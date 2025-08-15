Tài chính - Thị trường Giá vàng chiều nay 15/8/2025: Vàng nhẫn, vàng miếng tiếp tục giảm, vàng thế giới quay đầu phục hồi Giá vàng chiều 15/8/2025: Vàng nhẫn, vàng miếng trong nước giảm nhẹ 200-700 nghìn đồng/lượng, vàng thế giới tăng lên 3340,6 USD/ounce, phục hồi nhẹ.

Cập nhật giá vàng chiều nay ngày 15/8/2025 mới nhất ở thị trường trong nước

Tính đến chiều ngày 15/8/2025, thị trường vàng trong nước ghi nhận một phiên giao dịch đầy biến động. Sau những ngày tăng mạnh, giá vàng hôm nay 15/8/2025 đã quay đầu giảm nhẹ.

Giá vàng SJC, DOJI chưa hồi phục

Thương hiệu vàng SJC tại Hà Nội niêm yết mức giá 123,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,5 triệu đồng/lượng (bán ra). Cả hai chiều mua và bán đều chứng kiến sự sụt giảm 200 nghìn đồng/lượng.

Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng miếng có sự điều chỉnh không đồng nhất. Chiều mua vào ghi nhận mức 123,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên trước. Tuy nhiên, chiều bán ra lại giảm 200 nghìn đồng/lượng, xuống còn 124,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt sụt giảm

Thương hiệu PNJ và Bảo Tín Minh Châu đều có chung diễn biến giá với SJC. Cả hai đều điều chỉnh giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, niêm yết lần lượt ở mức 123,5 triệu đồng/lượng và 124,5 triệu đồng/lượng.

Tại Mi Hồng, giá vàng có sự giảm mạnh nhất ở chiều mua vào, sụt tới 400 nghìn đồng/lượng xuống còn 123,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, chiều bán ra chỉ giảm 200 nghìn đồng/lượng, xuống 124,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Phú Quý lại giữ nguyên giá mua vào ở mức 122,7 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra giảm 200 nghìn đồng/lượng xuống 124,5 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch mua bán tại Phú Quý hiện là 1,8 triệu đồng/lượng, cao hơn so với các thương hiệu khác.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 15/8/2025 giảm nhẹ so với hôm qua

Vào 16h00 ngày 15/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 116,5 triệu đồng/lượng (mua) và 119,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 15/8/2025 giảm nhẹ tại Phú Quý

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 116,8 triệu đồng/lượng (mua) và 119,8 triệu đồng/lượng (bán), giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,5 triệu đồng/lượng (mua) và 119,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 15/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 15/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,5

