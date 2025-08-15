Tài chính - Thị trường Giá vàng ngày mai 16/8/2025: Vàng thế giới "đứng hình", vàng SJC "đứng im" hay "đổ đèo"? Giá vàng thế giới tăng nhẹ, vàng SJC và DOJI giảm 200.000 đồng/lượng, nhẫn trơn giảm đến 700.000 đồng. Liệu ngày mai vàng có tiếp tục "đổ đèo"?

Cập nhật giá vàng hôm nay ngày 15/8/2025 mới nhất

Giá vàng SJC, DOJI chưa hồi phục

Thị trường vàng miếng SJC tại Hà Nội đã chứng kiến một sự giảm nhiệt đáng chú ý. Cả chiều mua vào và bán ra đều giảm 200.000 đồng/lượng, niêm yết lần lượt ở mức 123,5 triệu đồng/lượng và 124,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, tại PNJ, giá vàng cũng có cùng diễn biến, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán, đưa giá về mức 123,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng tại các thương hiệu khác cũng đồng loạt sụt giảm

Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng miếng có sự điều chỉnh không đồng nhất. Chiều mua vào ghi nhận mức 123,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên giao dịch trước. Tuy nhiên, chiều bán ra lại giảm 200.000 đồng/lượng, xuống còn 124,5 triệu đồng/lượng.

Trong các thương hiệu vàng lớn, Mi Hồng là đơn vị có sự điều chỉnh mạnh nhất ở chiều mua vào. Giá vàng tại đây giảm tới 400.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, niêm yết ở mức 123,8 triệu đồng/lượng. Chiều bán ra của Mi Hồng cũng giảm 200.000 đồng/lượng, xuống còn 124,5 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý niêm yết giá vàng ở mức 122,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 124,5 triệu đồng/lượng (bán ra), trong đó giá mua vào giữ nguyên, còn giá bán ra giảm 200.000 đồng/lượng.

Trong khi đó, Vietinbank Gold niêm yết giá bán ra ở mức 124,5 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn 9999 ngày hôm nay 15/8/2025 giảm nhẹ so với hôm qua

Vào 18h00 ngày 15/8/2025, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI được niêm yết ở mức 116,5 triệu đồng/lượng (mua) và 119,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với ngày trước, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trơn ngày hôm nay 15/8/2025 giảm nhẹ tại Phú Quý

Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 116,8 triệu đồng/lượng (mua) và 119,8 triệu đồng/lượng (bán), giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với đầu giờ sáng, với chênh lệch 3 triệu đồng/lượng.

Tập đoàn Phú Quý cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,5 triệu đồng/lượng (mua) và 119,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm nhẹ 200 nghìn đồng/lượng ở cả 2 chiều so với ngày hôm qua, với mức chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Bảng giá vàng hôm nay 15/8/2025 ở trong nước chi tiết

Giá vàng hôm nay 15/8/2025 Loại Mua vào Bán ra SJC tại Hà Nội 123,5

▼200K 124,5

▼200K Tập đoàn DOJI 123,5

- 124,5

▼200K Mi Hồng 123,8

▼400K 124,5

▼200K PNJ 123,5

▼200K 124,5

▼200K Vietinbank Gold - 124,5

▼200K Bảo Tín Minh Châu 123,5

▼200K 124,5

▼200K Phú Quý 122,7

- 124,5

▼200K

1. DOJI - Cập nhật: 15/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 123.500

- 124.500

▼200K AVPL/SJC HCM 123.500

- 124.500

▼200K AVPL/SJC ĐN 123.500

- 124.500

▼200K Nguyên liệu 9999 - HN 109.300

▼300K 110.300

▼300K Nguyên liệu 999 - HN 109.200

▼300K 110.200

▼300K

2. PNJ - Cập nhật: 15/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Khu vực Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 123.500

