Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 30/10/2025: Giá vàng SJC, BTMC, PNJ, Mi Hồng, giá vàng nhẫn trong nước, vàng thế giới Giá vàng hôm nay 30/10/2025 lúc 17h00, vàng thế giới phục hồi về mức 3.997,8 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức 147,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC ở mức 146,1 triệu đồng/lượng.

Tính đến 17h chiều ngày 30/10/2025, giá vàng miếng SJC giữ nguyên đà giảm nhẹ tại nhiều thương hiệu vàng uy tín trên thị trường.

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 29/10/2025 mới nhất

Tính đến 17h00 ngày 30/10/2025, giá vàng miếng SJC hôm nay tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng tiếp tục điều chỉnh giảm 300 nghìn đồng, xuống còn 145,8 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra cũng giảm tương ứng, còn 147,8 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn DOJI cũng không nằm ngoài xu hướng chung khi giá vàng mua vào và bán ra đồng loạt giảm 300 nghìn đồng, giao dịch ở mức 145,8 triệu đồng/lượng mua vào và 147,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Mi Hồng nổi bật với mức giảm sâu hơn ở chiều mua vào, giảm 600 nghìn đồng, còn 146,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 300 nghìn đồng, duy trì ở mức 147,8 triệu đồng/lượng.

PNJ tiếp tục theo xu hướng giảm khi giá vàng mua vào và bán ra cùng giảm 300 nghìn đồng, lần lượt là 145,8 triệu đồng/lượng và 147,8 triệu đồng/lượng.

Tại ACB, ỉ niêm yết giá bán ra ở mức 147,8 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng so với phiên trước.

Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu ghi nhận mức giảm mạnh 600 nghìn đồng ở chiều mua vào, còn 146,5 triệu đồng/lượng, và giảm 300 nghìn đồng ở chiều bán ra, giữ ở mức 147,8 triệu đồng/lượng.

Cuối cùng, Phú Quý cũng không ngoại lệ khi giá mua vào giảm 300 nghìn đồng, xuống 145,3 triệu đồng/lượng, cùng với giá bán ra giảm 300 nghìn đồng, còn 147,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm vào lúc 17h00 ngày 30/10/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 144,7 triệu đồng/lượng (mua) và 147,7 triệu đồng/lượng (bán), tăng 100 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 145,9 triệu đồng/lượng (mua) và 148,9 triệu đồng/lượng (bán), tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 144,8 triệu đồng/lượng (mua) và 147,8 triệu đồng/lượng (bán), tăng 300 nghìn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng chiều nay 30/10/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay Ngày 30/10/2025

(Triệu đồng) Chênh lệch

(nghìn đồng/lượng) Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,8 147,8 ▼300 ▼300 Tập đoàn DOJI 145,8 147,8 ▼300 ▼300 Mi Hồng 146,5 147,8 ▼600 ▼300 PNJ 145,8 147,8 ▼300 ▼300 ACB 147,8 ▼300 Bảo Tín Minh Châu 146,5 147,8 ▼600 ▼300 Phú Quý 145,3 147,8 ▼300 ▼300