▼200K 124,5

▼200K Tập đoàn DOJI 123,5

- 124,5

▼200K Mi Hồng 123,8

▼400K 124,5

▼200K PNJ 123,5

▼200K 124,5

▼200K Vietinbank Gold - 124,5

▼200K Bảo Tín Minh Châu 123,5

▼200K 124,5

▼200K Phú Quý 122,7

- 124,5

▼200K

1. DOJI - Cập nhật: 15/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 123.500

- 124.500

▼200K AVPL/SJC HCM 123.500

- 124.500

▼200K AVPL/SJC ĐN 123.500

- 124.500

▼200K Nguyên liệu 9999 - HN 109.300

▼300K 110.300

▼300K Nguyên liệu 999 - HN 109.200

▼300K 110.200

▼300K

2. PNJ - Cập nhật: 15/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 123.500

▼200K 124.500

▼200K Hà Nội - PNJ 123.500

▼200K 124.500

▼200K Đà Nẵng - PNJ 123.500

▼200K 124.500

▼200K Miền Tây - PNJ 123.500

▼200K 124.500

▼200K Tây Nguyên - PNJ 123.500

▼200K 124.500

▼200K Đông Nam Bộ - PNJ 123.500

▼200K 124.500

▼200K

3. AJC - Cập nhật: 15/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,440

▼20K 11,890

▼20K Trang sức 99.9 11,430

▼20K 11,880

▼20K NL 99.99 10,840

▼20K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,840

▼20K - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,650

▼20K 11,950

▼20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,650

▼20K 11,950

▼20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,650

▼20K 11,950

▼20K Miếng SJC Thái Bình 12,370

- 12,470

- Miếng SJC Nghệ An 12,370

- 12,470

- Miếng SJC Hà Nội 12,370

- 12,470

-

4. SJC - Cập nhật: 15/08/2025 16:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123.500

▼200K 124.500

▼200K Vàng SJC 5 chỉ 123.500

▼200K 124.520

▼200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123.500

▼200K 124.530

▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116.600

▼200K 119.100

▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116.600

▼200K 119.200

▼200K Nữ trang 99,99% 116.600

▼200K 118.200

▼200K Nữ trang 99% 112.529

▼198K 117.029

▼198K Nữ trang 68% 73.334

▼136K 80.534

▼136K Nữ trang 41,7% 42.244

▼83K 49.444

▼83K

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 15/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 16h00 ngày 15/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3340,6 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 6,2 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,87 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (123,5-124,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,63 triệu.

Vào chiều nay 15/8/2025, giá vàng thế giới đã có một chút khởi sắc, tăng nhẹ trở lại. Dù vậy, kim loại quý này vẫn đối mặt với nguy cơ giảm giá mạnh trong cả tuần. Lý do chính đến từ những thông tin kinh tế nóng hổi của Mỹ, đặc biệt là dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến, đã làm giảm kỳ vọng của các nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất sớm.

Giá vàng thường có mối quan hệ nghịch đảo với đồng USD. Khi đồng USD yếu đi, vàng sẽ trở nên rẻ hơn và hấp dẫn hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác. Và vào phiên giao dịch hôm nay, chỉ số đồng USD đã giảm 0,3%, tạo động lực giúp giá vàng tăng trở lại. Theo nhà phân tích độc lập Ross Norman, mối quan hệ này càng trở nên rõ rệt hơn trong ngắn hạn, khi đồng USD đang liên tục biến động bởi các tin tức kinh tế và địa chính trị.

Mới đây, dữ liệu về giá sản xuất của Mỹ trong tháng 7 cho thấy mức tăng mạnh nhất trong ba năm, báo hiệu lạm phát đang có xu hướng lan rộng. Cùng với đó, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần cũng thấp hơn dự kiến.

Những thông tin này đã thay đổi hoàn toàn kỳ vọng của thị trường. Thay vì dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9, giờ đây giới đầu tư cho rằng việc nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ chỉ có thể xảy ra vào tháng 10 hoặc muộn hơn.

Vàng được coi là một tài sản "không sinh lời," do đó, nó thường hoạt động tốt trong môi trường lãi suất thấp. Vì lãi suất thấp làm giảm sức hấp dẫn của các kênh đầu tư khác như trái phiếu, khiến các nhà đầu tư chuyển sang vàng để tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn.

Mặc dù dữ liệu lạm phát tiêu dùng (CPI) đầu tuần này chỉ tăng nhẹ và từng nhen nhóm hy vọng về một đợt cắt giảm lãi suất mạnh tay, nhưng những dữ liệu kinh tế sau đó đã dội một gáo nước lạnh vào kỳ vọng này.

Tuy vậy, giới phân tích vẫn tin tưởng vào tiềm năng dài hạn của vàng. Chuyên gia Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS nhận định rằng, những đợt giảm giá của vàng đang ngày càng nhỏ đi. Điều này cho thấy nhiều người mua, những người đã bỏ lỡ cơ hội trước đây, đang tận dụng các đợt sụt giá để tích lũy kim loại quý này.

Trong khi đó, nhu cầu vàng vật chất ở Ấn Độ đã có dấu hiệu cải thiện nhờ giá giảm, mặc dù hoạt động giao dịch tại các trung tâm châu Á khác vẫn khá ảm đạm. Ngoài ra, giới đầu tư cũng đang theo dõi sát sao cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska để đánh giá những rủi ro địa chính trị.