▼200K 124.500

▼200K Hà Nội - PNJ 123.500

▼200K 124.500

▼200K Đà Nẵng - PNJ 123.500

▼200K 124.500

▼200K Miền Tây - PNJ 123.500

▼200K 124.500

▼200K Tây Nguyên - PNJ 123.500

▼200K 124.500

▼200K Đông Nam Bộ - PNJ 123.500

▼200K 124.500

▼200K

3. AJC - Cập nhật: 15/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 11,440

▼20K 11,890

▼20K Trang sức 99.9 11,430

▼20K 11,880

▼20K NL 99.99 10,840

▼20K - Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 10,840

▼20K - N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 11,650

▼20K 11,950

▼20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 11,650

▼20K 11,950

▼20K N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 11,650

▼20K 11,950

▼20K Miếng SJC Thái Bình 12,370

- 12,470

- Miếng SJC Nghệ An 12,370

- 12,470

- Miếng SJC Hà Nội 12,370

- 12,470

-

4. SJC - Cập nhật: 15/08/2025 18:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 123.500

▼200K 124.500

▼200K Vàng SJC 5 chỉ 123.500

▼200K 124.520

▼200K Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 123.500

▼200K 124.530

▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 116.600

▼200K 119.100

▼200K Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 116.600

▼200K 119.200

▼200K Nữ trang 99,99% 116.600

▼200K 118.200

▼200K Nữ trang 99% 112.529

▼198K 117.029

▼198K Nữ trang 68% 73.334

▼136K 80.534

▼136K Nữ trang 41,7% 42.244

▼83K 49.444

▼83K

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 15/8/2025 mới nhất

Giá vàng thế giới, lúc 17h20 ngày 15/8/2025 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 3339,6 USD/ounce. Giá vàng hôm nay tăng 5,2 USD. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 110,68 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). So sánh với giá vàng miếng SJC trong nước cùng ngày (123,5-124,5 triệu đồng/lượng), giá vàng SJC hiện cao hơn giá vàng quốc tế khoảng 13,82 triệu.

Cập nhật giá vàng thế giới chiều nay 15 8 2025 mới nhất

Giá vàng thường có mối liên hệ ngược chiều với đồng đô la Mỹ. Khi đồng đô la yếu đi, vàng có xu hướng tăng giá và ngược lại. Điều này được thể hiện rõ trong ngày 15/8 khi đồng đô la Mỹ giảm 0,4% so với các đồng tiền khác.

Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng khác tác động đến giá vàng là dữ liệu kinh tế của Mỹ. Dữ liệu về giá sản xuất (chi phí mà các nhà sản xuất phải trả cho hàng hóa và dịch vụ) cho thấy mức tăng mạnh nhất trong ba năm qua, vượt dự báo của các chuyên gia. Điều này báo hiệu lạm phát có thể đang tăng lên.

Dữ liệu kinh tế này đã làm giảm kỳ vọng của thị trường về một đợt cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn 25 điểm cơ bản từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trước đó, một số nhà đầu tư đã hy vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh hơn sau khi dữ liệu lạm phát tiêu dùng không tăng nhiều. Vàng, vốn không sinh ra lãi suất, thường hấp dẫn hơn khi lãi suất thấp. Vì vậy, việc kỳ vọng cắt giảm lãi suất bị giảm đã gây áp lực lên giá vàng.

Mặc dù giá vàng có điều chỉnh giảm, nhưng theo các chuyên gia, những đợt giảm giá này lại là cơ hội để các nhà đầu tư mua vào, đặc biệt là những người đã bỏ lỡ các đợt tăng giá trước đó. Hiện tại, thị trường cũng đang chờ đợi kết quả cuộc gặp giữa hai Tổng thống Mỹ và Nga tại Alaska, sự kiện này cũng có thể ảnh hưởng đến thị trường tài chính và giá vàng.

Ngoài vàng, một số kim loại quý khác cũng ghi nhận sự sụt giảm. Cụ thể, bạc giảm 0,5%, bạch kim giảm 0,9% và palladium giảm 1,2%.

Tin tức, dự báo giá vàng ngày mai 16/8/2025

Giá vàng thế giới vào chiều ngày 15/8 có một chút tăng nhẹ, nhưng nhìn chung cả tuần vẫn đang có xu hướng giảm. Điều này là do đồng đô la Mỹ giảm giá, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn với người mua dùng các loại tiền tệ khác. Tuy nhiên, đà tăng này không đủ mạnh để bù đắp cho những tin tức không mấy tích cực từ Mỹ.

Cụ thể, các báo cáo cho thấy chi phí sản xuất (hay lạm phát) của Mỹ cao hơn dự kiến. Điều này làm cho các nhà đầu tư bớt kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ mạnh tay giảm lãi suất trong tháng 9 tới. Vàng thường sẽ tăng giá mạnh khi lãi suất giảm, vì vậy thông tin này đã kìm hãm giá vàng lại.

Vàng trong nước thường có xu hướng biến động theo giá vàng thế giới. Do giá vàng thế giới đã có một tuần giảm giá, nên khả năng cao là giá vàng miếng SJC tại Việt Nam cũng sẽ điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch sáng ngày 16/8.

Một điểm đáng chú ý là giá vàng SJC trong nước hiện vẫn đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi khoảng 13,82 triệu đồng/lượng. Điều này cho thấy sự chênh lệch lớn giữa hai thị trường và có thể là một yếu tố mà người mua vàng nên cân nhắc.

Mặc dù giá vàng đang chịu áp lực ngắn hạn, nhiều chuyên gia vẫn rất lạc quan về giá vàng trong dài hạn. Họ tin rằng các ngân hàng trung ương trên thế giới vẫn tiếp tục mua vàng dự trữ, cùng với những lo ngại về nợ công của Mỹ, sẽ là động lực để giá vàng tăng lên trong tương lai. Nếu kinh tế Mỹ rơi vào tình trạng lạm phát cao nhưng kinh tế lại tăng trưởng chậm, Fed buộc phải giảm lãi suất, khi đó giá vàng sẽ có lợi rất lớn.

Vì vậy, tuy có thể giá vàng sẽ giảm nhẹ vào ngày mai, nhưng về lâu dài, nhiều yếu tố vẫn ủng hộ cho một xu hướng tăng.