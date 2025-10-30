Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 30/10: Tăng kịch trần, giá trung bình vượt mốc 116.000 đồng/kg Giá cà phê hôm nay 30/10/2025 tăng mạnh 700-900 đồng/kg, đẩy giá trung bình vượt 116.000 đồng/kg. Dù tồn kho thấp kỷ lục và thời tiết bất lợi đe dọa nguồn cung.

Giá cà phê hôm nay tại thị trường trong nước ngày 30/10/2025

Địa phương Giá (đ/kg) Biến động (đ/kg) Đắk Lắk 116.400 ▲700 Lâm Đồng 115.500 - 116.700 ▲900 Gia Lai 116.200 ▲800

Giá cà phê Tây Nguyên hôm nay tăng mạnh, đưa giá trung bình toàn vùng lên khoảng 115.500 - 116.700 đồng/kg. Cụ thể:

Giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk tăng 700 đồng/kg lên mức 116.400 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay ở Gia Lai tăng 800 đồng/kg lên mức 116.200 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng có mức tăng 900 đồng/kg, đưa giá lên mức 115.500 - 116.700 đồng/kg.

Hai quốc gia sản xuất cà phê hàng đầu thế giới đang đối mặt với những diễn biến thời tiết trái ngược nhưng đều gây bất lợi:

Việt Nam (Robusta): Mưa lớn kéo dài ở Tây Nguyên đang làm gián đoạn quá trình thu hoạch. Thời tiết bất lợi khiến nhiều diện tích cà phê chín rụng sớm, làm tăng nguy cơ phát sinh nấm mốc, đe dọa nghiêm trọng đến chất lượng hạt cà phê. Các nhà phân tích lo ngại sản lượng thực tế vụ 2025-2026 có thể thấp hơn nhiều so với dự báo 31 triệu bao của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), dù Vicofa từng dự báo mức tăng 10% nếu thời tiết thuận lợi.

Brazil (Arabica): Tại bang Minas Gerais - vùng trồng trọng điểm, tuần qua chỉ ghi nhận lượng mưa trung bình 0,3 mm, chưa tới 1% mức trung bình nhiều năm. Tình trạng khô hạn sớm làm dấy lên lo ngại nghiêm trọng về triển vọng vụ mùa 2026-2027 và cả vụ hiện tại.

Những căng thẳng nguồn cung này càng được củng cố khi lượng tồn kho trên các sàn quốc tế đang sụt giảm mạnh: Arabica gần chạm đáy 1,5 năm và Robusta rơi xuống đáy hơn 3 tháng, một phần do tác động của chính sách thuế 50% mà Mỹ áp lên cà phê nhập khẩu từ Brazil.

Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu chịu áp lực, diện tích cà phê Việt Nam lại có xu hướng tăng. Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận, tính đến tháng 9 năm nay, diện tích cà phê đạt 764.400 ha, tăng 2,3% (16.600 ha) so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ trồng giống mới và tập trung chăm sóc, năng suất cũng được cải thiện, dự báo sản lượng niên vụ 2025-2026 của Việt Nam tăng thêm 120.000 tấn.

Đáng chú ý, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) vừa hoàn tất trồng 2.000 ha cà phê Arabica và sẽ trồng thêm 1.000 ha nữa trong năm nay. Công ty này dự kiến mở rộng 3.500 ha cà phê mỗi năm tiếp theo, hướng tới tổng diện tích 10.000 ha tại Việt Nam và Lào vào cuối năm 2027, với tỉ lệ tập trung vào giống Arabica (70%) và Robusta (30%). Kế hoạch này cho thấy tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp Việt Nam trong việc nâng cao vị thế trên thị trường cà phê toàn cầu.

Giá cà phê trực tuyến ngày 30/10/2025 trên thị trường thế giới

Ghi nhận từ dữ liệu giao dịch, chốt phiên gần nhất, giá cà phê robusta trên sàn ICE Futures Europe London cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ ở tất cả các kỳ hạn.

