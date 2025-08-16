Tài chính - Thị trường Giá cà phê hôm nay 16/8/2025: Thị trường đảo chiều, xuyên thủng mốc 115.000 đồng/kg Giá cà phê trong nước tiếp tục đà tăng mạnh, đạt mức 114.000 - 115.000 đồng/kg tại Tây Nguyên, với Đắk Nông dẫn đầu ở 115.000 đồng/kg. Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta và Arabica biến động trái chiều.

Giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới

Giá cà phê robusta trên Sàn London trong phiên giao dịch ngày 16/8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2025 hiện ở mức 4.069 USD/tấn, giảm 15 USD/tấn (tương đương 0.37%). Giá giao tháng 11/2025 đạt 3.961 USD/tấn, tăng 9 USD/tấn (tương đương 0.23%). Giá giao tháng 1/2026 đạt 3.837 USD/tấn, tăng 23 USD/tấn (tương đương 0.60%). Giá các kỳ hạn khác cũng có sự biến động, với kỳ hạn tháng 3/2026 tăng 50 USD/tấn (1.34%) và kỳ hạn tháng 5/2026 không đổi (0.00%).

Giá cà phê arabica trên Sàn New York trong phiên giao dịch ngày 16/8

Trên sàn giao dịch, giá cà phê Arabica giao tháng 9/2025 hiện ở mức 328.15 cent/lb, tăng 1.65 cent/lb (tương đương 0.51%). Giá giao tháng 12/2025 ở mức 320.45 cent/lb, tăng 1.75 cent/lb (tương đương 0.55%). Giá giao tháng 3/2026 ở mức 309.95 cent/lb, tăng 1.05 cent/lb (tương đương 0.34%). Các kỳ hạn tiếp theo có sự biến động, với kỳ hạn tháng 5/2026 tăng 0.45 cent/lb (0.15%) và kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 0.55 cent/lb (0.19%).

Giá cà phê tăng mạnh trong thời gian qua chủ yếu do nguồn cung tương đối khan hiếm và những yếu tố bất lợi về thời tiết tại Brazil. Cụ thể, xuất khẩu cà phê của Brazil trong 7 tháng đầu năm 2025 giảm mạnh 23% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu Robusta giảm tới 61%.

Giá cà phê trong nước hôm nay ngày 16/8/2025

Sáng 16/8, thị trường cà phê trong nước tiếp tục tăng cao. Tại khu vực Tây Nguyên, giá thu mua phổ biến từ 114.000 - 115.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng ngày thứ sáu liên tiếp, với mức tăng thêm 3.000 - 3.400 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 114.000 - 115.000 đồng/kg.

Trong đó, giá cà phê tại Đắk Nông ghi nhận mức tăng 3.400 đồng/kg, lên 115.000 đồng/kg – cao nhất trong khu vực.

Tại Đắk Lắk, giá giao dịch tăng 3.300 đồng/kg, hiện đang được giao dịch ở mức 114.800 đồng/kg.

Tiếp đến là giá cà phê tại Gia Lai đứng ở mức 114.600 đồng/kg, tăng 3.400 đồng/kg.

Trong khi đó, Lâm Đồng là địa phương có giá tăng đến 3.000 đồng/kg, giao dịch ở mức 114.000 đồng/kg.

Theo nhận định của một số doanh nghiệp, đà tăng giá này có thể kéo dài đến hết quý 3-2025. Tuy nhiên, giá có thể hạ nhiệt khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch. Các chuyên gia cũng tỏ ra thận trọng khi nhận định về diễn biến giá cà phê sắp tới, khi thị trường chịu tác động từ nhiều yếu tố bất ổn của thế giới, bao gồm chính sách thuế của Mỹ đối với cà phê Brazil và căng thẳng thương mại giữa hai nước.

Do đó, các doanh nghiệp và đại lý cần thận trọng với các quyết định mua bán, bởi giá cà phê có thể diễn biến phức tạp và đi ngược lại với xu hướng thông thường.