1. DOJI - Cập nhật: 30/10/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 145.800

▼300K 147.800

▼300K AVPL/SJC HCM 145.800

▼300K 147.800

▼300K AVPL/SJC ĐN 145.800

▼300K 147.800

▼300K Nguyên liệu 9999 - HN 140.700

▼300K 142.700

▼300K Nguyên liệu 999 - HN 141.500

▼300K 142.500

▼300K

2. PNJ - Cập nhật: 30/10/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 145.800

▼300K 147.800

▼300K Hà Nội - PNJ 145.800

▼300K 147.800

▼300K Đà Nẵng - PNJ 145.800

▼300K 147.800

▼300K Miền Tây - PNJ 145.800

▼300K 147.800

▼300K Tây Nguyên - PNJ 145.800

▼300K 147.800

▼300K Đông Nam Bộ - PNJ 145.800

▼300K 147.800

▼300K

3. AJC - Cập nhật: 30/10/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Miếng SJC Hà Nội 14,460

▼150K 14,660

▼150K Miếng SJC Nghệ An 14,460

▼150K 14,660

▼150K Miếng SJC Thái Bình 14,460

▼150K 14,660

▼150K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,360

▼150K 14,660

▼150K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,360

▼150K 14,660

▼150K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,360

▼150K 14,660

▼150K NL 99.99 13,760

▼210K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 13,760

▼210K - Trang sức 99.9 13,750

▼210K 14,650

▼150K Trang sức 99.99 13,760

▼210K 14,660

▼150K

4. SJC - Cập nhật: 30/10/2025 17:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145.800

▼300K 147.800

▼300K Vàng SJC 5 chỉ 145.800

▼300K 147.820

▼300K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145.800

▼300K 147.830

▼300K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143.600

▼200K 146.200

▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143.600

▼200K 146.200

▼200K Nữ trang 99,99% 142.100

▼200K 145.100

▼200K Nữ trang 99% 139.163

▼198K 143.663

▼198K Nữ trang 68% 91.327

▼136K 98.827

▼136K Nữ trang 41,7% 53.162

▼83K 60.662

▼83K

Biểu đồ giá vàng SJC 3 tháng qua từ ngày 30/7/2025 đến ngày 30/10/2025

Biểu đồ được tính đến lúc 17h00 ngày 30/10/2025 (triệu đồng/lượng):

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 30/10/2025 - Giá vàng thế giới trực tiếp

Tính đến 17h00 ngày 30/10/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay mức 3.997,8 USD/ounce. Giá vàng hôm nay ghi nhận tăng 68,7 USD/ounce so với ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.345 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 131,02 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (145,8-147,8 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 16,6 triệu.

Vào ngày thứ Năm, giá vàng đã ghi nhận mức tăng 2%, nhờ vào sự suy yếu của đồng đô la sau đợt cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và sự bất ổn của nhà đầu tư liên quan đến kết quả của thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tính đến 09:18 GMT, giá vàng giao ngay đã tăng 1,9%, đạt mức 4.004,75 USD mỗi ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai của Mỹ cho tháng 12 giảm nhẹ 0,4%, xuống còn 4.018,30 USD mỗi ounce.

Theo ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXTM, “Vàng có vẻ đang dần tăng giá khi các nhà đầu tư vẫn tiếp tục phân tích kết quả cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, cùng với quyết định của Fed trong việc cắt giảm lãi suất lần thứ hai trong năm nay”.

Trong cuộc họp vào thứ Tư, Fed đã quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đưa mức lãi suất qua đêm vào khoảng 3,75%–4,00%. Mặc dù vậy, ông Otunuga cũng lưu ý rằng các nhà giao dịch vẫn đang kỳ vọng có khả năng cắt giảm lãi suất thêm 70% vào tháng 12, mặc dù Chủ tịch Jerome Powell đã cảnh báo thị trường không nên kỳ vọng quá nhiều vào một đợt cắt giảm nữa.

Ông Powell cũng cho biết, Fed vẫn đang gặp khó khăn trong việc đạt được sự đồng thuận về chính sách tiền tệ trong thời gian tới, và cảnh báo thị trường không nên giả định rằng sẽ có thêm một đợt cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Đối với vàng, vốn là tài sản không sinh lãi, thường có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ trong môi trường lãi suất thấp và khi nền kinh tế gặp bất ổn.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đã đạt được thỏa thuận hạ thuế đối với Trung Quốc, đổi lại Bắc Kinh sẽ tiếp tục mua đậu nành của Mỹ, duy trì xuất khẩu đất hiếm và ngừng buôn lậu fentanyl. Đáp lại, Trung Quốc đã đồng ý hoãn việc áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mới, mặc dù các hạn chế trước đó về khoáng sản quan trọng vẫn còn ảnh hưởng lớn đến thương mại toàn cầu.

Những phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra sau cuộc gặp trực tiếp với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc, kết thúc chuyến công du châu Á của ông, trong đó ông cũng công bố những thỏa thuận thương mại đáng chú ý với Hàn Quốc, Nhật Bản và các quốc gia Đông Nam Á.

Ở các mặt hàng kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,4%, đạt mức 48,22 USD mỗi ounce, bạch kim tăng 2% lên 1.616,20 USD, và palladium tăng mạnh 2,9%, đạt 1.441,24 USD mỗi ounce.

Các dữ liệu kinh tế đáng chú ý trong tuần này

Với việc Chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa, tuần tới sẽ có rất ít dữ liệu kinh tế được công bố. Thay vào đó, các ngân hàng trung ương tiếp tục trở thành tâm điểm, trong đó quyết định lãi suất của FED là sự kiện được thị trường quan tâm nhất.

Thứ Tư (ngày 28/10/2025): Niềm tin tiêu dùng Mỹ.

Thứ Năm (ngày 29/10/2025): Quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Canada, số liệu Nhà chờ bán Mỹ, quyết định chính sách FED, quyết định chính sách của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Hôm nay, ngày 30/10/2025: Quyết định chính sách của ECB.