Kỳ hạn giao hàng tháng 11/2025 tăng mạnh 149 USD (+3.36%), giao dịch tại mức 4.585 USD/tấn.

Các kỳ hạn xa hơn tiếp tục tăng cao. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 1/2026 tăng 145 USD (+3.25%), giao dịch tại 4.610 USD/tấn.

Các kỳ hạn khác như 03/26, 05/26, và 07/26 cũng ghi nhận mức tăng đáng kể lần lượt là 136 USD, 128 USD, và 126 USD.

Giá cà phê arabica trên sàn ICE Futures US New York ghi nhận sự tăng trưởng trên tất cả các kỳ hạn.

Kỳ hạn giao hàng tháng 12/2025 tăng 2,80 Cent (+0,72%), giao dịch tại mức 390,70 Cent/lb.

Kỳ hạn giao tháng 3/2026 tăng 4,80 Cent (+1,31%), giao dịch tại 370,80 Cent/lb.

Các kỳ hạn còn lại như 05/26, 07/26, và 09/26 cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, lần lượt là 5,35 Cent, 5,55 Cent, và 5,45 Cent.

Sự ổn định của giá Robusta và đà tăng nhẹ của giá nội địa hôm nay cho thấy thị trường đang cố gắng tìm lại sự cân bằng. Tuy nhiên, áp lực giảm giá vẫn còn, đặc biệt đối với Arabica.

Nguyên nhân chính khiến giá cà phê (đặc biệt là Arabica) giảm trong những ngày qua là dự báo mưa tại Brazil. Mặc dù tuần trước rất khô hạn (chỉ đạt 1% lượng mưa trung bình), nhưng dự báo có mưa trong tuần này đã làm dịu bớt lo ngại về khô hạn, kéo giá đi xuống. Thêm vào đó, hy vọng Mỹ sẽ sớm gỡ bỏ thuế 50% lên hàng hóa Brazil (bao gồm cà phê) sau cuộc gặp giữa hai Tổng thống cũng là yếu tố lớn khiến các nhà đầu tư bán ra.

Đối với Robusta, áp lực còn đến từ dự báo của Vicofa rằng sản lượng cà phê Việt Nam niên vụ 2025/26 có thể cao hơn 10% nếu thời tiết thuận lợi.

Tuy nhiên, giá cà phê vẫn được hỗ trợ mạnh mẽ bởi lượng tồn kho trên các sàn quốc tế đang giảm xuống mức rất thấp (Arabica gần đáy 1,5 năm, Robusta đáy 3 tháng) do ảnh hưởng của thuế quan Mỹ-Brazil. Mối lo ngại về La Nina gây khô hạn kéo dài cho vụ mùa 2026/27 của Brazil cũng là yếu tố giữ giá không giảm quá sâu.

Dự báo thị trường có thể sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Đà tăng nhẹ hôm nay chưa đủ để khẳng định xu hướng phục hồi. Thị trường vẫn đang chờ đợi tin tức rõ ràng hơn về cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Brazil và diễn biến mưa thực tế tại Brazil.

Thị trường cà phê đang ở trong giai đoạn đầy biến động do sự giằng co giữa các yếu tố cơ bản. Lượng tồn kho thấp kỷ lục và mối lo ngại về La Nina gây khô hạn kéo dài cho Brazil là những lực đẩy hỗ trợ giá mạnh mẽ. Tuy nhiên, đà tăng nhẹ hiện tại chưa đủ để khẳng định xu hướng phục hồi bền vững.

Thị trường vẫn đang chờ đợi diễn biến mưa thực tế tại Brazil (dù có dự báo mưa có thể làm dịu bớt lo ngại) và tin tức rõ ràng hơn về cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Brazil, vốn có thể dẫn đến việc Mỹ gỡ bỏ thuế 50% lên hàng hóa Brazil. Trong ngắn hạn, giới chuyên gia dự báo giá cà phê có thể sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư trước các yếu tố vĩ mô và thời tiết không chắc chắn.