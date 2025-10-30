Tài chính - Thị trường Giá tiêu hôm nay 30/10: Thị trường "lặng như tờ", chờ tín hiệu mới Giá tiêu hôm nay 30/10 "lặng như tờ": Nội địa 145.000-148.000 đ/kg, quốc tế đứng yên phiên thứ 3. Indonesia tăng 17,3% tháng 8, chờ tín hiệu mới!

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ngày 30/10/2025

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Đắk Lắk 146.000 - Gia Lai 146.000 - Lâm Đồng 148.000 - TP. Hồ Chí Minh 145.000 - Đồng Nai 145.000 -

Tính đến thời điểm hiện tại, giá tiêu hôm nay dao động trong khoảng từ 145.000 - 148.000 đồng/kg. Giá tiêu tại tất cả các khu vực trong bảng đều không có biến động so với hôm trước.

Giá tiêu hôm nay tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai niêm yết 145.000 đồng/kg, là mức giá thấp nhất trên cả nước.

Giá tiêu tại Đắk Lắk và Gia Lai giao dịch ở mức 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay tại Lâm Đồng ghi nhận mức giá cao nhất, đạt 148.000 đồng/kg.

Sự đi ngang của thị trường nội địa phản ánh một giai đoạn củng cố giá, sau những biến động trước đó, cho thấy sự ổn định về nguồn cung và cầu trong ngắn hạn.

Giá tiêu hôm nay 30/10/2025 trên thị trường quốc tế

Giá hồ tiêu trên thị trường thế giới hôm nay chủ yếu giữ đà đi ngang và ổn định tại nhiều khu vực sản xuất lớn. Giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia hiện đạt 7.211 USD/tấn, duy trì ổn định. Giá hồ tiêu trắng Muntok ghi nhận ở mức 10.061 USD/tấn, không có biến động đáng kể.

Giá tiêu đen ASTA hiện ở mức 9.375 USD/tấn. Giá hồ tiêu trắng ASTA ở mức 12.400 USD/tấn. Cả hai loại tại Malaysia đều giữ nguyên mức giá, không đổi so với phiên giao dịch trước.

Tại thị trường Brazil, giá hồ tiêu đen ASTA 570 hiện ở mức 6.100 USD/tấn và tiếp tục giữ nguyên.

Giá tiêu Việt Nam ghi nhận ổn định, không thay đổi. Cụ thể, giá hồ tiêu đen loại 500 g/l hiện ở mức 6.400 USD/tấn và loại 550 g/l ở mức 6.600 USD/tấn. Giá hồ tiêu trắng ASTA của Việt Nam hiện ở mức 9.050 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay trên thế giới tiếp tục đứng yên, trở thành phiên đi ngang thứ 3 liên tiếp. Theo số liệu mới nhất từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), Indonesia đã xuất khẩu 2.264 tấn hồ tiêu trong tháng 8/2025; tăng 17,3% so với tháng 7.

Theo số liệu mới nhất từ Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), Indonesia đã xuất khẩu 2.264 tấn hồ tiêu trong tháng 8/2025, tăng 17,3% so với tháng 7. Sự tăng trưởng xuất khẩu này mang lại tín hiệu tích cực sau giai đoạn trầm lắng.

Tuy nhiên, tính chung 8 tháng đầu năm 2025, tổng lượng xuất khẩu của Indonesia vẫn đạt 24.722 tấn, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam tiếp tục là đối tác nhập khẩu lớn nhất, chiếm 21,9% tổng lượng xuất khẩu. Đáng chú ý, Pháp ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong nhóm thị trường tiêu thụ lớn, tăng 44,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Giới chuyên môn nhận định, sự phục hồi tại các thị trường châu Âu và nhu cầu ổn định từ các đối tác truyền thống là yếu tố hỗ trợ, giúp ngành hồ tiêu Indonesia kỳ vọng vào đà tăng trưởng trở lại trong những tháng cuối năm.