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ duy trì mức giá 51.000 đồng/kg. Cà Mau vẫn là địa phương có mức giá thu mua cao nhất khu vực, đạt 53.000 đồng/kg.

Tóm lại, giá heo hơi miền Nam ngày 31/10 vẫn ổn định quanh mức 50.000 – 53.000 đồng/kg, không thay đổi so với phiên giao dịch trước đó.

Giá heo hơi hôm nay 31/10 tại miền Nam (Được Báo Đà Nẵng tổng hợp)

Người dân phẫn nộ vì trang trại chăn nuôi lợn gây ô nhiễm môi trường

Theo thông tin từ báo Nông nghiệp và Môi trường, cư dân thôn Lâm Chính thuộc xã Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức một cuộc biểu tình bằng cách dựng rạp để phản đối trang trại nuôi lợn gây ô nhiễm.

Cụ thể, người dân đã lắp đặt một chiếc rạp khung sắt có diện tích khoảng 20m2 ngay trên con đường dẫn vào trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao của Công ty CP đầu tư quốc tế ASEAN, nằm trên địa bàn thôn Hón Tỉnh, tiếp giáp với thôn Lâm Chính. Họ thực hiện hành động này nhằm gây sức ép lên chính quyền địa phương để giải quyết vấn đề ô nhiễm mùi hôi thối từ trang trại, ảnh hưởng đến đời sống của họ.

Vào sáng ngày 30/10, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, cùng với lãnh đạo UBND xã Thanh Quân và một số người dân thôn Lâm Chính đã tiến hành kiểm tra tình hình bảo vệ môi trường tại trang trại của Công ty CP đầu tư quốc tế ASEAN.

Anh Nguyễn Tiến Thành (37 tuổi), một người dân đại diện cho thôn Lâm Chính, đã tham gia đoàn kiểm tra và cho biết rằng trong quá trình vào thăm trang trại, họ phát hiện nhiều hố chôn xác lợn chết, phát ra mùi hôi khó chịu.

Ông Lê Tiến Đạt, Chủ tịch UBND xã Thanh Quân, xác nhận rằng việc người dân dựng rạp để phản đối trang trại chăn nuôi lợn gây ô nhiễm đã bắt đầu từ ngày 29/10. Ông cũng cho biết thêm rằng trên địa bàn xã hiện có đến 7 trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn, và tình trạng ô nhiễm môi trường đang diễn ra, khiến người dân ngày càng bất bình.

Trang trại chăn nuôi lợn chất lượng cao của Công ty CP đầu tư quốc tế ASEAN có diện tích lên tới 190.000 m2, với quy mô nuôi 30.000 con lợn mỗi năm, bao gồm 10.000 lợn sau cai sữa và 20.000 lợn thịt.